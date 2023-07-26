Nữ sinh 17 tuổi bị máy xay đa năng cắt liên tiếp 7 vết thương, đứt nhiều gân ở bàn tay phải

Sức khỏe 26/07/2023 16:31

Do chưa bao giờ sử dụng loại máy này nên trong quá trình lắp máy, cô gái đã đưa tay vào đó trong khi máy vẫn đang được cắm điện khiến lưỡi cao cắt 7 vết thương sâu vào bàn tay phải.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, ngày 26/7, Bệnh viện E thông tin, những ngày gần đây bệnh viện liên tục cấp cứu và điều trị cho nhiều bạn trẻ bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt.

Đêm qua (25/7), các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao của Bệnh viện E đã cấp cứu và phẫu thuật xử lý khâu nối gân tay thành công cho một cô gái 17 tuổi, ở Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị máy xay đa năng cắt vào tay gây chấn thương nghiêm trọng.

Nữ sinh 17 tuổi bị máy xay đa năng cắt liên tiếp 7 vết thương, đứt nhiều gân ở bàn tay phải - Ảnh 1
Thiếu nữ bị máy xay đa năng cứa 7 nhát vào tay phải - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

ThS.BS Phạm Sơn Tùng – người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho biết, cô gái trẻ kể trên nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm bàn tay phải do sơ ý trong lúc lắp đặt máy xay đa năng.

Theo lời kể từ người nhà bệnh nhân, cô gái đặt mua chiếc máy xay đa năng trên mạng và đang tiến hành lắp đặt để sử dụng. Do chưa bao giờ sử dụng loại máy này nên trong quá trình lắp máy, cô gái đã đưa tay vào đó mà không biết cơ chế vận hành của máy, trong khi máy vẫn đang được cắm điện.

Lưỡi dao của máy xay đã cắt 7 vết thương từ cổ tay đến ngón tay, chảy rất nhiều máu. Các vết thương bị cắt rộng khác nhau từ 1cmx1cm đến 3cmx1cm, gây đứt nhiều gân, trong đó có gân cơ duỗi ngón cái dài - đây là gân rất quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động ngón tay của cô gái sau này.

Nữ sinh 17 tuổi bị máy xay đa năng cắt liên tiếp 7 vết thương, đứt nhiều gân ở bàn tay phải - Ảnh 2
Dự kiến, người bệnh phải điều trị ít nhất 10 ngày tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Trong ca mổ cấp cứu cho cô gái, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc và bơm rửa sạch vết thương, khâu nối các đoạn gân đứt rời và làm nẹp bột cố định bàn tay…

Dự kiến, người bệnh phải điều trị ít nhất 10 ngày tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao (A8) – Bệnh viện E nhằm theo dõi biến chứng và sự vận động của bàn tay.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, theo ThS.BS Phạm Sơn Tùng, do vết thương nằm ở bàn tay phải lại cắt vào nhiều gân nên việc tập phục hồi chức năng rất khó khăn. Trong giai đoạn đầu người bệnh chỉ có thể được vận động thụ động. Đến khi gân liền, vết thương cắt chỉ mới được tập gấp duỗi chủ động. Đặc biệt, vết thương nằm ở ngón cái, ngón trỏ bàn tay phải thường xuyên phải sử dụng nên dễ xuất hiện nguy cơ dính gân, nhiễm trùng hoặc đứt gân trở lại, co rút gân là rất cao.

Nữ sinh 17 tuổi bị máy xay đa năng cắt liên tiếp 7 vết thương, đứt nhiều gân ở bàn tay phải - Ảnh 3
Bàn tay sau khi được phẫu thuật nối gân - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Người nhà người bệnh cho biết, cô gái đặt chiếc máy xay đa năng trên mạng và đang tiến hành lắp đặt để sử dụng. Do chưa bao giờ sử dụng loại máy này nên trong quá trình lắp máy, cô gái đã đưa tay vào đó mà không biết cơ chế vận hành của máy, trong khi máy vẫn đang được cắm điện. Lưỡi dao sắc của máy xay đã gây nên tai nạn đáng tiếc trên. Tuy nhiên, ThS.BS Phạm Sơn Tùng cho rằng, cũng rất may cho cô gái vì đây là máy xay mới nên hạn chế được nhiễm trùng.

Để phòng tránh tai nạn thương tích do máy xay đa năng gây nên, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè nhiều gia đình có nhu cầu sử dụng quạt điện, máy xay sinh tố… 

ThS.BS Phạm Sơn Tùng khuyến cáo, người lớn không nên để trẻ em dưới 18 tuổi cầm chơi hoặc sử dụng máy xay đa năng, máy xay sinh tố vì lưỡi dao cắt trong các loại này có tính sát thương rất cao. Trước khi sử dụng máy hoặc vệ sinh máy, lắp đặt máy cần cắt nguồn điện để tránh hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra, nếu không may bị tai nạn thương tích do các loại máy này gây nên, mọi người cần đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được sơ cấp cứu kịp thời và điều trị đúng cách, tránh để người bệnh mất máu và nhiễm trùng vết thương.

 

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