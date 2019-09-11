Những tác dụng của chè xanh đối với sức khỏe con người

Dù nước chè xanh hơi chát đắng nhưng lại có rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ mà có thể bạn còn chưa biết hết như uống chè xanh giảm cân, làm đẹp da, chữa tiểu đường, nước lá chè xanh cũng có tính chất sát khuẩn, làm sạch, trị bệnh phụ khoa, ....

Tác dụng của chè xanh không chỉ giữ cho cơ thể tỉnh táo, tăng khả năng tập trung trong thời gian dài mà còn là một thức uống tuyệt vời để cải thiện tất cả các chức năng hệ thống của cơ thể. Có thể nói, uống trà xanh hàng ngày là chìa khóa để tăng và cải thiện tuổi thọ với rất nhiều tác động tích cực.

Tác dụng giảm cân của chè xanh được nhiều người đề cao vì nó có chứa flavonoid và caffeine nồng độ cao, vốn đều là các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng sự trao đổi chất, giảm mỡ toàn thân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Không lạ khi nhiều người uống nước chè xanh có cảm giác nhanh đói hơn hẳn.

Trong thực tế mọi người đều được khuyến cáo nên uống một hoặc hai tách trà chanh nhắm mục tiêu giảm trọng lượng cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng thường đưa ra lời khuyên nên bổ sung vào thực đơn ăn kiêng hàng ngày một tách trà xanh không đường để tận dụng tác động chè xanh giảm mỡ bụng, vốn là mối quan tâm làm đẹp ở nhiều chị em.

1.2. Tác dụng chè xanh làm đẹp da



Rửa và đắp mặt bằng lá chè xanh làm đẹp da tự nhiên và lành tính cho bạn gái

Hàm lượng và chất lượng cao các chất chống oxy hóa có trong thức uống tự nhiên tuyệt vời này cung cấp một số lợi ích cho làn da, giúp da khỏe mạnh, tái tạo collagen từ sâu bên trong. Đặc biệt, uống chè xanh đúng cách chắc chắn sẽ trì hoãn quá trình lão hóa của làn da bằng cách cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong, các chất chống oxy hóa ngăn ngừa các tác hại của gốc tự do, giảm căng thẳng, thải độc cho da tự nhiên.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nước chè xanh làm sạch khuôn mặt. Nó giúp da mặt giảm tiết dầu nhờn bóng, giảm viêm mụn trứng cá, nhanh khô cồi trả lại vẻ láng bóng cho da như trước kia.

Sử dụng bột trà xanh, bã trà hoặc tận dụng túi lọc trà xanh đắp mặt cũng rất tốt cho da, hiệu quả nhất là làm sạch mụn đầu đen, đầu trắng, giảm thâm quầng bọng mắt rõ rệt. Nhiều bạn gái thậm chí còn nghiện những tác động của chè xanh làm đẹp da, cho kết quả nhanh chóng mà không tốn nhiều chi phí như các phương pháp chăm sóc da đắt tiền tại các spa, thẩm mỹ viện.

1.3. Lá chè xanh chữa tiểu đường



Uống lá chè xanh chữa tiểu đường, nâng cao sức khỏe người bệnh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống trà xanh thực sự có thể làm giảm sự phát triển căn bệnh tiểu đường. Theo báo Healthline, bảy nghiên cứu khác nhau được thực hiện trên 286.701 cá nhân đã phát hiện ra rằng những người uống trà xanh có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 18%.

Điều này là do khả năng điều chỉnh nồng độ glucose của trà, do đó ngăn ngừa đột biến insulin cao, giữ ổn định lượng đường trong máu.

1.4. Tác dụng của nước chè xanh: Giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ) đã phát hiện ra rằng những người uống trà xanh thường xuyên có tỉ lệ mắc ung thư thấp hơn hẳn so với những người không uống. Nhờ các đặc tính như catechin, EGCG (epigallocatechin-3-gallate và các polyphenol khác, trà xanh có những gì cần thiết để chống lại và thậm chí tiêu diệt ung thư, bảo vệ hệ thống miễn dịch trong điều trị ung thư.

1.5. Lá chè xanh chữa bệnh phụ khoa bằng cách xông hơi

Bên cạnh lá trầu không, lá chè xanh cũng được sử dụng để rửa vùng kín giúp khử mùi hôi, trị nấm, ngứa được nhiều người tin dùng. Do trong lá chè có thành phần tannin cao, giúp làm se niêm mạc, sát khuẩn. Trong lá chè xanh còn chứa nhiều dưỡng chất như tiền tốt vitamin A, vitamin B2, B3, B5, vitamin C, caproic,.. các nguyên tố vi lượng khác, cung cấp dưỡng chất cho vùng âm đạo giúp nhanh lành vết thương, giảm viêm nhiễm.

Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu khoa học, nước chè xanh khuyến khích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi, làm gián đoạn sự lây lan của Salmonella, -Clostridum và các loại vi khuẩn gây hại khác. Hợp chất Epigallocatechin-2-gallate (EGCG) có trong trà xanh còn làm suy yếu nấm Candida – nguyên nhân gây các viêm nhiễm vùng kín ở nữ giới.

Với những công dụng tuyệt vời lành tính và tính kinh tế cao như vậy, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng lá chè xanh rửa vùng kín để chữa các bệnh phụ khoa đang ở mức độ nhẹ, giảm thiểu ngứa ngáy khó chịu nhanh chóng.

Mách bạn cách dùng lá chè xanh chữa bệnh phụ khoa bằng xông rửa vùng kín



Xông rửa vùng kín bằng lá chè xanh trị bệnh phụ khoa được lưu truyền từ xưa

Sử dụng lá chè xanh trị phụ khoa khá đơn giản, chỉ cần chuẩn bị 10-15 lá chè tươi, rửa sạch với muối, sau đó đun với 1-1,5 lít nước, gần sôi thả thêm một chút muối trắng vào. Khi nước sôi già thì đổ ra chậu hoặc dụng cụ đựng nước chuẩn bị xông hơi, đợi nguội bớt thì tiến hành xông hơi trên ghế hoặc chậu con trong khoảng 15-20 phút. Xông xong, sử dụng tiếp nước chè xanh đó để rửa lại cô bé, lau khô bằng khăn mềm sạch. Tiến hành 2-3 lần/tuần để nhanh khỏi bệnh.

Các bạn có thể nấu nước chè xanh với ít lá trầu không, uống nước lá chè xanh 1-2 cốc mỗi ngày để tăng hiệu quả.

Mách chị em cách nấu lá trà xanh tươi không đỏ nước

Nhiều gia đình thường nấu nước chè xanh tươi uống tại nhà. Cách nấu lá trà xanh tươi cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu không để ý sẽ dễ bị đỏ nước. Xin giới thiệu cách pha lá trà xanh tươi đúng cách gửi các bạn tham khảo.



Cách pha chè xanh đúng cách thơm ngon, không đỏ nước

Cách pha chè xanh tươi chuẩn vị:

Bước 1: Lá chè xanh chọn lá bánh tẻ, không già quá dễ bị chát và hay có vụn, tránh lá non sẽ làm hương vị nước trà chưa dậy mùi. Rửa sạch, ngâm trong nước muối 5-10 phút, rửa lại với nước sạch đảm bảo sạch bụi, vụn lá. Bước này cũng giúp nước chè sau khi pha có màu đẹp, nước trong, dậy mùi thơm thưởng thức ngon hơn.

Bước 2: Để lá ở nơi khô thoáng ráo nước, vò qua lá để sẵn trong ấm pha trà.

Bước 3: Đun nước sôi để pha chè, nên đun bằng nước mưa để dễ uống. Nước sôi rót vào ấm pha trà sao cho đủ ngập lá. Đợi trong 3-5 phút thì đổ toàn bộ nước đi. Bước này còn được gọi là trần trà, để pha chè tươi không bị ngái, đắng, chát và giảm nhựa từ lá chè.

Bước 4: Rót nước sôi vào ấm trà lần 2, đậy nắp ấm trà và ủ trong khoảng một tiếng là có thể đem ra sử dụng. Có thể cho thêm lát gừng, sả thêm vào để tăng hương vị thơm ngon ủ cùng lá chè.

Nếu các bạn đun trực tiếp lá chè xanh với nước sôi ngay từ đầu thì có thể tiến hành làm hai lần, lần 1 đun khi nước vừa sôi sủi lên là bỏ nước đó đi, chế thêm nước để đun lần 2, bớt vị chát đắng cũng như tránh nước chè bị đỏ.

Hướng dẫn uống trà xanh đúng cách



Uống trà xanh đúng cách giúp trị bệnh, phát huy tối đa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe

Để thưởng thức những tách trà xanh thơm ngon, đúng vị các bạn cũng cần lưu ý:

- Trước khi uống chè xanh thì dùng nước sôi tráng qua tất cả cốc chén uống nước để đảm bảo vệ sinh.

- Rót nước chè ra cốc, có thể cho thêm mật mía hoặc đường, chanh pha cùng dễ uống hơn.

- Nên uống khi nước còn ấm sẽ có cảm giác khoan khoái, thư giãn dễ chịu hơn.

- Khi đã uống hết nước chè, có thể chế thêm nước sôi, ủ khoảng 30 phút cho nước 2 và 15 phút với nước lần 3. Nếu nước chè đã nhạt vị và hết thơm thì nên pha sang ấm mới.

- Nước chè nên uống trong ngày, không nên để qua đêm dễ bị thiu. Nếu nước chè ủ trong ấm tích bình ủ qua đêm vẫn thơm ngon, không thiu thì bạn nên rót hết nước chè cũ ra một ấm khác. Chế thêm nước nóng vào ấm cũ, ủ nước lần 2. Khi uống thì pha nước cũ với nước mới theo tỉ lệ 1:2, bạn sẽ được tách trà thơm ngon dễ uống vô cùng.

Uống trà xanh thay nước có tốt không?



Uống chè xanh 200ml mỗi ngày giúp giảm cân, phòng ngừa nhiều bệnh tật

Chè xanh có tốt không? Với các thông tin trên đây, không khó để trả lời câu hỏi này, rõ ràng nước trà xanh có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ nhưng nó chỉ tốt khi dùng ở mức độ vừa phải.

Nhiều bạn tìm hiểu tác dụng chè xanh xong đã sử dụng nước trà, uống trà xanh thay nước hàng ngày với mong muốn tăng cường các tác dụng đó, nhưng thật ra chỉ cần dùng một lượng vừa phải (khoảng 200ml) là đã đủ phát huy các công dụng tốt của trà xanh, uống nhiều hơn sẽ có nhiều tác dụng phụ.

Một trong những tác hại nổi bật nhất khi uống nhiều nước chè xanh đó là say trà. Khiến người uống trà có cảm giác lâng lâng, tỉnh táo kéo dài, đói cồn cào, nặng hơn sẽ là chóng mặt, choáng.

Ngoài ra, trong chè xanh có chứa tanning, một chất gây cản trở hấp thụ sắt và khó tiêu, đầy bụng nên những ai trong tình trạng vừa mới ốm dậy, thiếu máu, tiêu hoá không tốt nếu không biết lại uống nước trà xanh thay nước sẽ càng có hại hơn. Đặc biệt, nếu uống nước chè xanh ngay sau bữa ăn thì nó tác dụng với các chất trong thức ăn gây phản ứng khiến thức ăn khó tiêu hoá, mất chất, uống vào buổi tối sẽ dễ mất ngủ.

Uống nước chè xanh là một thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Sau khi hiểu rõ chè xanh có tác dụng gì chắc hẳn không cả nhà ai cũng thích thú và hào hứng khi uống một tách trà xanh với những người thân yêu lúc thư giãn, nghỉ ngơi, có những giây phút đầm ấm quây quần vui vẻ bên nhau.