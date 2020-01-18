Có nhiều mẹo dân gian và một số chú ý để giảm thiểu tối đa hiện tượng ợ hơi liên tục mà bạn nên ghi nhớ phòng khi cần.

Nếu ợ hơi liên tục trong ngày thì có thể đó chính là dấu hiệu của một số bệnh lý về hệ tiêu hóa như là dạ dày, đại tràng, khó tiêu. Nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày không có triệu chứng thuyên giảm thì bạn nên đi gặp bác sĩ để khám xét xem cơ thể mình đang muốn nói điều gì để tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Nếu ợ hơi liên tục sau khi ăn thì có lẽ do bạn ăn quá nhiều thức ăn chứa hàm lượng tinh bột và đường quá cao. Cũng có thể do bạn ăn nhiều đồ chiên rán dầu mỡ, không nhai nuốt kỹ. Chưa kể đến việc sử dụng các loại nước uống có gas. Đây là một hiện tượng bình thường, không quá ảnh hưởng nguy hại cho sức khỏe của con người.

Rất nhiều chuyên gia nghiên cứu về hoạt động của cơ thể người cho rằng ợ hơi là một hành đồng thuộc chức năng sinh lý bình thường của cơ thể người. Tuy nhiên nó chỉ “không có vấn đề gì” khi diễn ra thỉnh thoảng. Còn nếu lặp đi lặp lại nhiều lần với tần suất liên tục thì nên xem xét bởi đó chính là một báo động đỏ cho sức khỏe của bạn. Bị ợ hơi liên tục là bệnh gì? Những cách trị ợ hơi liên tục hiệu quả là gì? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết dưới đây.

Nên ăn từ từ, ăn chậm, nhai kỹ lưỡng rồi hẵng nuốt. Khi nhai thì khép miệng lại, đừng mở miệng ra to quá tạo điều kiện cho khí thừa đi thẳng vào trong hệ tiêu hóa dẫn đến ợ hơi liên tục.

Hạn chế ăn kẹo cao su và sử dụng ống hút

Ống hút và kẹo cao su mặc dù là 2 sản phẩm hoàn toàn khác nhau nhưng chúng có một tác hại chung đó chính là gây nên tình trạng ợ hơi cho đường ruột. Chính vì thế bạn nên hạn chế tối đa việc ăn kẹo cao su và sử dụng ống hút để giảm tình trạng ợ hơi liên tục nhé.

Hạn chế nhai kẹo cao su - Ảnh minh họa:Internet

Uống trà hoa cúc

Một trong những cách trị ợ hơi liên tục được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và cực kỳ có hiệu quả đó chính là cho người bệnh uống trà hoa cúc hoặc trà gừng. Trong hoa cúc có chứa chất giảm khí, gừng có tác dụng đẩy hơi từ bụng lên. Từ đó giảm hẳn hiện tượng ợ hơi quá nhiều lần trong ngày. Nếu bạn đang điều trị một bệnh tình nào đó bằng thuốc thì nên cẩn thận hỏi bác sĩ xem hoa cúc và gừng có ảnh hưởng đến các thành phần của thuốc không nhé.

Uống trà hoa cúc - Ảnh minh họa: Internet

Giảm các đồ ăn thức uống gây nên ợ hơi và đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn

Có nhiều thứ đồ ăn mình càng ăn thì nó lại càng khiến cho bệnh lý của mình trở nên nặng thêm. Với triệu chứng ợ hơi liên tục trong ngày, bạn nên hạn chế tối đa các thực phẩm chiên rán, các loại nước uống có gas và rượu bia. Vừa đảm bảo cho sức khỏe của bạn lại vừa giúp bạn khắc phục nhanh chóng hiện tượng ợ hơi liên tục.

Nếu trong ngày bạn đã ngồi quá nhiều hoặc nạp quá nhiều năng lượng thừa vào cơ thể thì sau bữa ăn có thể đi bộ nhẹ nhàng loanh quanh vài vòng cho hệ tiêu hóa hoạt động được mượt mà hơn. Từ đó hạn chế tối đa hiện tượng ợ hơi liên tục.

Hạn chế uống các loại đồ uống có gas - Ảnh minh họa: Internet

Uống thuốc trung hòa axit dạ dày

Các bệnh về dạ dày như viêm loét dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP dạ dày; trào ngược dạ dày chính là ngọn nguồn gốc rễ của triệu chứng ợ hơi liên tục. Người bệnh bị dạ dày thường rất khó tiêu hóa, bụng to căng chướng so với bụng của người bình thường. Chính vì thế, để giảm triệu chứng ợ hơi, các bạn có thể sử dụng thuốc trung hòa axit dạ dày; giảm căng thẳng, mệt mỏi, và ăn uống đầy đủ, điều độ.

Sử dụng các loại thuốc trung hòa dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra hãy chú ý ăn mặc thoải mái, không nên ưu tiên những món đồ quá bóp chặt bụng, nó không những khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu, chật chội mà đó cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ợ hơi kéo dài liên tục.

Trên đây chính là một số kiến thức về triệu chứng ợ hơi và tổng hợp các cách trị ợ hơi liên tục hiệu quả. Hãy lưu lại để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình.