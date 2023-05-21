'Kéo' thuốc lào sau cuộc nhậu, thanh niên 17 tuổi suy hô hấp, ngừng thở

Sau hút thuốc lào, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp ngừng thở, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Pháp luật Việt Nam, nam thanh niên 17 tuổi được gia đình đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long (Mường Khương, Lào Cai) cấp cứu vào ngày 17/5.

Người nhà cho biết, nam thanh niên đã uống rượu sau khi hút thuốc lào. Sau khi hút thuốc lào, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp ngừng thở, được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, SpO2 30%, tim rời rạc.

Sau khi hút thuốc lào, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp ngừng thở - Ảnh: Internet

Bệnh nhân đã được các y bác sỹ tại Phòng khám Pha Long xử trí cấp cứu suy hô hấp, ngừng tuần hoàn dưới sự hỗ trợ chuyên môn của bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mường Khương và bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cấp cứu ban đầu thành công, bệnh nhân có mạch huyết áp ổn định, SpO2 95-97%, nhưng còn hôn mê sâu cần phải tiếp tục can thiệp. Kíp cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Mường Khương ngay sau đó đã có mặt tiến hành đặt nội khí quản.

Sau cấp cứu bệnh nhân có mạch trở lại, bệnh nhân thở được qua ống nội khí quản. Các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Mường Khương theo dõi và xử trí tiếp.

Qua 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được cho ra viện.

Theo thông tin từ VNExpress, người hút thuốc có nguy cơ ngưng thở khi ngủ cao hơn 2,5 lần so với người bình thường. Hút thuốc làm thay đổi nhịp đồng hồ sinh học, tác nhân phá hỏng giấc ngủ ngon. Các nhà khoa học đã chứng minh thuốc lá là tác nhân phát triển một số bệnh ung thư, tim mạch, nhiễm trùng và trầm cảm. Quá trình hút thuốc sẽ làm các hóa chất độc hại và kim loại nặng xâm nhập, phá hoại cơ thể theo thời gian. Nicotin trong thuốc lá còn gây rối loạn giấc ngủ hàng ngày.

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