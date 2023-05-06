Sáng thức dậy hãy dành thời gian làm 5 việc này, giúp đẹp da, ngừa lão hóa lại còn thăng hạng nhan sắc

Nên uống 1/2 đến 1 ly nước lúc bụng đói ngay khi thức dậy vào buổi sáng và tiếp tục uống nước trong suốt cả ngày. Nếu bạn uống một chút và thường xuyên, bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề về da bằng cách thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể và lưu thông máu tốt. Ngoài ra, ngay cả khi bạn không khát, bạn cũng nên uống 1/2 đến 1 ly nước khi bụng đói, trước khi đi ngủ và 2 giờ sau khi ăn.

Những lợi ích vượt trội khi uống đủ nước là có thể giúp làm sạch và sáng da bằng cách giải độc, có tác dụng ăn kiêng, giúp tích cực cho nhu động ruột, giúp tiêu hóa bằng cách ức chế tiết axit dạ dày, giúp cân bằng dầu/độ ẩm của da.

Sống trong không gian khô hanh có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa từ các tế bào da chết đến bốc hỏa và các vấn đề rắc rối. Nếu không khí khô được lưu thông qua hệ thống thông gió, có thể giảm bớt một chút kích ứng cho da.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tránh tia UV

Ánh sáng mặt trời thường chỉ số tia cực tím cao, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng. Vì lý do này, cần chú ý đến việc chống tia cực tím vào mùa hè.

Da tiếp xúc với tia cực tím sẽ tích tụ sắc tố melanin và gây mệt mỏi. Nếu tình trạng này kéo dài có thể xuất hiện các bệnh về sắc tố như nám, tàn nhang.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tắm bằng nước ấm thay vì nước nóng

Nếu tắm nước nóng thường xuyên nhiệt độ của da sẽ tăng lên và cơ thể có thể dễ dàng bị khô khi nóng lên. Tốt hơn là bạn nên tắm vòi sen nhẹ bằng nước ấm tương đương hoặc ấm hơn một chút so với nước nóng. Mỗi tuần tắm 1 lần và tắm cách ngày trong vòng 10 phút là phù hợp. Sau khi rửa mặt, điều quan trọng là thoa nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm lên da để độ ẩm không bị bay hơi.

Ảnh minh họa: Internet

5. Ngủ đủ giấc và thói quen ăn uống

Giấc ngủ và dinh dưỡng thúc đẩy kích hoạt chức năng miễn dịch của cơ thể và tăng khả năng phòng chống bệnh tật.

Melatonin giúp loại bỏ các gốc tự do, được tiết ra nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nếu có thể, hãy đi ngủ trong khoảng thời gian từ 10 giờ hoặc 12 giờ tối và ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng sẽ rất tốt cho da, trong khi ngủ các tế bào da chết được loại bỏ và tái tạo làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, E cũng rất tốt cho sức khỏe làn da.