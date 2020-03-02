Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp

Sức khỏe 02/03/2020 14:00

Được phát triển từ công trình nghiên cứu trong nhiều năm của GS.TS Trương Việt Bình, bộ đôi TPBVSK Bách Niên Vương hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe xương khớp, mang lại một đời sống khoẻ mạnh, hoàn thiện.

Theo thống kê của WHO, tại Việt Nam có tời 10.41% số người mắc các triệu chứng về xương khớp. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 30% số người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi có nguy cơ mắc phải triệu chứng thoái hoá khớp, trong đó 2/3 là phụ nữ. Tỷ lệ này không những không thuyên giảm mà ngày một tăng lên, trong xã hội hiện đại, không chỉ những người trên 30 mà ngay cả ở những người trẻ, triệu chứng đau nhức xương khớp cũng diễn biến một cách phức tạp, gây ra vô số những phiền toái trong cuộc sống.

TPBVSK Bách Niên Vương được phát triển dựa trên công trình nghiên cứu của vị giáo sư đầu ngành trong y học cổ truyền Việt Nam, với hơn 40 năm làm nghề, GS.TS Trương Việt Bình đã có nhiều đóng góp quý giá cho nền y học nước nhà. Dành nhiều năm để nghiên cứu về những vấn đề xương khớp, giáo sư nhận thấy rằng có rất nhiều lý do dẫn đến triệu chứng đau nhức xương khớp và ở mọi độ tuổi đều có thể mắc phải triệu chứng này. Với mong muốn mang tới một sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khoẻ xương khớp cho người Việt, sản phẩm TPBVSK Bách Niên Vương đã ra đời với 2 dòng sản phẩm: dạng viên nang để uống và dầu xoa bóp.

Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp - Ảnh 1

Sản phẩm viên uống TPBVSK Bách Niên Vương được hình thành từ 8 loại thảo dược thiên nhiên: Dây đau xương, cốt toái bổ, hy thiêm, kế đầu ngựa, thiên niên kiện, thổ phục linh, đỗ trọng, nhục quế. Thành phần tự nhiên giúp sản phẩm lành tính và không gây ra những tác dụng phụ sau khi sử dụng, việc sử dụng thường xuyên và dài kỳ sẽ giúp ổn định lại tình trạng xương khớp ở người mắc phải. Ở dạng viên nang, sản phẩm TPBVSK Bách Niên Vương cho phép người sử dụng dễ dàng mang theo khi đi làm, đi học, quá trình bảo quản trở nên dễ dàng, tránh được sự ẩm mốc có thể diễn ra.

Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp - Ảnh 2

Trong bộ đôi sản phẩm TPBVSK Bách Niên Vương, Massage Bách Niên Vương là sản phẩm ở dạng dầu xoa bóp giúp hỗ trợ làm ấm cơ thể để hạn chế triệu chứng đau nhức xương khớp.

Khi sử dụng bộ sản phẩm này, người sử dụng sẽ tác động sâu hơn và hỗ trợ cải thiện tình trạng xương khớp ở mọi độ tuổi.

Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp - Ảnh 3

Sản phẩm này đã được công nhận tác dụng bởi nhiều người sử dụng, trong đó những diễn viên nổi tiếng cũng đã sử dụng TPBVSK Bách Niên Vương để có một sức khoẻ xương khớp tốt hơn.

Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp - Ảnh 4

NSUT Chu Hùng đã cống hiến hàng chục năm cho diễn xuất và điện ảnh, công việc đòi hỏi tần suất lao động khủng khiếp, nhiều ngày thức đêm tại phim trường để quay, cùng với tuổi ngày một cao khiến cho triệu chứng đau nhức xương khớp ngày càng nặng nề. Được bạn bè giới thiệu cho bộ đôi sản phẩm TPBVSK Bách Niên Vương và sử dụng một thời gian, ông cảm thấy sự khác biệt rõ rệt, triệu chứng đau nhức cũng thuyên giảm rõ rệt

Nhiều người nổi tiếng đã tìm đến TPBVSK Bách Niên Vương để cải thiện tình trạng xương khớp - Ảnh 5

Bà Tân VLog - hiện tượng đình đám trên Youtube cũng đã bước sang tuổi thứ 60 với nhiều dấu hiệu rõ rệt của việc thoái hoá, đặc biệt là triệu chứng đau nhức xương khớp luôn làm phiền mỗi khi trái gió trở trời. Đặc thù công việc khiến bà phải thường xuyên đi lại, di chuyển, làm việc liên tục để cho ra những video phục vụ công chúng, triệu chứng đau xương khớp thường khiến bà đau dữ dội và có thời gian phải ngừng làm vlog. Sau khi sử dụng bộ đôi TPBVSK Bách Niên Vương, tình trạng đau nhức đã đỡ hơn nhiều và bà đã có thể làm vlog trở lại.

Nhiều người đã sử dụng sản phẩm TPBVSK Bách Niên Vương và đánh giá cao công dụng của sản phẩm này.

 

TPBVSK Bách Niên Vương - 2 giải pháp trong 1, hỗ trợ điều trị triệu chứng đau nhức xương khớp

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Thương Mại HADUCO

Địa chỉ: Số 21/71 phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0855551111

Website: http://www.bachnienvuong.com/thaybinhxuongkhop

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

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