Bệnh nhi có anh trai 2 tuổi nổi bóng nước ở lòng bàn tay, sổ mũi vào ngày 17/7, trước đó, anh trai của bé đi học tại một nhóm trẻ có ghi nhận 4 ca tay chân miệng.

Theo thông tin từ báo Tin Tức, kết quả giám sát của Trung tâm Y tế La Gi xác định người tử vong là bệnh nhi Hoàng Tuấn A. (nam, 9 tháng tuổi). Trước đó, khoảng ngày 18 - 19/7, bé nổi ban đỏ ở chân, bẹn và mông. Sau đó, bé sốt 39 độ C, gia đình tự cho bé uống thuốc và đưa đến phòng khám tư vào ngày 21 - 22/7. Chiều 23/7, bé thở khó, thở nhanh nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi để xử lý cấp cứu. Đến ngày 24/7, bệnh nhi tử vong.



Kết quả giám sát thực địa cho thấy, bệnh nhi nói trên có anh trai 2 tuổi nổi bóng nước ở lòng bàn tay, sổ mũi vào ngày 17/7 và đi khám tại phòng khám tư với chẩn đoán bệnh tay - chân - miệng, hiện sức khỏe bình thường. Trước đó, anh trai của bé đi học tại một nhóm trẻ có ghi nhận 4 ca tay chân miệng. Đã có 2 bệnh nhi tử vong nghi do chân tay miệng ở tỉnh Bình Thuận - Ảnh minh họa: Internet Trung tâm Y tế La Gi nhận định, bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc với người đã mắc bệnh do anh trai của bé đi học tại nhóm trẻ.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong thứ 2, Trạm Y tế xã Tân Tiến yêu cầu đóng cửa nhóm trẻ này từ ngày 17/7 và khử khuẩn bằng Cloramin B. Giáo viên, nhân viên y tế đã thông báo cho phụ huynh có con học tại nhóm trẻ để tự theo dõi sức khỏe các con tại nhà. Nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc tay - chân -miệng, gia đình cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Trung tâm Y tế La Gi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến tuyên truyền, cấp phát tờ rơi tới 41 hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhi; các biện pháp phòng, chống bệnh và hướng dẫn hộ gia đình tự theo dõi sức khỏe các thành viên. Ngành Y tế đã cấp phát Cloramin B cho các hộ nguy cơ và hướng dẫn các gia đình tự theo dõi sức khỏe các thành viên, nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc tay - chân - miệng cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Trung tâm Y tế La Gi đề nghị Trạm Y tế xã Tân Tiến phối hợp với chính quyền địa phương giám sát đối với nhóm trẻ nói trên; đồng thời tăng cường truyền thông, giám sát, nằm bắt thông tin các ca tay - chân - miệng mới trên địa bàn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm nay, mặc dù chưa đến chu kỳ đỉnh dịch nhưng bệnh tay - chân - miệng có dấu hiệu tăng cao trong những tháng gần đây. Nếu như 5 tháng đầu năm, địa bàn ghi nhận khoảng 4 - 13 ca bệnh mỗi tháng, tháng 6, con số này lên tới 130 ca. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 163 ca bệnh tay - chân - miệng ở 9/10 huyện, thị xã, thành phố, tập trung cao ở một số địa phương như: thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc… Hai tử vong đều ở thị xã La Gi. Trước đó, theo thông tin từ báo Bình Thuận, ngày 20/6/2023, tại địa bàn La Gi cũng ghi nhận một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh tay chân miệng độ 4. Theo kết quả điều tra, ngày 19/6/2023, bệnh nhi có triệu chứng giật mình, la hét, chạy trốn, cào vào bản thân. Người nhà đưa bệnh nhân đến phòng khám tư với chẩn đoán viêm amidan. Chiều cùng ngày, bệnh nhân được khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi với chẩn đoán khó tiêu chức năng, chán ăn và cho đơn thuốc về tự mua. Đến 23h30, bệnh nhân không uống thuốc, không uống nước la hét, chạy trốn. Người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi được chẩn đoán tay chân miệng độ 2b và chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, 4h ngày 20/6/2023, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện. Bệnh viện chẩn đoán nghi do bệnh tay chân miệng độ 4.

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