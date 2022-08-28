Những loại nước uống ngừa say nắng và giải nhiệt cực hiệu quả, tốt cho sức khỏe tự làm ngay tại nhà siêu dễ

Mía vừa để ăn, vừa làm thuốc trị bệnh rất tốt. Mía vị ngọt, tính lạnh, lợi vào kinh phế và vị, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, sinh tân nhuận táo, lợi niệu, tiêu trừ mệt mỏi, trợ giúp tiêu hóa. Dùng mía tốt cho người mắc đường hô hấp, sốt cao, giải độc, tiểu tiện bất lợi, đại tiện táo kết, bụng đầy trướng, tiêu hóa phiền nhiệt...

Mía tính lạnh và hàm lượng đường rất cao nên những người tỳ vị hư yếu, đầy bụng đi lỏng và những người mắc bệnh tiêu khát (đái tháo đường) không nên dùng nhiều.

Mía và nước mía là đồ ăn thức uống rất tốt nhưng nếu để quá lâu hoặc bảo quản không tốt thì rất dễ là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh.

Nước dừa

Nước dừa tự nhiên là một loại nước uống có tác dụng giải khát và bổ dưỡng. Các khoáng chất trong nước dừa như: kali, natri, canxi, magiê, selen, đồng, kẽm... rất phong phú và hỗn hợp các chất trong nước dừa tương tự như dịch trong tế bào.

Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa giúp cân bằng điện giải làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch cũng như hỗ trợ việc hấp thụ và điều tiết chất lỏng, giúp bổ sung và bù nước cho cơ thể.

Uống trực tiếp nước dừa tươi không thêm đường, ngày 1-2 cốc có tác dụng giải nhiệt, phòng và chữa say nắng, khát nước hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu được coi là một trong những loại trái cây thông dụng trong đời sống hàng ngày của mọi gia đình, đặc biệt khi tiết trời oi bức, nóng nực. Dưa hấu không những ngon ngọt dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá lớn và không ít các vitamin A, B, C; các nguyên tố vi lượng như Fe, Ca, Mg...

Dưa hấu có vị ngọt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, dùng cho các trường hợp say nắng, say nóng gây sốt nóng mất nước, miệng khô, họng khát, tiểu ít. Hạt dưa hấu có tác dụng hạ nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp, tăng sinh lực.



Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh tươi

Là loại trái cây họ cam quýt, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu cũng cho thấy, uống nước chanh chứa axit citric có thể hỗ trợ làm giảm mệt mỏi về thể chất. Axit citric làm giảm viêm trong cơ thể và giúp hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, góp phần cải thiện mức năng lượng…

Uống nước chanh tươi pha thêm ít đường giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, làm giảm mệt mỏi, lợi tiểu, dùng thích hợp trong trường hợp làm việc ngoài trời nắng nóng, lao động thể chất mệt mỏi.

Nước bột sắn dây

Say nắng, say nóng thuộc chứng "trúng thử" của y học cổ truyền, nói cách khác, là bị trúng nắng, trúng nóng. Nếu người bệnh cảm nắng kèm theo sốt nóng, nhức đầu, nóng ruột, buồn nôn, bạn có thể dùng bột sắn dây hòa với đường để uống là các triệu chứng trên sẽ nhanh chóng giảm đi.

Bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đặc biệt, trong sắn dây có chất Isoflavone giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp.