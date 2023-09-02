Ngủ trưa sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, bác sĩ nhắc nhở người già không nên làm 2 điều này

Sức khỏe 02/09/2023 17:34

Ngủ trưa là một thói của một số người nhưng đối với người lớn tuổi cần phải chú ý 2 điều này vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Lợi và hại của ngủ trưa

Mỗi người có quan điểm khác nhau, có người cho rằng ngủ trưa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là nếu không ngủ đủ vào ban đêm hoặc thời gian ngủ ngắn, người ta cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau, việc ngủ trưa là biện pháp bổ sung tốt.

Nhưng cũng có người cho rằng ngủ trưa không có lợi cho sức khỏe, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ!

Vậy thì cuối cùng, việc ngủ trưa có lợi cho sức khỏe hay không?

Thực tế, mọi thứ trên thế giới đều có hai mặt, và chúng ta cũng phải xem xét từng phần riêng rẽ.

Đầu tiên, hãy nói về lợi ích của việc ngủ trưa. Ngủ trưa có thể bù đắp sự thiếu hụt của giấc ngủ đêm, giúp duy trì sức mạnh và năng lượng tốt hơn.

Ngủ trưa sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, bác sĩ nhắc nhở người già không nên làm 2 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự khác biệt giữa một người có giấc ngủ tốt và một người có giấc ngủ kém thực sự là rất lớn, người có giấc ngủ tốt có tâm trạng vui vẻ hơn, trong khi người có giấc ngủ kém thì cảm thấy buồn rầu hơn.

Việc ngủ trưa phù hợp có lợi cho việc cải thiện hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tim mạch và não và cải thiện trí nhớ.

Nhưng liệu ngủ trưa càng lâu càng tốt không?

Tất nhiên không! Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Obesity" cho thấy, những người ngủ trưa ít nhất 30 phút hoặc hơn, chỉ số khối cơ thể, vòng eo, lượng đường trong máu lúc đói, huyết áp và các chỉ số khác cao hơn và có nhiều khả năng mắc hội chứng chuyển hóa hơn.

Ngoài ra, nhiều người chỉ sau khi ăn trưa đã đi ngủ, lúc này thức ăn vẫn đang được tiêu hóa, nếu ngủ quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Do đó, việc ngủ trưa không có nghĩa là càng ngủ lâu càng tốt.

Nhưng khái niệm chung là thời gian ngủ trưa nên được kiểm soát trong khoảng 30 phút.

Một số người có thể ngủ một giờ trưa, thậm chí cả buổi chiều, điều này là không tốt, việc ngủ trưa quá lâu không chỉ không có lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm.

Nhiều người ngủ trưa quá nhiều sẽ gặp khó khăn khi đi ngủ vào ban đêm. Mọi người hãy nhớ rằng, buổi tối là thời điểm tốt nhất để đi ngủ, ngủ trưa chỉ là biện pháp bổ sung tối đa!

Người trên 55 tuổi cần chú ý về việc ngủ

Tất nhiên, ngoài việc không ngủ quá lâu, tốt nhất nên ngủ trưa hai giấc, đặc biệt những người trên 55 tuổi nên chú ý hơn đến hai điểm này.

Một là, đừng chợp mắt ngay sau khi ăn

Như đã đề cập trước đó, việc đi ngủ ngay sau khi ăn có ảnh hưởng rất lớn đến chức năng tiêu hóa, vì nhu động của đường tiêu hóa sẽ chậm lại khi con người chìm vào giấc ngủ.

Đối với người cao tuổi, nếu ngủ trưa ngay sau khi ăn sẽ dễ gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu não, do sau khi ăn một lượng lớn máu chảy về đường tiêu hóa khiến não dễ bị thiếu oxy hơn.

Ngoài ra, việc ăn no và ngủ trưa ngay sau đó cũng có thể làm tăng mức cholesterol trong máu và làm chậm tốc độ lưu chuyển của máu.

Ngủ trưa sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, bác sĩ nhắc nhở người già không nên làm 2 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai là, thời gian ngủ trưa không nên quá dài và các động tác không nên quá nhanh sau khi thức dậy.

Như đã nói, thời gian ngủ trưa không nên quá dài, đối với người trẻ, thời gian ngủ trưa nửa giờ là đủ, trong khi đối với người cao tuổi, có thể cần ngủ một tiếng để giảm mệt.

Trên thực tế, nhiều người có thể thấy rằng ngủ trưa không có nghĩa là ngủ càng lâu thì càng tốt, ngủ càng lâu thì nhiều người càng cảm thấy mệt mỏi, đối với người cao tuổi, thời gian ngủ trưa cũng phải được kiểm soát.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe ngủ trưa người già

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