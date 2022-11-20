Người có dạ dày không tốt nên tránh thật xa 4 loại thực phẩm sau nếu không muốn gây thêm tổn thương cho dạ dày

Sức khỏe 20/11/2022 23:49

Thói quen xấu ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe sẽ gây hại rất nhiều cho dạ dày của bạn. Những thực phẩm cay nóng dùng trong thời gian dài sẽ khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương dẫn đến viêm thực quản, viêm dạ dày, thậm chí còn gây ra ung thư.

Top những thực phẩm mà người bị bệnh dạ dày nên không nên ăn

Thực phẩm chiên, rán

Người có dạ dày không tốt nên tránh thật xa 4 loại thực phẩm sau nếu không muốn gây thêm tổn thương cho dạ dày - Ảnh 1

Những loại thực phẩm này có thể làm tăng khả năng mắc các bệnh về dạ dày, tổn hại đến ruột. Vì thức ăn chứa nhiều chất béo khó tiêu hóa, cơ thể sẽ tự động tiết ra nhiều axit trong dạ dày hơn. Đồng thời, ăn quá no cũng sẽ kích thích cơ thể sản xuất axit dạ dày dư thừa để tiêu hóa thức ăn. Đặc biệt, một số bệnh nhân bị viêm dạ dày thường xuyên ăn những món chiên, rán dầu mỡ còn dễ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy.

Bông cải xanh

Người có dạ dày không tốt nên tránh thật xa 4 loại thực phẩm sau nếu không muốn gây thêm tổn thương cho dạ dày - Ảnh 2

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ là loại rau rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, bên trong bông cải xanh chứa rất nhiều chất xơ, loại chất xơ này rất khó tiêu hóa, hơn nữa còn dễ sản sỉnh một lượng khí lớn trong cơ thể. Vậy nên bình thường bạn nên ăn ít một chút bông cải xanh, nếu cần bổ sung rau xanh trong thực đơn thì có thể lựa chọn các loại rau khác đỡ gánh nặng cho dạ dày hơn.

Thực phẩm cay

Người có dạ dày không tốt nên tránh thật xa 4 loại thực phẩm sau nếu không muốn gây thêm tổn thương cho dạ dày - Ảnh 3

Chúng ta có người thích ăn chua cũng có người thích ăn cay nhưng người dạ dày không tốt thì tốt nhất nên tránh ăn cay. Bởi vì ớt hay tiêu có tác dụng kích thích thành thực quản, sau khi ăn xong sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Thời gian lâu dài sẽ khiến cho chức năng của dạ dày giảm sút. Ngoài ra, nếu ăn cay rồi lại uống sữa ngược lại sẽ gây nên nhiều phản ứng phụ với dạ dày.

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc

Muốn sống lâu, sống khỏa thì phải biết giữ gìn sức khỏe bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn thuộc thể trạng máu dễ đông thì nhất định phải bổ sung 4 loại nước này vào thực đơn sau các bữa ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   người bị bệnh dạ dày bệnh dạ dày kiêng ăn gì đau dạ dày kiêng ăn gì đau dạ dày không nên ăn gì đau bao tử không nên ăn gì viêm loét dạ dày kiêng ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm