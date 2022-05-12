Một chức năng quan trọng của bàn chân là hấp thụ các chấn động khi đi bộ hoặc chạy. Xương gót chân hấp thụ chấn động từ trọng lượng cơ thể khi bạn bước đi và hỗ trợ trọng lượng cơ thể khi bạn đứng lên để giữ cơ thể thăng bằng. Nếu có vấn đề về xương gót chân bạn khó có thể đứng thẳng được. Gân Achilles, nằm dưới gót chân là gân lớn nhất và khỏe nhất trên cơ thể cho phép cơ thể di chuyển bình thường.

Bệnh tiểu đường rất đáng sợ vì những biến chứng khác nhau của nó. Bệnh nhân tiểu đường để lại những vết thương nhỏ trên bàn chân nhưng trong trường hợp nặng họ thậm chí có thể bị cắt cụt chi, đặc biệt là khi nhiễm trùng vết thương hoặc viêm tủy xương. Khi số lượng bệnh nhân tiểu đường tăng lên theo từng năm thì số lượng bệnh nhân tiểu đường cắt cụt chi cũng tăng theo.

Ngón chân cái to nhất vì nó nhận nhiều lực nhất trong số các ngón chân khi di chuyển hoặc đứng. Có 107 dây chằng ở bàn chân, chúng có chức năng duy trì hình dạng và chức năng của bàn chân khỏi tác động bên ngoài. Nó cũng hoạt động như một bộ giảm xóc và ngăn khớp bị kéo căng quá mức khi vận động.

Trung bình mỗi năm có hơn 2.000 người bị cắt cụt chân do bệnh tiểu đường. Nếu không kiểm soát tốt lượng đường trong máu, khả năng miễn dịch bị hạ thấp và rất dễ bị lây nhiễm từ bên ngoài. Ở những người khỏe mạnh, vết thương trên bàn chân thường tự lành, nhưng bệnh nhân đái tháo đường thì vết thương không lành lại được. Khi các dây thần kinh ngoại vi dần bị suy giảm, cảm giác có thể giảm hoặc các mạch máu có thể thu hẹp, ngăn cản lưu lượng máu thích hợp đến bàn chân.

Các triệu chứng của bàn chân bệnh nhân tiểu đường là gì?

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường bàn chân của bạn có thể chuyển sang màu xanh lam và các đầu ngón chân của bạn có thể chuyển sang màu đen. Không đau nhưng có thể bị chai, phù, loét và biến dạng. Tuy nhiên chân của bệnh nhân tiểu đường thường bị giảm độ nhạy cảm nên làm tăng nguy cơ phát hiện vết thương muộn. Càng nguy hiểm hơn nếu bạn không chú ý đến đôi chân của mình.

Đừng chỉ quan tâm đến da mặt mà hãy chăm sóc đôi chân của bạn nữa

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Bàn chân là nơi xa tim nhất và là nơi tim bơm máu trở lại. Đó là lý do tại sao nó được gọi là 'trái tim thứ hai'. Sức khỏe bàn chân kém có thể gây ra tư thế đi lại không bình thường, có thể ảnh hưởng đến các khớp và xương khác. Người khỏe mạnh cũng như bệnh nhân tiểu đường cần quan sát kỹ tình trạng bàn chân của mình hàng ngày và nỗ lực chăm sóc chúng bằng cách mát-xa.

Giày cũng rất quan trọng đối với việc bảo vệ đôi chân. Nếu bạn sử dụng đôi giày không phù hợp với mình, chân của bạn có thể nhanh chóng bị mỏi hoặc bạn có thể phát triển các bệnh về chân khác nhau. Thay vì tiếp tục đi vì thấy lãng phí, bạn nên mạnh dạn chuyển sang những đôi giày khác phù hợp với mình hơn. Tránh những sản phẩm gây bó chân và có phần mũi nhọn phía trước. Trước khi đi hãy kiểm tra xem phần trên của giày có đủ mềm không. Lớp đệm và gót cũng cần được xem xét để giảm thiểu tác động.

Kết thúc một ngày với việc ngâm chân, quan sát chân và massage

Thay vì rửa chân vào buổi tối thì hãy thử ngâm chân nước ấm. Bạn có thể thực hiện ở một nơi thoải mái chẳng hạn như phòng khách hoặc phòng tắm, miễn là bạn có một chậu nước đủ lớn để ngập mắt cá chân của bạn. Ngâm chân trong khoảng 10 phút có thể giúp cải thiện lưu thông máu và giảm mỏi cơ.

Tiếp theo, hãy quan sát xem có vết thương hay bất thường nào trên bàn chân không rồi tiến hành mát-xa chân. Lặp đi lặp lại việc xoa bóp, uốn, duỗi các ngón chân không chỉ giúp ích cho bàn chân mà còn tốt cho tim mạch.

(Theo Kormedi)