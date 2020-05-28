Những triệu chứng trúng thực mà bạn cần biết

Sức khỏe 28/05/2020 06:42

Việc nhận biết được các triệu chứng trúng thực sẽ giúp bạn sớm xử lý được tình trạng sức khỏe khi bị ngộ độc và có hướng điều trị kịp thời.

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Trúng thực là tình trạng xảy ra khi ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Tuy không quá nguy hiểm nhưng nếu không phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Chính vì vậy, bạn cần nhận biết được sớm các triệu chứng trúng thực để có hướng khắc phục kịp thời. 

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Những triệu chứng trúng thực mà bạn cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng trúng thực thường gặp

Trúng thực là tình trạng phổ biến thường gặp do ăn phải thực phẩm có chứa vi khuẩn gây hại. Bạn cần biết rõ các triệu chứng của trúng thực để có thể nhận biết sớm và có hướng điều trị kịp thời. Dưới đây là một số triệu chứng thường gặp khi bị ngộ độc thực phẩm mà bạn cần biết.

Nôn

Nôn là một trong những biểu hiện đầu tiên và điển hình khi bị ngộ độc thực phẩm. Tình trạng này có thể gây khó chịu cho người bệnh nhưng cũng là một trong những cách giúp cơ thể loại bỏ chất độc ra ngoài. Tuy nhiên, nôn nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Do đó, bạn hãy uống đủ nước nếu không thể đưa thức ăn vào cơ thể trong hơn 12 tiếng đồng hồ.   

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Nôn là một trong những triệu chứng sớm và điển hình khi bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu chảy

Tiêu chảy khi bị trúng thực là tình trạng đi phân lỏng hơn 3 lần trong khoảng thời gian 24 giờ. Đây là một triệu chứng phổ biến thường gặp của ngộ độc thực phẩm. Tình trạng viêm do vi khuẩn gây hại khiến cho ruột hoạt động kém hiệu quả.

Tiêu chảy cũng có thể đi kèm với một số triệu chứng khác như đau bụng hoặc đầy hơi. Khi bị tiêu chảy sẽ khiến bạn mất nhiều dịch cơ thể nên sẽ có nguy cơ bị mất nước. Do đó, điều quan trọng khi bị trúng thực là bạn cần bổ sung nước đầy đủ để giữ nước.

Đau bụng

Khi bị ngộ độc thực phẩm, các vi khuẩn gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng niêm mạc ruột và dạ dày. Điều này làm xuất hiện triệu chứng đau bụng và có thể dẫn đến viêm đau ở dạ dày. Tình trạng đau bụng này thường xuất hiện ở khu vực bên trên xương chậu và dưới xương sườn của bạn.

Ngoài ra, một số trường hợp ngộ độc thực phẩm còn có triệu chứng chuột rút ở bụng. Đó là vì cơ bụng co thắt mạnh để tăng tốc độ chuyển động của ruột nhằm loại bỏ các vi khuẩn gây hại càng nhanh càng tốt. 

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Khi bị ngộ độc thực phẩm, các vi khuẩn gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng niêm mạc ruột - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đau bụng thường là triệu chứng phổ biến của nhiều tình trạng sức khỏe và các bệnh lý khác. Do đó, khi triệu chứng này xuất hiện vẫn chưa thể cho rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm.

Sốt 

Sốt là triệu chứng trúng thực phổ biến cho thấy nhiệt độ cơ thể bạn đang tăng cao hơn 38 độ C. Đây cũng là triệu chứng của nhiều bệnh và xuất hiện như sự phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Pyrogens là chất gây nên tình trạng sốt. Chất này làm kích hoạt sự gia tăng nhiệt độ, được giải phóng bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể của bạn mất ít nhiệt hơn và tạo ra nhiều nhiệt hơn, từ đó làm tăng nhiệt độ cơ thể. Sự gia tăng nhiệt độ này kích thích sự hoạt động của các tế bào hồng cầu, giúp cơ thể bạn chống lại tình trạng nhiễm trùng.

Đau đầu

Đau đầu cũng là triệu chứng thường gặp khi bị trúng thực, nguyên nhân có thể là do bị thiếu nước. Các cơn đau đầu thường nhẹ và có thể điều trị bằng thuốc không cần đơn. Nhưng nếu thấy cơn đau trở nên trầm trọng và kèm theo hiện tượng mờ mắt thì cần nhanh chóng tìm trợ giúp y tế ngay.

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Đau đầu cũng là triệu chứng thường gặp khi bị trúng thực - Ảnh minh họa: Internet

Đau khớp và cơ

Trong một số trường hợp khi bị trúng thực do virus có thể gây ra tình trạng viêm khớp phản ứng. Đây là một dạng viêm khớp xảy ra do phản ứng với tình trạng viêm ruột, thường xảy ra 2-4 tuần sau nhiễm trùng.  Các triệu chứng có thể bao gồm loét miệng, sụt cân, sốt cùng với đau khớp. Lúc này, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ để có được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng và tình trạng nhiễm khuẩn thực phẩm ban đầu.

Thay đổi thị lực

Nếu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm bao gồm nhìn đôi hoặc nhìn mờ thì hãy nhanh chóng tìm sự chăm sóc y tế. Vì đây có thể là triệu chứng của ngộ độc botulinum - một dạng ngộ độc thực phẩm có thể gây tử vong.

Botulinum (ngộ độc thịt) thường xảy ra sau khi ăn thực phẩm đóng hộp không đúng cách, khoai tây nướng trong giấy nhôm hoặc cá lên men.

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Nếu xuất hiện các triệu trúng thực bao gồm nhìn đôi hoặc nhìn mờ thì hãy nhanh chóng tìm sự chăm sóc y tế - Ảnh minh họa: Internet

Mệt mỏi

Những người bị trúng thực thường sẽ có cảm giác chán ăn và cảm thấy mệt mỏi. Điều này xảy ra là do hệ thống miễn dịch phản ứng để chống lại tình trạng nhiễm trùng xâm nhập vào cơ thể bạn.

Trong quá trình phản ứng miễn dịch, cơ thể bạn sẽ giải phóng ra chất hóa học được gọi là cytokine. Cytokine có vai trò quan trọng nhất là kiểm soát phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với nhiễm trùng bằng cách truyền thông tin đến các tế bào miễn dịch.

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Những người bị trúng thực thường sẽ có cảm giác chán ăn và cảm thấy mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số triệu chứng trúng thực phổ biến thường gặp, có thể giúp bạn nhận biết sớm tình trạng ngộ độc thực phẩm để xử lý kịp thời. Hy vọng với những thông tin đã chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

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