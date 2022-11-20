Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc

Sức khỏe 20/11/2022 22:08

Muốn sống lâu, sống khỏa thì phải biết giữ gìn sức khỏe bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn thuộc thể trạng máu dễ đông thì nhất định phải bổ sung 4 loại nước này vào thực đơn sau các bữa ăn.

Sức khỏe chính là nguồn vốn quý giá nhất của mỗi người. Không có sức khỏe thì dù sống lâu mà bệnh tật cũng khổ cả đời, không có tuổi thọ thì dù cho giàu sang phú quý cũng chẳng có gì vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những người cơ thể chứa một loại triglyceride cực kỳ có hại cho tuần hoàn máu.

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc - Ảnh 1

Triglyceride là chất béo trung tính trong cơ thể nhưng nếu chất béo trong cơ thể quá cao sẽ gây nên hiện tượng đông máu, ảnh hưởng đến tuần hoàn mạch máu, đồng thời còn ảnh hưởng đến lưu lượng máu trong cơ thể. Vì vậy phải duy trì hàm lượng chất béo trong cơ thể hợp lý.

Thông thường nếu chúng ta thích ăn những thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo, nhiều muối rất dễ dẫn đến tăng hàm lượng triglyceride trong cơ thể. Bạn nên bổ sung thêm 4 loại nước này ngay sau bữa ăn để giảm hàm lượng triglyceride nhé.

Nước lá dâu tằm

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc - Ảnh 2

Lá dâu tằm thường được dùng để nuôi tằm nhưng bạn có biết rằng lá dâu tằm còn giúp cho cơ thể bạn giảm được lượng triglyceride trong cơ thể. Lá dâu tằm chứa lượng lớn axit folic và axit chlorogenic có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi rút có hại cho cơ thể, duy trì sự co giãn có mạch máu, tăng cường tuần hoàn máu.

Hơn nữa, các thành phần bên trong lá dâu tằm còn làm giảm hàm lượng chất béo trung tính trong cơ thể giúp chúng ta duy trì được lượng chất béo bình thường, giảm hàm lượng cholesterol trong máu và duy trì lưu lượng máu bình thường. Vì vậy, trong vòng một giờ sau bữa ăn, bạn có thể uống thêm nước lá dâu tằm.

Nước hoa hòe

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc - Ảnh 3

Hoa hòe là một vị thuốc Đông y cực kỳ có giá trị dưỡng sinh, thường được ngâm nước uống có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, bảo vệ mạch máu. Hoa hòe chứa nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng có thể cải thiện chức năng co rút của mạch máu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu, giảm áp lực lưu thông máu. Đồng thời còn làm giảm sự gia tăng lượng đường trong máu cùng với hàm lượng chất béo trung tính nên có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa đông máu.

Nước hạt muồng

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc - Ảnh 4

Hạt muồng có tác dụng bảo dưỡng mạch máu rất tốt bởi trong hạt muồng có chứa nhiều emodin và rhein có thể làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giảm đi độ đông của máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, dưỡng sinh cực kỳ tốt. Bạn nên ngâm hạt muồng với nước vào uống vào 1 tiếng sau khi ăn sẽ giúp ức chế sự gia tăng lượng đường trong máu, có lợi cho lưu thông máu.

Nước kiều mạch

Người máu đông nên uống thêm 4 loại nước này sau bữa ăn để nuôi dưỡng mạch máu, tránh tắc động mạc - Ảnh 5

Kiều mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất dinh dưỡng. Thông thường, rất nhiều người thích dùng kiều mạch để làm món chính. Ăn kiều mạch thường xuyên có thể giúp cơ thể chúng ta dùy trì hàm lượng chất kéo trung tính bình thường, giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể và giúp làm sạch máu, tăng cường khả năng giãn nở của mạch máu và giúp mạch máu chúng ta luôn khỏe mạnh. Kiều mạch cũng có thể dùng ngâm nước uống như trà, hiệu quả rất tốt mà tương đối tiện lợi.

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Ngày nay mặc dù điều kiện sống đã cải thiện hơn nhiều nhưng sức khỏe con người cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là hầu hết mọi người sẽ gặp vấn đề về tỳ vị và dạ dày mà hai thứ này trong cơ thể nếu kém sẽ dẫn đến nhiều bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống. Bạn cần bổ sung thêm 4 thực phẩm này rất có lợi cho sức khỏe.

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