Người có dạ dày không tốt nên tránh thật xa 4 loại thực phẩm sau nếu không muốn gây thêm tổn thương cho dạ dày

Thói quen xấu ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe sẽ gây hại rất nhiều cho dạ dày của bạn. Những thực phẩm cay nóng dùng trong thời gian dài sẽ khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương dẫn đến viêm thực quản, viêm dạ dày, thậm chí còn gây ra ung thư.

Top những thực phẩm mà người bị bệnh dạ dày nên không nên ăn

Thực phẩm chiên, rán

Những loại thực phẩm này có thể làm tăng khả năng mắc các bệnh về dạ dày, tổn hại đến ruột. Vì thức ăn chứa nhiều chất béo khó tiêu hóa, cơ thể sẽ tự động tiết ra nhiều axit trong dạ dày hơn. Đồng thời, ăn quá no cũng sẽ kích thích cơ thể sản xuất axit dạ dày dư thừa để tiêu hóa thức ăn. Đặc biệt, một số bệnh nhân bị viêm dạ dày thường xuyên ăn những món chiên, rán dầu mỡ còn dễ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy.

Bông cải xanh

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ là loại rau rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, bên trong bông cải xanh chứa rất nhiều chất xơ, loại chất xơ này rất khó tiêu hóa, hơn nữa còn dễ sản sỉnh một lượng khí lớn trong cơ thể. Vậy nên bình thường bạn nên ăn ít một chút bông cải xanh, nếu cần bổ sung rau xanh trong thực đơn thì có thể lựa chọn các loại rau khác đỡ gánh nặng cho dạ dày hơn.

Thực phẩm cay

Chúng ta có người thích ăn chua cũng có người thích ăn cay nhưng người dạ dày không tốt thì tốt nhất nên tránh ăn cay. Bởi vì ớt hay tiêu có tác dụng kích thích thành thực quản, sau khi ăn xong sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Thời gian lâu dài sẽ khiến cho chức năng của dạ dày giảm sút. Ngoài ra, nếu ăn cay rồi lại uống sữa ngược lại sẽ gây nên nhiều phản ứng phụ với dạ dày.

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc Muốn sống lâu, sống khỏa thì phải biết giữ gìn sức khỏe bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn thuộc thể trạng máu dễ đông thì nhất định phải bổ sung 4 loại nước này vào thực đơn sau các bữa ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-co-da-day-khong-tot-nen-tranh-that-xa-4-loai-thuc-pham-sau-neu-khong-muon-gay-them-ton-thuong-cho-da-day-526976.html