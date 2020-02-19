Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng

Sức khỏe 19/02/2020 17:01

Trong sinh hoạt hàng ngày, thi thoảng chúng ta bị ợ nóng gây khó chịu ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động khác và công việc. Việc tìm ra cách chữa khỏi chứng bệnh này là một kiến thức ai cũng nên biết.

Triệu chứng ợ nóng là một hiện tượng khá phổ biến xảy ra trong đời sống hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng nếu người bệnh thiếu kiến thức. Đây không hẳn là một căn bệnh, mà là một hệ quả của rối loạn tiêu hóa, ngoài ra còn có những nguyên nhân khác gây ra bị ợ nóng cổ. Để biết thêm về tình trạng và cách điều trị khi bị ợ nóng, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 1

 

Ợ nóng là hiện tượng bệnh lý phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là bị ợ nóng?

Trước hết, phải hiểu được hay bị ợ nóng là bệnh gì. Ợ nóng được lý giải là hiện tượng trào ngược của acid từ dạ dày, gây nóng rát ở vùng ngực rất khó chịu. Triệu chứng bắt nguồn từ thực quản, lan dần lên cổ họng và sau mang tai. Người bệnh có cảm giác như bị lửa thiêu lồng ngực, cơn đau nhức càng gia tăng nếu nằm xuống hoặc cong gập cơ thể. Với những biểu hiệu đau nhức ở mức độ nặng, người bệnh có thể có cảm giác buồn nôn, mất vị giác, lâu ngày gây dẫn đến sụt cân. Nếu bệnh kéo dài có thể gây ra những biến chứng khó chữa và ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiêu hóa.

Bị ợ nóng thì phải làm gì?

Có nhiều cách để điều trị ợ nóng, tùy vào mức độ cũng như tình trạng bệnh. Vì bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi nên cần cẩn trọng trong các sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là một số biện pháp mà bạn có thể tham khảo.

  • Dùng thuốc không kê đơn: Đây là cách chữa bình dân, tạm thời cho những cơn ợ nóng bột phát không nghiêm trọng. Các loại thuốc như thuốc kháng acids góp phần chung hòa acid trong dạ dày, giảm được tác dụng của chứng ợ nóng lên các cơ quan nội tiết, thuốc kháng histamin H2, thuốc ức chế bơm proton,…
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 2
Tự uống các loại thuốc không kê đơn chỉ là giải pháp tạm thời - Ảnh minh họa: Internet
  • Điều trị bằng các liệu pháp chuyên khoa: Nếu những phương pháp thông thường không đạt hiệu quả, phải lập tức tới các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị. Đây sẽ không còn là căn bệnh nguy hiểm nếu tuân theo chỉ dẫn của chuyên gia. Phương pháp bác sĩ thường dùng để chẩn đoán bệnh và điều trị ợ nóng là: chụp X-quang, nội soi và xét nghiệm acid. Ngoài ra, biện pháp đo áp lực thực quản cũng hỗ trợ cho bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp cho từng trường hợp.
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 3
Nội soi dạ dày để chẩn đoán tính trạng bị ợ nóng - Ảnh minh họa: Internet
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 4
Chụp X-quang để chẩn đoán tình trạng bị ợ nóng do đâu - Ảnh minh họa: Internet
  • Thay đổi chế độ sinh hoạt: Một chế độ sinh hoạt điều độ và lành mạnh cũng sẽ giúp bạn tránh được bệnh ợ nóng. Nên phân chia thời gian ngủ nghỉ và ăn uống hợp lý. Không ăn ngay trước khi ngủ mà nên để tối thiểu 3 tiếng đồng hồ hãy ngả lưng. Chia nhiều thời điểm và các bữa nhỏ trong ngày để ăn, tránh ăn dồn một và lệch bữa, dễ gây những rối loạn không chỉ về hệ tiêu hóa, mà cả thần kinh. Tránh mặc quần áo quá chật. Giữ cho cân nặng ở mức độ ổn định vì tăng cân sẽ gây áp lực lên dạ dày, hình thành những acid độc hại. Tránh xa thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích.
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 5
Tránh xa rượu bia, chất cồn để phòng chứng ợ nóng - Ảnh minh họa: Internet
  • Vận động thể chất: Thể dục thể thao hàng ngày giúp cơ thể có sức đề kháng tốt, tiêu trừ chất độc ứ đọng. Tinh thần phải luôn thoải mái, suy nghĩ nhiều gây stress cũng sẽ dẫn đến ợ nóng. Hãy kết hợp hít thở, chạy bộ, uống nước và ngủ với gối kê cao cũng là những cách rất hiệu quả. Lưu ý giảm đường, giảm mỡ trong khẩu phần ăn, chú ý uống thật nhiều nước.
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 6
Chạy bộ tăng cường sức đề kháng chống lại tình trạng ợ nóng - Ảnh minh họa: Internet

Bị ợ nóng nên ăn gì? Các loại thực phẩm nên tránh đối với người bệnh ợ nóng

Vậy người bị ợ nóng thì nên ăn gì? Hãy nhớ những đồ ăn cay, nóng là một trong những nguyên nhân lớn nhất sản sinh chất khí độc trong cơ thể, gây ợ nóng, do đó, bạn cần phải kiêng ăn những đồ này. Cam, quýt, cà chua, bưởi cũng không nên ăn khi bị ợ nóng. Các loại thực phẩm có nhiều chất béo cũng cần được loại trừ ra khỏi thực đơn. Ngoài ra, bạc hà cay, đồ uống có cồn các loại chất kích thích, đồ chiên xào,… hành củ dưa muối lên men cũng là những tác nhân trực tiếp sinh ra khí ga gây đầy hơi, sinh ợ nóng.

Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 7
Bị ợ nóng nên tránh các đồ chiên, xào, cà chua, các loại quả họ cam - Ảnh minh họa: Internet

Các đối tượng đặc biệt bị ợ nóng

  • Phụ nữ mang thai xuất hiện triệu chứng ợ nóng tương đối phổ biến. Theo thống kê, hơn một nửa số phụ nữ mang thai đều mắc ợ nóng, đa phần trong thời điểm cuối thai kỳ. Việc gia tăng nồng độ hormone, áp lực bụng từ thai nhi dẫn đến những cơn đầy hơi, ợ nóng. Với những trường hợp nhẹ, người bệnh có thể tự chữa bằng các cách đã nêu trên như: ăn uống sinh hoạt lành mạnh, ngủ nghỉ đúng giờ, tránh các loại thức ăn gây đầy hơi hoặc cay nóng. Nên mặc quần áo rộng rãi để cơ thể được thoải mái, giảm ức chế vùng bụng.
Nguyên nhân và các cách điều trị khi bị ợ nóng ảnh 8
Phụ nữ mang thai dễ bị ợ nóng do stress, thay đổi sinh lý - Ảnh minh họa: Internet
  • Người có tiền sử các bệnh về đường tiêu hóa, hệ tiêu hóa kém đề kháng dẫn đến phát sinh khí độc, lâu dần gây chướng hơi, ợ nóng.

Bài viết đã mang tới cho bạn đọc các hiểu biết chung về nguyên nhân và cách điều trị khi bị ợ nóng. Không chỉ điều chỉnh chế độ ăn uống, bạn còn phải kết hợp với một lối sống sinh hoạt và nghỉ ngơi cho hợp lý. Quan trọng nhất là đừng chủ quan, nên nghe lời khuyên của bác sĩ nếu những biện pháp tự chữa không đạt hiệu quả.

Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả

Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả

Ợ hơi đầy bụng là những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, những triệu chứng này có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc một số bệnh nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách trị ợ nóng triệu chứng ợ nóng rối loạn tiêu hóa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm