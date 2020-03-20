Những cách giảm huyết áp cao nhanh chóng, hiệu quả ngay tại nhà

Cao huyết áp là căn bệnh phổ biến, nếu không được điều trị kịp thời cũng như kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định có thể gây tổn thương các chức năng của tim, gây ra các bệnh về tim mạch. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn bạn đọc những cách giảm huyết áp cao hiệu quả ngay tại nhà.

Đây là cách hạ huyết áp cấp tốc bạn có thể áp dụng ngay khi huyết áp tăng cao. Bạn chỉ cần đổ nước nóng vào đầy một chiếc chậu, sau đó ngồi xuống và ngâm chân từ 15 – 20 phút, lúc này máu từ não sẽ di chuyển về phía bàn chân, huyết áp của bạn sẽ dần trở về ổn định.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp như những người bị các bệnh lý về tim mạch hoặc các bệnh lý khác, đôi khi nó có nguyên nhân do việc stress, căng thẳng, thiếu ngủ, béo phì… dù là nguyên nhân nào thì việc bạn cần làm ngay lập tức là hạ huyết áp:

Với cách giảm huyết áp cao bằng nước nóng bạn nên sử dụng nước càng nóng thì càng tốt, nhưng lưu ý là không để bị bỏng chân.

Ngâm chân trong nước nóng giúp hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Uống một cốc nước

Đôi khi nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp có thể do mất nước, cách hạ huyết áp khẩn cấp trong trường hợp này là bạn hãy uống từ 1 đến 2 cốc nước. Việc làm này sẽ giúp bạn khôi phục lượng máu đầy đủ trong cơ thể và làm hạ huyết áp.

Thở bằng mũi trái

Thở sâu bằng mũi trái là cách hạ huyết áp nhanh chóng tại nhà hiệu quả, phương pháp này sẽ giúp thư giãn các mạch máu và làm giảm các hormone gây căng thẳng, giúp bạn kiểm soát được huyết áp ổn định.

Cách thực hiện:

Ngồi ở tư thế thẳng lưng trên sàn nhà hoặc trên ghế

Đặt tay trái lên bụng, dùng ngón tay cái bên phải bịt lỗ mũi bên phải

Hít một hơi thật sâu bằng mũi trái, giữ nguyên trong vài giây rồi thở ra từ từ

Hít thở chậm và sâu bằng mũi trái trong khoảng 5 phút

Bấm huyệt phong trì

Bạn có thể áp dụng cách hạ huyết áp khẩn cấp tại nhà bằng việc ấn vào huyệt phong trì, đây là một huyệt đạo hiệu quả nhất trong việc điều trị huyết áp cao. Huyệt phong trì nằm đằng sau tai, ngay giữa chỗ lõm giữa cổ và đáy sọ.

Bạn nên nhờ người thân xoa nhẹ nhàng rồi nhấn từ từ bằng ngón cái vào huyệt phong trì trong thời gian từ 1 -2 phút, các cơn đau đầu do tăng huyết áp sẽ giảm nhanh chóng và huyết áp của bạn sẽ dần trở về chỉ số bình thường.

Bấm huyệt phong trì để hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những gợi ý về việc tự chữa cao huyết áp hoặc nhờ người thân trợ giúp, ngoài ra bạn có thể áp dụng cách chữa cao huyết áp dân gian với những nguyên liệu dưới đây:

Sử dụng vừng và trứng gà: Trứng gà rất giàu dinh dưỡng có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết rất tốt, vừng giúp ổn định huyết áp.

Sử dụng vừng và trứng gà để hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Chuẩn bị 1 quả trứng gà, 3 thìa vừng, mật ong, giấm ăn

Giã nát vừng, tiếp theo cho trứng, giấm và mật ong đánh đều, đem nấu chín rồi chia đều thành 6 phần, mỗi ngày ăn 3 phần, giúp hạ huyết áp nhanh chóng.

Sử dụng cần tây, vỏ dưa hấu: Bài thuốc dân gian này là cách xử lý khi tăng huyết áp đột ngột rất hiệu quả. Trong thành phần cần tây có chứa nhiều khoáng chất như canxi, photpho, các protein, acid amin, tinh dầu và nhiều loại vitamin giúp tăng khả năng tuần hoàn máu, ngoài ra chất apigenin chứa trong cần tây có thể giúp mạch máu giãn nở tốt hơn nên có thể ngăn ngừa không cho huyết áp lên cao.

Cách thực hiện: chuẩn bị 500g rau cần tây và 500g vỏ dưa hấu

Rửa sạch rau cần tây và vỏ dưa hấu, sau đó thái nhỏ rồi giã nát. Chắt lấy nước cốt dùng để uống. Mỗi lần nên uống từ 30 – 50 ml, uống liên tục trong khoảng 3 ngày sẽ giúp huyết áp bạn trở về chỉ số ổn định.

Cây tây kết hợp vỏ dưa hấu giúp hạ huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tỏi: hé lộ cách hạ huyết áp nhanh nhất, đơn giản nhất bằng tỏi, một loại gia vị rất quen thuộc trong các món ăn hàng ngày. Sử dụng tỏi thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao, đồng thời những người đang bị huyết áp cao nên ăn tỏi để hạ huyết áp.

Cách thực hiện: bạn chuẩn bị 100g tỏi đã bóc vỏ, 200g đậu trắng

Tỏi thái thành từng lát mỏng, đậu trắng đãi vỏ, rửa sạch. Cho tỏi và đậu trắng vào nồi, thêm một ít nước lọc, ninh nhừ rồi chia làm nhiều lần ăn trong ngày. Nên ăn hết cả nước lẫn cái. Bạn nên lưu ý không nên lạm dụng phương pháp này quá nhiều bởi nó có thể khiến huyết áp của bạn xuống quá thấp.

Tỏi và đậu trắng hiệu quả trong trị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách giảm huyết áp cao đơn giản nhưng rất hiệu quả, có thể thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để những người bị cao huyết áp biết cách áp dụng và xử lý khi chỉ số huyết áp tăng lên, tránh được những biến chứng nguy hiểm.