Bé gái 12 tuổi nguy kịch do đột quỵ

Sức khỏe 23/07/2023 17:16

Hơn 1 tháng qua, bé A. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, ăn không ngon, ăn không có mùi vị, sau kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết não do vỡ dị dạng thông động tĩnh não.

Theo thông tin từ báo Ngươi Lao Động, chiều 23/7, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ, cho hay vừa can thiệp cấp cứu bé gái 12 tuổi bị đột quỵ.

Bé A. (12 tuổi, quê Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều và yếu nửa người trái.

Theo người nhà, hơn 1 tháng qua, bé A. có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, ăn không ngon, ăn không có mùi vị. Tuy nhiên, gia đình lại cho rằng tình trạng trên là do trẻ học nhiều nên chậm trễ đưa đến bệnh viện.

Kết quả cho thấy bé bị xuất huyết não do vỡ dị dạng thông động tĩnh não (AVM) và có túi giả phình lớn (kích thước 3x3mm) trong búi dị dạng. Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ can thiệp xử trí tắc túi giả phình cứu bệnh nhi qua nguy kịch.

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Bé gái 12 tuổi bị đột quỵ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, sau can thiệp và chăm sóc tích cực sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng còn yếu nhẹ chân trái. Trẻ sẽ được tiếp tục được tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Theo phân tích của BS Ngô Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, đa số các trường hợp dị dạng mạch máu não thường không có triệu chứng hoặc có những triệu chứng nhưng không điển hình khi chưa vỡ như đau đầu, co giật, động kinh… dễ bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác.

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Túi giả phình mạch máu não của bệnh nhân trên hình ảnh kiểm tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đối với trường hợp ổ dị dạng đã vỡ gây xuất huyết não, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng điển hình như đau đầu dữ dội, yếu liệt tay/chân, lơ mơ, hôn mê. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong. Khi có các triệu chứng bất thường như đau đầu, co giật, động kinh cần đến bệnh viện để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

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