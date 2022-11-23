Những thói quen hàng ngày có thể gây ra bệnh trĩ

Chẩn đoán bệnh trĩ cần hỏi tiền sử lâm sàng vì nó có các triệu chứng điển hình như ngứa, đau, khó chịu, rối loạn nhu động ruột và chảy máu. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thường không bắt buộc nhưng bệnh nhân nên trải qua soi trực tràng hoặc soi đại tràng sigma.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh trĩ. Lượng chất xơ, rau xanh, trái cây và nước được tiêu thụ với số lượng thấp.

Nâng tạ nặng, ăn thực phẩm chứa ít chất xơ, ăn đồ cay nóng, béo phì, ngồi lâu và rặn khi đi tiêu là những nguyên nhân gây ra bệnh trĩ.

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Chúng ta cũng tăng cường ăn nhiều dầu mỡ và đồ chiên rán. Sự mất cân bằng trong chế độ ăn uống này làm cho quá trình tiêu hóa kém hiệu quả hơn. Uống ít nước là một yếu tố bổ sung làm tăng táo bón.

Cà phê là một yếu tố tiềm năng khác vì uống quá nhiều cà phê có thể làm chậm nhu động ruột và dẫn đến tình trạng trĩ hiện có trầm trọng hơn.

Những người thường xuyên bị táo bón, đi cầu mãn tính rất dễ mắc bệnh trĩ.

Mẹo ăn kiêng khi bị trĩ

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Chúng ta nên cân bằng chế độ ăn uống của mình, nên thường xuyên ăn thực phẩm có chất xơ như rau, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây cùng với việc uống đủ nước.

​Thức ăn nên dùng khi điều trị trĩ

Ăn các loại đậu là bữa ăn dễ chịu nhất cho người bị bệnh trĩ. Nó dễ tiêu hóa và cũng làm dịu cơn đau dạ dày do kích ứng và viêm do tình trạng trĩ. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, ngô, yến mạch và lúa mạch cũng nên là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống để kiểm soát bệnh trĩ.

Không giống như các loại thực phẩm nhiều gia vị có thể kích hoạt và làm trầm trọng thêm tình trạng của người bị trĩ, ngũ cốc nguyên hạt có lợi cho quá trình tiêu hóa trơn tru và hoạt động tổng thể của dạ dày.

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Thay đổi chế độ ăn uống là rất quan trọng, và nếu không cắt giảm các loại thực phẩm béo có chứa chất béo, bạn không thể khỏi bệnh trĩ. Bông cải xanh, khoai lang, củ cải và cà rốt cũng có thể là những thực phẩm thay thế lành mạnh khi thèm ăn và cũng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao.

Điều trị trĩ tại nhà được không?

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"Hầu hết mọi người dựa vào các biện pháp khắc phục tại nhà để chữa trị bệnh trĩ. Nhưng thật không may, các biện pháp khắc phục tại nhà không mang lại hiệu quả lâu dài. Chúng chỉ giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh trĩ và cung cấp giải pháp tạm thời cho cơn đau và sự khó chịu do bệnh trĩ gây ra", Tiến sĩ Sajeet Nayar, MBBS, MS - Phẫu thuật Tổng quát, Văn bằng Nội soi tại Pristyn Care cho biết.

Phẫu thuật laser có thể giúp ích nhanh như thế nào?

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Với các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến và mới nhất như laser, bệnh trĩ có thể được chữa khỏi trong vòng một ngày. Với sự trợ giúp của phẫu thuật laze, thời gian trước đây mất hàng giờ để loại bỏ cọc giờ giảm xuống còn 15 đến 30 phút. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày.

Theo Times of India