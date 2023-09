Những tác dụng thần kỳ của trà hoa cúc ít ai biết đến

Ngoài hương vị dễ chịu, thư giãn khi uống thì trà hoa cúc rất được ưa chuộng bởi những lợi ích sức khỏe đáng kể mà nó mang lại. Trà hoa cúc chứa chamazulene, flavonoid, sesquiterpen (thường liên quan đến các đặc tính khử trùng, kháng khuẩn hoặc chống viêm, giảm co thắt) và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác.

Trà hoa cúc có nhiều loại, trong đó trà hoa cúc trắng, hoa cúc vàng là hai loại phổ biến nhất. Cho dù bạn đang mệt mỏi hay bị cảm lạnh, hãy uống một tách trà hoa cúc nóng, hít mùi hương hoa tuyệt vời của nó và sau đó thấy những lo lắng của bạn biến mất khi bạn nhâm nhi ly trà vàng kỳ diệu này.

Dinh dưỡng trà hoa cúc

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia USDA Hoa Kỳ, trà hoa cúc có chứa vitamin, khoáng chất kali, magiê, canxi, natri, thiamin, riboflavin và vitamin A. Các chất dinh dưỡng khác bao gồm folate, sắt và kẽm ở lượng ít hơn. Một cốc (237 ml) trà hoa cúc cung cấp 2 kcal năng lượng, 0,47 g carbohydrate.

Thông tin dinh dưỡng trong 100g Trà hoa cúc Dinh dưỡng Giá trị Water [g] 99.7 Energy [kcal] 1 Protein [g] 0 Total lipid (fat) [g] 0 Carbohydrate, by difference [g] 0.2 Fiber, total dietary [g] 0 Sugars, total [g] 0 Calcium, Ca [mg] 2 Iron, Fe [mg] 0.08 Magnesium, Mg [mg] 1 Phosphorus, P [mg] 0 Potassium, K [mg] 9 Sodium, Na [mg] 1 Zinc, Zn [mg] 0.04 Vitamin C, total ascorbic acid [mg] 0 Thiamin [mg] 0.01 Riboflavin [mg] 0 Niacin [mg] 0 Vitamin B-6 [mg] 0 Folate, DFE [µg] 1 Vitamin B-12 [µg] 0 Vitamin A, RAE [µg] 1 Vitamin A, IU [IU] 20 Vitamin E (alpha-tocopherol) [mg] 0 Vitamin D (D2 + D3) [µg] 0 Vitamin D [IU] 0 Vitamin K (phylloquinone) [µg] 0 Fatty acids, total saturated [g] 0 Fatty acids, total monounsaturated [g] 0 Fatty acids, total polyunsaturated [g] 0.01 Fatty acids, total trans [g] 0 Cholesterol [mg] 0 Caffeine [mg] 0

Tác dụng của trà hoa cúc với sức khỏe



Trà hoa cúc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và chăm sóc da

Hãy cùng xem xét kỹ hơn về lợi ích của việc uống trà hoa cúc.

Trà hoa cúc chữa mất ngủ

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược lâm sàng, trà hoa cúc có thể được sử dụng như một chất trợ giúp giấc ngủ tổng thể, đặc biệt đối với những người phải vật lộn với chứng ngưng thở khi ngủ và ngủ không ngon giấc, giấc ngủ không sâu.

Uống một tách trà hoa cúc ấm có thể giúp bạn vào giấc nhanh hơn và khi thức dậy sẽ cảm thấy sảng khoái hơn. Đặc biệt, trà hoa cúc rất được khuyến khích với những ai thiếu ngủ, có thời gian ngủ ít hơn bình thường như một sự bổ sung để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Trà hoa cúc có giảm cân không?

Trà hoa cúc hoạt động như một chất lợi tiểu, giúp kích thích thận hoạt động tốt hơn, thải các chất lỏng và các chất thải khác khỏi cơ thể. Đặc tính này không chỉ mang lại tác dụng trà hoa cúc giảm cân mà còn cải thiện tiêu hóa tổng thể và chống lại chứng đầy hơi.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc hỗ trợ giảm cân với việc cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường đốt cháy năng lượng, tiêu mỡ, giảm hấp thụ glucose ngăn chặn tích mỡ.

Tác dụng của trà hoa cúc: Ngăn ngừa ung thư

Theo nghiên cứu được tiến hành tại Khoa tiết niệu & Dinh dưỡng của Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, Ohio, chất apigenin chống oxy hóa có trong hoa cúc có thể giúp chống lại các tế bào ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, đường tiêu hóa, da, tuyến tiền liệt và tử cung. Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Châu Âu cho thấy uống trà hoa cúc giúp ngăn ngừa ung thư tuyến giáp.

Uống trà hoa cúc giảm các triệu chứng viêm



Trà hoa cúc giảm kích thích dạ dày hiệu quả

Nếu bạn đang bị kích thích dạ dày, từ các triệu chứng đầy hơi nhẹ đến hội chứng ruột kích thích (IBS), trà hoa cúc có thể là một cách giải quyết vấn đề sức khỏe đơn giản. Theo thông tin từ Kathi J Kemper, MD, MPH, Trung tâm y tế Wexner của bang Ohio, các đặc tính chống co thắt và chống viêm mạnh mẽ của hoa cúc giúp giảm bớt tính chất xoắn của ruột, cho phép dòng khí đi qua và chuyển động trơn tru hơn.

Uống trà hoa cúc thường xuyên cũng giúp giảm bớt các vấn đề như buồn nôn, co thắt và đau loét, viêm dạ dày.

Trà hoa cúc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà hoa cúc có thể hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường bằng cách giúp giảm lượng đường và điều chỉnh lượng insulin trong máu.

Uống trà hoa cúc giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu được công bố từ Đại học Tufts ở Boston, MA, tiết lộ rằng trà hoa cúc giúp giảm huyết áp và mức cholesterol LDL (có hại), giúp tim khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy nó cũng làm giảm sự xuất hiện của các vấn đề tim mạch khác nhau.

Tác dụng của trà hoa cúc: Tăng cường hệ thống miễn dịch

Các hợp chất phenolic có trong trà hoa cúc giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và tránh nhiễm trùng. Các hợp chất khác có trong trà hoa cúc cũng chống cảm lạnh, cúm và xoang, cuối cùng, làm giảm nghẹt mũi.

Trà hoa cúc có tác dụng gì? Làm giảm căng thẳng và lo âu



Uống trà hoa cúc giảm căng thẳng, lo âu

Một trong những công dụng phổ biến nhất của trà hoa cúc là giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Sau một ngày dài làm việc, tính chất ấm áp, êm dịu của loại đồ uống này có thể giúp tăng mức độ serotonin và melatonin trong cơ thể bạn. Những hormone này có thể loại bỏ căng thẳng và lo lắng.

Theo Tạp chí Hoa Kỳ, nó cũng giảm chứng đau đầu và đau nửa đầu. Khi thưởng trà thư giãn, nó giúp thả lỏng tâm trí và giảm thiểu các triệu chứng lo lắng đặc trưng. Một đến hai tách trà hoa cúc mỗi ngày có thể tác động đáng kể chống lại căng thẳng mãn tính. Nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc cũng giúp làm giảm các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ sau sinh.

Tác dụng của hoa cúc đối với da mặt: Chăm sóc da

Do tính chất chống viêm và giàu chất chống oxy hóa của trà hoa cúc, nó không chỉ được sử dụng làm đồ uống mà còn giúp giảm bớt kích ứng, nổi mẩn đỏ trên da.

Nó cũng có thể tăng tốc độ chữa lành tổn thương trên da và làm giảm sự xuất hiện của các nhược điểm và nếp nhăn trên khuôn mặt bằng cách loại bỏ căng thẳng oxy hóa và tăng cường phản ứng miễn dịch, làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn.

Uống trà hoa cúc ngăn ngừa loãng xương

Chiết xuất hoa cúc giúp kích thích hoạt động của các nguyên bào xương và các tế bào tạo xương. Do đó, trà có thể giúp tăng mật độ xương và đóng vai trò trung gian giảm tác động bất lợi của bệnh loãng xương.

Giảm đau bụng kinh với uống trà hoa cúc hàng ngày



Trà hoa cúc giúp giảm khó chịu cho chị em mỗi khi đến kì

Bản chất chống viêm của trà hoa cúc có ích rất nhiều với các chị em mỗi khi đến kì. Nó trở thành lựa chọn phổ biến cho phụ nữ đối phó với các triệu chứng kinh nguyệt như đầy hơi, chuột rút, lo lắng, đổ mồ hôi, khó ngủ và thay đổi tâm trạng.

Đặc tính chống dị ứng của trà hoa cúc

Trà hoa cúc có thể giúp điều chỉnh phản ứng miễn dịch với các chất gây dị ứng trong cơ thể. Bằng cách hoạt động như một chất kháng histamine, nó có thể làm dịu các phản ứng dị ứng này trên khắp cơ thể.

Uống trà hoa cúc giúp chăm sóc tóc toàn diện

Ngoài tất cả các thuộc tính ấn tượng của trà hoa cúc ở trên, nó còn giúp cải thiện sức khỏe tóc tích cực. Theo một bài báo được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dược phẩm và Khoa học sinh học, các thành phần chống viêm có trong hoa cúc có thể giúp làm giảm kích ứng da đầu, chắc tóc, trị gàu và giúp tóc bạn mềm mại hơn.

Tác dụng cải thiện sức khỏe răng miệng của trà hoa cúc

Một lợi ích khác của trà hoa cúc là tính chất sát trùng, chống lại nhiễm trùng răng miệng, ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ răng và nướu. Hơn nữa, đặc tính chống viêm của nó giúp làm dịu cơn đau răng.

Trà hoa cúc có tốt cho bà bầu? Trà hoa cúc lợi sữa?



Trà hoa cúc có tốt cho bà bầu? Trà hoa cúc lợi sữa? đều chưa được kiểm chứng

Trà hoa cúc có rất nhiều lợi ích với sức khỏe với người bình thường với hương vị thơm ngon, dễ chịu được nhiều người yêu thích. Nhưng với bà bầu, không phải lúc nào trà hoa cúc cũng là một gợi ý khuyên dùng.

Mặc dù chưa có tài liệu y khoa nào chính thức khẳng định rằng trà hoa cúc có tốt cho bà bầu không, có gây hại gì không và bản thân trà hoa cúc là trà thảo mộc không chứa caffein tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều và tùy cơ địa nhạy cảm, phụ nữ có thai nên thận trọng vì có thể dẫn đến sảy thai và đẻ non, do kích thích tử cung co bóp và quá trình thu nhỏ lại lâu hơn bình thường.

Bên cạnh đó thông tin cho rằng uống trà hoa cúc lợi sữa cũng chưa được kiểm chứng khoa học công nhận. Các bạn không nên tự ý sử dụng trà hoa cúc khi đang trong quá trình cho con bú.

Nếu bạn có ý định uống trà hoa cúc khi đang mang bầu thì nên cẩn thận hỏi bác sĩ khám thai và điều trị trực tiếp chính của bạn để có lời khuyên chính xác nhất rằng trà hoa cúc có tốt cho bà bầu hay trà hoa cúc lợi sữa không.

Trà hoa cúc mua ở đâu?



Trà hoa cúc mua ở đâu đảm bảo chất lượng nhất?

Nếu đang phân vân trà hoa cúc mua ở đâu để chọn được loại tốt thì các bạn có thể ra các cửa hàng tiện lợi, bách hóa tổng hợp hoặc đặt mua online để mua hoa cúc khô đóng gói sẵn như Trà hoa cúc Chamomile Lipton, trà hoa cúc Dilama, trà hoa cúc sấy khô,...

Hướng dẫn uống trà hoa cúc đúng cách



Mách bạn cách uống trà hoa cúc đúng cách

Nhiều bạn có thể chưa biết cách uống trà hoa cúc đúng cách như thế nào.

Trà hoa cúc là trà không chứa caffein nên không có nhiều lưu ý như với các loại trà giàu caffein như trà xanh, trà đen,... Các bạn chỉ cần để ý một số hướng dẫn cách uống trà hoa cúc như sau:

- Nên uống một tách trà ấm nóng sau khi ăn xong bữa hoặc trước khi đi ngủ 30 phút.

- Nên uống trà hoa cúc sau khi ăn thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn nhanh và tốt hơn.

- Uống trà hoa cúc sau khi ăn mặn sẽ giúp giảm nồng độ muối, kích thích hoạt động của thận bài tiết tốt hơn.

- Uống trà hoa cúc sau khi vận động mạnh, ra nhiều mồ hôi sẽ bù nước, thả lỏng các cơ, chống co thắt cơ do việc vận động mạnh gây ra.

- Không uống trà với các loại thuốc khác vì các chất trong trà sẽ phản ứng với thuốc, có thể giảm tác dụng cũng như ảnh hưởng đến hấp thụ thuốc.

- Không uống trà hoa cúc khi đói, sẽ dễ bị say trà.

- Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH) Hoa Kỳ, uống nhiều trà hoa cúc có thể gây ra phản ứng dị ứng, có thể dẫn đến buồn ngủ, kích ứng mắt, nôn mửa và buồn nôn, vì vậy hãy luôn uống điều độ.

Cách pha trà hoa Cúc chuẩn đúng vị nhất

Trước tiên để pha trà hoa cúc chuẩn vị nhất thì phải chọn được trà hoa cúc loại nào tốt, không bảo quản, hương vị hoa cúc tự nhiên nhất. Nên chọn các loại nguyên liệu được trồng hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích,.. đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.



Hướng dẫn cách pha trà hoa cúc táo đỏ, trà hoa cúc mật ong uống hàng ngày

Khi đã có được trà hoa cúc loại tốt rồi thì các bạn tham khảo cách pha trà hoa cúc đúng cách nhất:

- Lấy 10-15 bông hoa cúc, không cần rửa sạch trước khi pha, thả vào trong ấm trà.

- Thêm một vài nguyên liệu khác như hạt kỉ tử, táo đỏ, vài hạt kỉ tử, gừng,..

- Đun 500ml-700ml nước đến khi sôi thì rót vào ấm trà, đậy nắp

- Đợi khoảng 3-4 phút thì thêm chút mật ong hoặc cam thảo, khuấy đều.

- Đợi thêm 5 phút thì rót trà ra tách và thưởng thức.

Hoa cúc có vị hơi đắng do đó ngoài việc chỉ pha không trà hoa cúc thì các bạn nên cho thêm các nguyên liệu để pha thành trà hoa cúc táo đỏ kỉ tử có tác dụng mát gan, dưỡng nhan, giải độc, kiểm soát tình trạng tiểu đường hoặc trà hoa cúc mật ong tăng cường tiêu hóa, nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch.

Sau khi uống xong, phần bã trà có thể pha lần nữa với nước ấm rửa mặt giúp da sáng, mịn, sạch hơn.

Trà hoa cúc là một loại đồ uống phổ biến trên toàn thế giới, nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da mà khó có thể tìm thấy trong nhiều loại trà khác. Các bạn có thể băn khoăn trà hoa cúc loại nào tốt, hay trà hoa cúc mua ở đâu thì những thông tin trên bài, các bạn có thể hiểu rõ hơn về các tác dụng của trà hoa cúc cũng như những giải đáp những thắc mắc ở trên. Chúc các bạn luôn sống vui khỏe và có những giây phút thư giãn bên tách trà hoa cúc thoải mái nhất.