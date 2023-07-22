Chảy máu mũi thường xuyên, người đàn ông hoảng hồn phát hiện đỉa làm tổ trong mũi suốt 2 tuần

Tin y tế 22/07/2023 16:49

Người đàn ông bị chảy máu mũi mà không tìm được nguyên nhân, dùng các loại thuốc không đỡ nên đã đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện con đỉa to bằng đầu đũa nằm làm tổ phía trong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, bệnh nhân là ông H.V.A (61 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình) bị ngạt mũi, chảy máu mũi cách đây 2 tuần mà không tìm được nguyên nhân, dùng các loại thuốc không đỡ nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Quang Bình thăm khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quang Bình, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có "dị vật sống" trong khe cuốn mũi. Đỉa sống lâu ngày trong khe cuốn mũi nên càng ngày càng to lên, hút máu khiến cho thành cuốn mũi của bệnh nhân bị viêm loét, gây chảy máu mũi. Xác định nếu để lâu, dị vật có thể chui vào sâu hơn, gây viêm phổi, khiến bệnh nhân biến chứng hoại tử, thậm chí tử vong.

Chảy máu mũi thường xuyên, người đàn ông hoảng hồn phát hiện đỉa làm tổ trong mũi suốt 2 tuần - Ảnh 1
Con đỉa dài khoảng 5cm sống suốt 2 tuần trong khe cuốn mũi của người đàn ông - Ảnh: báo Giáo dục và Thời đại

Các bác sỹ tiến hành gắp "dị vật sống" cho bệnh nhân ngay bằng phương pháp sử dụng nội soi mũi. Kết quả, các bác sỹ đã gắp ra con đỉa còn sống dài khoảng 5cm, to bằng đầu đũa.

Đây là trường hợp bệnh nhân có "dị vật sống" nằm ở vị trí khá phức tạp được gắp thành công, nhanh chóng tại bệnh viện.

Dẫn thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, nếu để lâu, dị vật có thể chui vào sâu hơn, dễ gây viêm phổi, biến chứng hoại tử.

Sử dụng biện pháp nội soi mũi, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa còn sống dài khoảng 5cm, to bằng đầu đũa ra khỏi mũi của bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân đái tháo đường nhập viện sau 3 ngày tự ý bỏ thuốc

Bệnh nhân đái tháo đường nhập viện sau 3 ngày tự ý bỏ thuốc

Sau 3 ngày bỏ thuốc bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, khó thở, nhiễm toan ceton.

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