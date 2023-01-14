Tình hình Covid-19 ngày 14.1: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn 7 lần ca nhiễm, theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện các biến thể mới

Tin y tế 14/01/2023 10:00

Tình hình Covid-19 ngày 14.1 với số ca nhiễm thấp hơn hôm qua. Tuy nhiên, tình hình biến thể mới vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm so với ngày trước đó, trong khi đó số bệnh nhân khỏi bệnh tặng cao, gấp hơn 7,2 lần số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.089 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.480 ca nhiễm).

Trong ngày có thêm 399 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 9 ca.

Tình hình Covid-19 ngày 14.1: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn 7 lần ca nhiễm, theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện các biến thể mới - Ảnh 1
Biểu đồ dịch COVID-19. Ảnh: Người Lao Động

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, đã 3 ngày liên tiếp số bệnh nhân nặng tại nước ta đều dưới 10 ca/ ngày, hiện không còn bệnh nhân COVID-19 phải thở máy.

Đến nay đã 13 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo dự báo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới. Giai đoạn giao mùa tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch.

Tình hình Covid-19 ngày 14.1: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn 7 lần ca nhiễm, theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện các biến thể mới - Ảnh 2
Chủ động phòng biến thể mới. Ảnh: Internet

Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023; chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và tăng cường tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

 

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Ngoài việc chuẩn bị sẵn nguồn lực và kế hoạch phòng chống dịch bệnh, TP.HCM còn tổ chức 45 điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên Tết Quý Mão 2023.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe Covid-19

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