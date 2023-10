Những dấu hiệu của cơ thể cho thấy bạn lười vận động

Tập thể dục thường xuyên là tiền đề để có một sức khỏe tốt. Điều này là do nó có thể ngăn ngừa các bệnh lý khác nhau và giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, có những người không tập thể dục thường xuyên hoặc tập không đủ do công việc bận rộn. Cùng tìm hiểu về các triệu chứng khi cơ thể thiếu vận động.

Táo bón

Một trong những nguyên nhân gây táo bón là do lười vận động. Điều này là do nếu khối lượng vận động ít, ruột co bóp để tống phân và chức năng nhu động để đẩy phân giảm. Đi bộ từ 15 đến 30 phút mỗi ngày hoặc nâng cao đầu và chân khi nằm có thể giúp ngăn ngừa táo bón. Tư thế ngồi cũng có thể kích thích ruột và ngăn ngừa táo bón. Tắm nửa người và ngâm mình trong tư thế đó giúp lưu thông máu ở vùng bụng dưới cũng là những phương pháp tốt.

Đau lưng và đầu gối

Đau thắt lưng hoặc đau đầu gối có thể trầm trọng hơn do lười vận động. Đau lưng thường gặp ở những người trung niên hoặc cao tuổi do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 20-30 phàn nàn về những cơn đau lưng, mỏi gối vì những lý do như lười vận động, vận động không đúng tư thế. Điều này là do sức mạnh cơ bắp bị suy yếu do ít vận động và chất lỏng bôi trơn làm giảm ma sát giữa các xương không hoạt động bình thường. Đi bộ nhẹ trong khoảng 30 phút hoặc kéo giãn đơn giản ở vai và đầu gối có thể ngăn ngừa cơn đau bằng cách tăng nhiệt ở của vùng khớp bị đau, đồng thời giúp khớp khỏe mạnh bằng cách thư giãn cơ và tăng cường các cơ xung quanh khớp.