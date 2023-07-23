Người đàn ông sốc phản vệ, ngưng tim sau khi bị ong vò vẽ đốt

Khi đang cùng bạn lấy ong và nhộng để bán kiếm tiền, người đàn ông bị ong vò vẽ đốt vào vùng mặt, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh L.V.P (31 tuổi, trú tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lấy ong và nhộng vò vẽ bán kiếm tiền.

Anh P. hiện đang trong trạng thái nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt - Ảnh: VietNamNet

Lúc này, không may anh P. bị ong đốt vào vùng mặt và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện, anh P. bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở, trước khi chuyển vào bệnh viện này thì đã được sơ cứu ở bệnh viện thuộc Sư đoàn 315.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sau khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức thì có nhịp tim trở lại. Hiện bệnh nhân đang được thở máy, các bác sĩ đang tích cực điều trị.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại bệnh nhân tiên lượng rất xấu, người nhà muốn chuyển ra bệnh viện ở TP Đà Nẵng với mong muốn còn nước còn tát. Nhưng các bác sĩ đang giải thích cho người nhà, ra khỏi viện sợ không qua khỏi.

Ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây thông tin, sáng nay anh P. cùng một số người đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lấy nhộng tổ ong vò vẽ bán kiếm tiền. Sau đó, anh P. bị ong đốt vào vùng mặt và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình anh P. khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, nuôi 3 đứa con nhỏ từ 4-6 tuổi nên anh P. hàng ngày đi vào rừng lấy tổ ong bán kiếm tiền. Hiện địa phương đang vận động người dân quyên góp hỗ trợ cho gia đình anh P..

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