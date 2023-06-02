Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết!

Sức khỏe 02/06/2023 13:58

Nếu không muốn giấc ngủ bị gián đoạn, bạn nên hạn chế làm những điều sau đây trước khi đi ngủ.

Không nên sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng trước khi đi ngủ

Sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng trước khi đi ngủ có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm giảm sản xuất melatonin, một hormone quan trọng giúp điều chỉnh giấc ngủ. Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị điện tử cũng có thể khiến bạn dễ dàng bị kích động và khó thư giãn, gây ra stress và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu bạn thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, hãy cố gắng giảm dần thời gian sử dụng hoặc tìm kiếm các cách thay thế khác để giảm thiểu ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Ví dụ như đọc sách giấy thay vì đọc trên máy tính bảng hoặc sử dụng đèn mờ để đọc sách trước khi đi ngủ.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
Sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng - Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống cà phê trước khi đi ngủ

Cà phê là một loại thức uống chứa caffeine, một chất kích thích có thể làm tăng sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, việc uống cà phê trước khi đi ngủ có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Caffeine có thể giữ bạn thức dậy và làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn. Do đó, bạn nên tránh uống cà phê ít nhất 4-6 giờ trước khi đi ngủ.

Nếu bạn cảm thấy cần uống một thức uống nóng trước khi đi ngủ, hãy chọn những loại trà không chứa caffeine hoặc sữa nóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử những loại thực phẩm giúp thư giãn trước khi đi ngủ như chuối, hạt hạnh nhân hoặc sữa ấm.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Uống cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ

Uống một chút nước trước khi đi ngủ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn sẽ phải thức dậy lúc nửa đêm và buổi sáng mắt sẽ thâm quầng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải dừng uống nước vào buổi tối mà uống với lượng vừa phải. Theo các bác sĩ, một ly rưỡi nước được coi là phù hợp cho hầu hết mọi người.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Uống quá nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

Không nên tập thể dục trước khi đi ngủ

Tập thể dục nói chung có ảnh hưởng tích cực đến giấc ngủ của chúng ta vì luyện tập có thể giúp chúng ta ngủ nhanh hơn và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn vừa mới trở về từ phòng tập thể dục và leo thẳng lên giường thì bạn sẽ rất khó ngủ.

Hoạt động tập thể dục chỉ phát huy tác dụng tích cực nếu bạn hoàn thành bài tập 3 – 4 giờ hoặc thậm chí 6 giờ trước khi đi ngủ.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 4
Tập thể dục - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều trước khi đi ngủ

Các nhà dinh dưỡng thường khuyên nên giữ khoảng cách 3 tiếng từ bữa ăn tối và giờ đi ngủ. Điều đó giúp cơ thể có thời gian để tiêu hóa thức ăn, di chuyển thức ăn ra khỏi dạ dày và vào ruột non, đồng thời giảm nguy cơ ợ chua hoặc trào ngược a xít, đây là những nguyên nhân có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Ngoài ra, ăn quá no sát giờ đi ngủ báo hiệu cơ thể cần phải tỉnh táo để hoàn thành công việc tiêu hóa, thay vì chìm vào giấc ngủ.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 5
Ăn quá nhiều trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Không nên hoàn toàn nhịn đói trước khi đi ngủ

Đừng ngủ khi bụng đói mà hãy ăn nhẹ chút gì đó, lượng đường trong máu thấp và bụng cồn cào có thể khiến bạn tỉnh táo.

Các chuyên gia khuyên nên ăn một bữa ăn nhẹ kết hợp carbohydrate và protein để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bởi vì protein tạo ra L-tryptophan - gây buồn ngủ, trong khi carbohydrate vận chuyển L-tryptophan đến các tế bào của cơ thể.

Những điều không nên làm trước khi đi ngủ, không phải ai cũng biết! - Ảnh 6
Hoàn toàn nhịn đói - Ảnh minh họa: Internet

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