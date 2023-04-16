Những ngày đầu tháng 4, số người phát hiện mắc Covid-19 gia tăng so với nhiều tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc tăng là yếu tố thời tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý do virus phát triển, trong đó có Covid-19.

Theo thông tin từ VietNamNet, Việt Nam đã bao phủ gần 100% vắc xin Covid-19 liều cơ bản cho người dân từ 5 tuổi trở lên. Nhiều người đã tiêm mũi 3, mũi 4. Bộ Y tế cho biết bình quân cứ 1 triệu người ở nước ta lại có hơn 116.500 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc là 0,4%. Với tỷ lệ người mắc và độ bao phủ vắc xin, tính miễn dịch cộng đồng với Covid-19 ở Việt Nam khá cao.

Trong đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu suy hô hấp như: Thở nhanh, nông; cảm giác khó thở; nhịp tim tăng trên 100 hoặc thấp dưới 50; đau tức ngực, co rút các cơ liên sườn; tím tái tay chân…

Dù tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc không tăng so với trước đây, tuy nhiên, người dân vẫn cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo tăng nặng khi mắc Covid-19 để có can thiệp y tế kịp thời.

Cẩn trọng với dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Với trẻ em, cha mẹ cần cảnh giác với biểu hiện: trẻ thở nhanh, phập phồng cánh mũi, rút lõm lồng ngực; li bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống, mệt mỏi không chơi; tím tái môi đầu chi… Nên đưa trẻ nhập viện nếu có các dấu hiệu này.

Đặc biệt, trong điều kiện y tế hiện nay, những người có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư, biến chứng sau đột quỵ, béo phì…; mắc các bệnh lý suy giảm miễn dịch; người cao tuổi; phụ nữ có thai… cần cân nhắc liên hệ y tế để được tư vấn, nhập viện kịp thời.

Đó là bởi dù vắc xin làm giảm khả năng tăng nặng của Covid-19 nhưng nhóm người trên đây vẫn có nguy cơ trở nặng, cần theo dõi sát sao.

Việc theo dõi sát biểu hiện của cơ thể ngoài đo nhiệt độ, cần đặc biệt lưu ý chỉ số SpO2 (nồng độ bão hòa oxy trong máu), tránh trường hợp “thiếu oxy thầm lặng”. Người bệnh nên đo Sp02 khoảng 2 lần/ngày, mức bình thường là trên 96%, cảnh giác nếu chỉ số này dưới 96%.

Dấu hiệu bệnh COVID trở nặng. Ảnh: Internet

Trong 3 năm dịch Covid-19 xảy ra, không ít trường hợp chủ quan khi đã chuyển âm tính hoặc hết các dấu hiệu như sốt, đau đầu, khó thở... Trong khi đó, bệnh nhân có thể đột ngột chuyển nặng khi chỉ số Sp02 giảm lúc nào không biết.

Bệnh nhân Covid-19 cần giữ vệ sinh cá nhân tốt, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống nhiều nước, súc họng thường xuyên, tập thể dục nhẹ (không gắng sức), ngủ đủ giấc, tâm lý thoải mái để hạn chế stress....

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, theo báo cáo kết quả giám sát biến chủng của Tổ chức Y tế thế giới tuần qua cho thấy biến thể XBB.1.5 chiếm tỉ lệ 47,1% trong các trường hợp nhiễm bệnh. Đến nay biến thể XBB.1.5 đã được phát hiện tại 94 quốc gia.

Biến thể XBB là một biến thể thuộc chủng Omicron xuất hiện trên thế giới từ tháng 10-2022.

Tại Việt Nam, biến thể XBB.1.5 xuất hiện từ tháng 1-2023 và cũng được Bộ Y tế cảnh báo biến chủng có khả năng lây lan nhanh hơn. Cho đến nay, Bộ Y tế chưa công bố biến chủng mới xuất hiện tại Việt Nam.

Các chuyên gia cũng nhận định thời tiết giao mùa tại miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút phát triển, trong đó có vi rút SARS-CoV-2. Hiện tiêm vắc xin COVID-19 vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giảm thiểu bệnh nhân chuyển nặng và nhập viện.