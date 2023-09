Ngủ trong phòng ấm hoặc có máy sưởi có lẽ không phải là lựa chọn an toàn cho bạn vì những lý do sau đây

Nhiệt độ xung quanh nóng có thể làm giảm thời gian dành cho giấc ngủ. Điều này sẽ không chỉ khiến bạn cảm thấy lo lắng vào ngày hôm sau mà còn có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi cơ thể, củng cố trí nhớ, học tập và các quá trình khác. Đó là lý do tại sao đắp thêm một lớp chăn thay vì bật lò sưởi có thể là giải pháp tốt hơn, vì bạn có thể dễ dàng cởi bỏ một lớp khi thấy nóng.

Nó có thể gây ra đau ngực và các vấn đề về tim

Máy sưởi trong phòng tạo ra rất nhiều nhiệt, do đó làm tăng mức khí carbon monoxide bên trong phòng. Đây là lý do tại sao chúng ta không nên để nó trong một thời gian dài, vì nhiệt sẽ làm tăng cacbon dioxit trên mức an toàn có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.

Tác động của việc để máy sưởi trong phòng trong thời gian dài có thể gây ra đau ngực và gây ra các vấn đề về tim khác. Trong trường hợp này, những người mắc các bệnh liên quan đến tim và bệnh nhân hen suyễn nên hết sức cẩn thận, vì họ đặc biệt có nguy cơ mắc bệnh.

Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới

Tiếp xúc lâu với nhiệt có thể là một yếu tố quan trọng dẫn đến vô sinh nam. Tuy nhiên, điều tốt là những tác động tiêu cực mà sức nóng có thể gây ra có thể đảo ngược được. Vì vậy, điều này có nghĩa là không bao giờ là quá muộn để tắt lò sưởi và bắt đầu ngủ trong một căn phòng lạnh hơn.

Nó có thể làm khô da của bạn

Ngủ với máy sưởi suốt đêm cũng có thể khiến da chúng ta bị khô vì thiếu độ ẩm. Điều này cũng có thể khiến da bạn dễ bị kích ứng, bong tróc và ngứa. Những người có xu hướng để máy sưởi gần họ là những người có nguy cơ bị khô da và các triệu chứng còn lại được đề cập ở trên cao nhất.

Nó có thể làm cho không khí trong phòng của bạn trở nên độc hại

Nếu căn phòng của bạn không được thông gió thích hợp, nhiệt độ quá cao kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí trong nhà. Điều này có thể gây ra những hậu quả về sức khỏe về lâu dài và có khả năng dẫn đến các vấn đề về hô hấp như hen suyễn, dị ứng và gây ra một số bệnh nghiêm trọng khác.

Nó có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch của bạn

Vi khuẩn tồn tại lâu hơn trong không khí khô. Đây là lý do tại sao các điều kiện tạo ra khi để lò sưởi có thể tạo ra một môi trường nơi vi khuẩn phát triển mạnh. Trên thực tế, đây là lý do tại sao chúng ta thường bị ốm và cảm cúm nhiều hơn trong mùa đông khi không khí trong phòng khô hơn đáng kể.

Trẻ sơ sinh cũng không thích những căn phòng có hệ thống sưởi

Trẻ sơ sinh nhạy cảm hơn với những căn phòng có hệ thống sưởi, vì da chúng khô nhanh hơn đáng kể. Ngoài ra, chất nhầy trong mũi có nhiệm vụ bẫy vi khuẩn dễ dàng bị khô trong phòng có không khí nóng. Khi chất nhầy khô đi, hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy yếu và dễ bị nhiễm trùng hơn. Trong khi hệ thống miễn dịch của chúng ta đủ mạnh để xử lý điều này, thì đó không phải là trường hợp của trẻ sơ sinh, và chúng thậm chí còn trở nên dễ bị nhiễm trùng hơn.

Theo Brightside