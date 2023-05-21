Nguy hiểm bé 8 tuổi vỡ ruột thừa do gia đình mải đi du lịch

Gia đình đã đưa bé đi khám tại một cơ sở y tế nhưng chưa phát hiện ra bệnh. Ngày hôm sau, trẻ được chẩn đoán viêm phúc mạc do viêm ruột thừa vỡ, chỉ định mổ mở. Gia đình mong muốn con được mổ nội soi nên đã xin chuyển sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Theo thông tin từ Zingnews, các bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vừa tiếp nhận bệnh nhi 8 tuổi trong tình trạng đau bụng liên tục, sốt, nôn.

Tại đơn vị này, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu nội soi cắt ruột thừa viêm, rửa sạch và đặt dẫn lưu ổ bụng. Đến nay, trẻ đã được xuất viện.

Gia đình bệnh nhi cho biết con bắt đầu đau bụng từ 3 ngày trước nhưng cả gia đình đi du lịch nên chưa cho đi khám.

Cách đây 3 ngày do gia đình đi du lịch nên không đưa bé đi khám - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bệnh nhi đến viện muộn nên việc điều trị kéo dài, diễn biến phức tạp, phải dùng kháng sinh đắt tiền, tốn kém.

Theo Vietnamnet, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết gần đây, lượng trẻ em được chẩn đoán viêm phúc mạc ổ bụng do viêm ruột thừa vỡ nhập viện muộn có xu hướng gia tăng.

Hầu hết các trường hợp nhập viện chậm do gia đình cho trẻ đi du lịch hoặc không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi của con. Một số trường hợp đã đi khám tại các cơ sở y tế khác nhưng chưa chẩn đoán ra bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa I tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cho biết viêm ruột thừa là cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất ở trẻ em. Các triệu chứng bao gồm: đau bụng quanh rốn hoặc hố chậu phải, sốt, nôn, dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác.

Vị trí ruột thừa bị viêm - Ảnh: Internet

Vừa khó chẩn đoán, viêm ruột thừa ở trẻ lại tiến triển nhanh, dễ vỡ mủ vào trong ổ bụng, làm viêm nhiễm khắp ổ bụng (viêm phúc mạc ruột thừa), nhiễm khuẩn nặng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, điều trị phức tạp, tốn kém.

Bác sĩ nhấn mạnh, đây là căn bệnh không thể xem nhẹ, bởi phát hiện muộn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Đặc biệt, trẻ chưa biết diễn đạt rõ ràng nên gây khó khăn cho quá trình thăm khám, chẩn đoán. Nhiều trẻ có tâm lý sợ đi bệnh viện hoặc quá lo lắng trong thi cử nên cố chịu đau dẫn tới đến khám muộn.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh chủ quan thấy con mình đau bụng nhưng nghĩ là rối loạn tiêu hóa nên tự theo dõi hoặc mua thuốc uống ở nhà. Một số trường hợp cho con đến khám ở những cơ sở y tế không chuyên khoa nên không phát hiện ra bệnh.

Đối với viêm ruột thừa, nếu được phát hiện sớm, có thể phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, bệnh nhân sau mổ ít đau, sẹo mổ đẹp, tính thẩm mỹ cao. Do đó, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan, khi trẻ có một số dấu hiệu bất thường như đau bụng, sốt, chán ăn, buồn nôn, bụng chướng… cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.