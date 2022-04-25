Những dấu hiệu của cơ thể cho thấy bạn lười vận động

Tập thể dục thường xuyên là tiền đề để có một sức khỏe tốt. Điều này là do nó có thể ngăn ngừa các bệnh lý khác nhau và giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tập thể dục thường xuyên là tiền đề để có một sức khỏe tốt. Điều này là do nó có thể ngăn ngừa các bệnh lý khác nhau và giúp quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, có những người không tập thể dục thường xuyên hoặc tập không đủ do công việc bận rộn. Cùng tìm hiểu về các triệu chứng khi cơ thể thiếu vận động. Đãng trí Nếu bạn không tập thể dục đầy đủ, trí nhớ của bạn sẽ kém đi và chứng hay quên trở nên tồi tệ hơn. Hay quên là một triệu chứng chủ yếu xảy ra sau tuổi trung niên và xảy ra khi chức năng thùy trán của não bộ suy giảm. Tập thể dục thường xuyên giúp giải phóng các chất hóa học kích thích các mạch máu trong não. Vì vậy, bạn càng tập thể dục nhiều, lượng máu lên não càng nhiều, giúp bạn suy nghĩ và ghi nhớ tốt hơn. Các bài tập vận động tay và chân nhiều như đánh cầu lông, đạp xe, đi bộ giúp kích thích não bộ và cải thiện chức năng tổng thể của não bộ.

Táo bón Một trong những nguyên nhân gây táo bón là do lười vận động. Điều này là do nếu khối lượng vận động ít, ruột co bóp để tống phân và chức năng nhu động để đẩy phân giảm. Đi bộ từ 15 đến 30 phút mỗi ngày hoặc nâng cao đầu và chân khi nằm có thể giúp ngăn ngừa táo bón. Tư thế ngồi cũng có thể kích thích ruột và ngăn ngừa táo bón. Tắm nửa người và ngâm mình trong tư thế đó giúp lưu thông máu ở vùng bụng dưới cũng là những phương pháp tốt. Đau lưng và đầu gối Đau thắt lưng hoặc đau đầu gối có thể trầm trọng hơn do lười vận động. Đau lưng thường gặp ở những người trung niên hoặc cao tuổi do quá trình lão hóa. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 20-30 phàn nàn về những cơn đau lưng, mỏi gối vì những lý do như lười vận động, vận động không đúng tư thế. Điều này là do sức mạnh cơ bắp bị suy yếu do ít vận động và chất lỏng bôi trơn làm giảm ma sát giữa các xương không hoạt động bình thường. Đi bộ nhẹ trong khoảng 30 phút hoặc kéo giãn đơn giản ở vai và đầu gối có thể ngăn ngừa cơn đau bằng cách tăng nhiệt ở của vùng khớp bị đau, đồng thời giúp khớp khỏe mạnh bằng cách thư giãn cơ và tăng cường các cơ xung quanh khớp.

Thèm ngọt Sự thay đổi nội tiết tố do lười vận động cũng có thể khiến bạn thèm ăn ngọt. Nếu bạn hoạt động thể chất hoặc các hoạt động trong ngày bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn và giải phóng endorphin gây ra cảm giác hạnh phúc. Khi endorphin được giải phóng, cảm giác thèm ăn đường sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi lượng hoạt động thể chất giảm đi, lượng endorphin tiết ra không đủ sẽ bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngọt. Tỷ lệ béo phì ngày càng tăng khiến gây ra các bệnh khác nhau Béo phì do lười vận động gây ra nhiều bệnh khác nhau. Đặc biệt, khi tỷ lệ béo phì gia tăng khi tình trạng cách ly và hạn chế ra ngoài do COVID-19 tăng lên và mức độ nghiêm trọng của việc thiếu tập thể dục cũng tăng lên. Béo phì không chỉ là thừa cân mà nó là tình trạng tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Có thể xác định tình trạng béo phì bằng cách đo vòng bụng. Béo bụng được chẩn đoán khi nam trưởng thành có vùng bụng lên đến 90cm và nữ từ 85cm trở lên dựa trên tiêu chuẩn của người châu Á. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội béo phì Hàn Quốc, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ do thiếu máu cục bộ cũng tăng lên khi vòng bụng tăng lên. Béo phì phải được quản lý ngay từ giai đoạn sớm để ngăn ngừa các biến chứng như nhồi máu cơ tim. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý cải thiện các nguyên nhân gây béo phì như thói quen ăn uống và lượng vận động ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn ngọt. (Theo Kormedi)

Vitamin K giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ: Một nghiên cứu gần đây cho thấy vitamin K có tác dụng bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dau-hieu-cua-co-the-cho-thay-ban-luoi-van-dong-464436.html