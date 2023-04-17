Đây là loại đũa phổ biến được nhiều gia đình sử dụng. Loại đũa này rẻ tiền và dễ dùng hơn so với đũa kim loại. Tuy nhiên, khi sử dụng đũa gỗ, bạn cần hết sức cẩn trọng.

Aflatoxin là độc tố vi nấm sản sinh tự nhiên bởi một số loài Aspergillus. Bản thân đũa gỗ không chứa Aspergillus. Nhưng trong quá sinh sử dụng, đũa không được vệ sinh sạch sẽ và còn sót lại thực phẩm cộng với điều kiện ẩm thấp trong nhà bếp khiến đũa bị mốc và sinh ra chất độc. Đáng nói, nhiệt độ cao cũng không thể loại bỏ chất aflatoxin này.

Đũa gỗ rất dễ sản sinh nấm mốc trong thời tiết ẩm ướt. Khi đũa bị mốc, chất độc aflatoxin đuợc sinh ra.

Ngoài ra, đũa gỗ sử dụng lâu ngày sẽ có những đường nứt. Vi khuẩn, bụi bẩn có thể tích tụ ở đó và rất khó để làm sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân đũa gỗ (hoặc đũa tre) không có độc và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, khi chúng bị mốc, bạn tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên rửa đũa thật sạch; rhường xuyên lấy đũa ra phơi nắng, khử trùng tủ đựng bát đũa; nên thay đũa gỗ 6 tháng/lần.

Đũa inox hình tròn

Loại đũa này thường là hình tròn, có những vòng tròn rãnh nhỏ ở đầu vào cuối đũa để làm nhám, giúp cho việc giữ thức ăn chặt hơn, không bị rơi trong quá trình gắp. Nhưng loại đũa này trên thực tế cũng rất khó sử dụng, trơn trượt, khó vệ sinh các kẽ, dẫn đến có thể bị nhiễm khuẩn, thiếu an toàn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Đũa nhựa

Đây là loại đũa khá phổ biến và được nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên, nó không phải loại mà bạn nên dùng hàng ngày.

Đũa nhựa rất dễ bị nóng chảy mà đa số các món ăn của chúng ta đều ở trạng thái nóng. Nhiệt độ cao của thức ăn có thể làm các chất trong đũa nhựa thôi ra đồ ăn và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Đặc biệt không dùng đũa nhựa đểu nấu ăn bởi vì chúng có thể chảy ra và biến dạng.

Ảnh minh họa: Internet

Đũa sơn

Loại đũa được sơn phủ kín hoàn toàn chất liệu lõi là một trong những loại đũa đầu tiên bạn không nên mua, và càng không nên sử dụng.

Loại đũa này khi sử dụng một thời gian, chúng sẽ bị bong tróc sơn. Trong quá trình sử dụng, lớp vỏ sơn này không ngừng bong ra, chúng ta ăn uống, vô tình sẽ ăn phải những phần sơn bong này ở mức độ ít nhiều khác nhau.