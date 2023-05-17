Bà mẹ Nhật 55 tuổi trẻ đẹp ‘xuyên thời gian’ chia sẻ 3 thói quen giúp cân bằng nội tiết tố, ổn định đường huyết, cứ ngỡ mới 25

Masako cho biết, cô sinh con đầu lòng vào năm 25 tuổi và cho đến hiện tại, khi đã 55 tuổi mà cô vẫn giữ được nhan sắc của mình. Từ năm 21 tuổi, khi bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu, cô đã học cách chăm sóc và giữ gìn nhan sắc vì đặc thù công việc thường xuyên phải lên hình, cần giữ ngoại hình trước công chúng.

Masako Mizutani là người phụ nữ được biết đến với vẻ đẹp "xuyên thời gian". Theo báo chí Nhật Bản, cô là bà mẹ một con sinh năm 1968 được nhiều người biết đến vì ngoại hình trẻ trung dù đã 55 tuổi. Thậm chí cô còn được nhiều tờ báo dành những lời có cánh như "nữ hoàng thanh xuân" hay "người đẹp không tuổi".

Sau đây là những bí quyết trẻ lâu mà Masako Mizutani luôn làm hàng ngày để giữ nhan sắc tươi trẻ. Các chị em cũng nên học hỏi:

Từ năm 30 tuổi, Masako Mizutani đã nghiêm túc chăm sóc sức khỏe vì bắt đầu bước vào độ tuổi lão hóa. Cô ăn uống khoa học, tập thể dục nhiều hơn, quan tâm đến da… và duy trì cho đến bây giờ. Khi đứng với con gái, ai cũng tưởng hai chị em chứ không thể ngờ rằng là mẹ con.

1. Ngủ đủ giấc, ngủ sớm mỗi đêm

Masako cho biết, cô thường ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, đồng thời ngủ sớm dậy sớm dù cho công việc có bận ra sao, bởi có sức khỏe thì mới làm việc được.

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não bộ. Chu kỳ ngủ - thức của con người được quy định bởi một đồng hồ sinh học trong bộ não, nó luôn cân bằng thời gian ngủ và thức của cơ thể con người.

Masako Mizutani luôn ngủ đủ mỗi đêm để giữ làn da luôn trẻ khỏe.

Người trưởng thành ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp cân bằng nội tiết tố, giữ cho trái tim khỏe, giảm căng thẳng, ổn định đường huyết...

Có nhiều bằng chứng khoa học về tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ đủ mang đến những lợi ích như: khỏe tim, tăng khả năng tập trung, ổn định đường huyết,.. cho cơ thể.

2. Tập thể dục hàng ngày

Do đặc thù làm người mẫu nên Masako Mizutani rất quan tâm đến việc tập thể dục hàng ngày. Cô luôn duy trì thói quen đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày, nếu bận thì cô sẽ đi bộ trong chỗ làm (chẳng hạn như đi thang bộ thay vì thang máy) hoặc đi dạo quanh nhà để nâng cao sức khỏe.

Vóc dáng tuổi 55 của Masako cũng rất thon gọn nhẹ nhàng nhờ tập thể dục hàng ngày.

Tập thể dục và hoạt động thể chất là những cách tuyệt vời để cảm thấy tốt hơn, tăng cường sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, thể dục hàng ngày có thể ngăn tích tụ mỡ thừa và duy trì giảm cân. Khi hoạt động thể chất, đốt cháy calo, hoạt động càng mạnh, càng nhiều calo bị đốt cháy.

Hoạt động thể chất kích thích các chất khác nhau trong não có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, thư giãn và ít lo lắng hơn. Bên cạnh đó, tập thể dục hàng ngày giúp bạn có giấc ngủ nhanh hơn, ngon giấc hơn và sâu hơn.

Thêm vào đó, khi tập thể dục, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi giúp làm sạch lỗ chân lông và đẩy đi bụi bẩn. Nhờ vậy giúp da sáng hơn. Chưa kể việc này cũng giúp tăng cường lưu thông máu, dưỡng chất tới da, giúp da trở nên khỏe mạnh và tươi trẻ hơn. Masako khuyên phụ nữ nên chăm chỉ tập thể dục để giữ sức khỏe và nhan sắc.

3 . Uống nhiều nước hàng ngày

Masako luôn giữ thói quen uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài ra cô còn uống thêm trà xanh để bổ sung chất chống oxy hóa, có tác dụng ức chế tác hại của các gốc tự do, giúp làn da ít nếp nhăn và trẻ lâu hơn.

Masako luôn giữ thói quen uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Nước đặc biệt cần thiết cho sự sống. Nước chiếm hàm lượng khá lớn trong cơ thể. Một người không thể tồn tại được mà không có nước trong khoảng một tuần. Hơn nữa, nước còn mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể khi được cung cấp đầy đủ chẳng hạn như: Giúp các khớp hoạt động tốt hơn, hoặc làm cho tim khỏe mạnh hơn.

Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên uống 6 – 8 cốc đồ uống mỗi ngày (khoảng 2 lít nước), trong đó có cả trà và cà phê. Mỗi sáng, khi thức dậy bạn nên uống một cốc nước lọc ấm, điều này rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Hình thành thói quen uống đều đặn nước hàng ngày là một cách đơn giản nhất không ai ngoài bạn có thể làm vì chính bản thân mình. Bởi vì, uống đủ nước sẽ đem lại những lợi ích sau cho sức khoẻ:

Việc uống đủ nước hàng ngày rất có lợi cho làn da, giúp giữ cho da ẩm mượt và tươi trẻ hơn. Nước còn cải thiện sức khỏe da, giảm tình trạng khô da, nứt nẻ và mụn trứng cá. Đặc biệt hơn, nước sẽ tăng cường độ đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Bên cạnh những bước dưỡng da, Masako Mizutani luôn quan tâm đến phương pháp chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe khoa học.

Ai cũng khao khát nhan sắc mãi tươi trẻ, rạng ngời suốt đời dù cho thời gian trôi qua. Tuy nhiên để giữ được vẻ ngoài trẻ trung và khỏe mạnh hơn tuổi, chúng ta cần thực hiện những phương pháp chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe khoa học, ăn uống ngủ nghỉ đúng cách thì mới có hiệu quả.