Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào "ngòi nổ" cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe

Sức khỏe 31/08/2022 07:41

Đôi khi, tất cả những gì chúng ta muốn là có một ngày lạnh giá và ngồi im tận hưởng không khí mà không phải cử động một chút nào. Nhưng lối sống ít vận động có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim và tiểu đường.

Trên thực tế, việc ngồi hoặc nằm xuống quá nhiều sẽ có nhiều rủi ro hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta nên đi dạo, đi lại ngay cả giữa phòng khách và nhà bếp của bạn, đọc và tìm hiểu về việc không hoạt động có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da hiện có và gây ra chứng giãn tĩnh mạch.

Đây là những rủi ro ít được biết đến của lối sống không vận động nhằm khuyến khích bạn giữ cho cơ thể vận động và phát triển hơn.

1. Nó làm tăng khả năng bị mụn trứng cá do nội tiết tố

Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào 'ngòi nổ' cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe - Ảnh 1

Tác động số một của việc lười vận động là tăng cân. Một trong những tác động của việc tăng cân là gây ra các vấn đề cụ thể về da. Lúc đầu, béo phì ảnh hưởng đến các rào cản da bằng cách làm cho da khô hơn đáng kể. Hơn nữa, nó khiến người bệnh đổ mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến tắc lỗ chân lông và gây mụn viêm.

2. Nó có thể làm suy yếu xương

Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào 'ngòi nổ' cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe - Ảnh 2

Cơ và xương là các mô sống trở nên khỏe hơn khi chúng được vận động. Xương của những người tập thể dục thường xuyên có xu hướng chắc khỏe và đặc hơn những người không tập thể dục. Do đó, khi ai đó ngồi bất động trong một thời gian dài, họ có nguy cơ làm yếu xương và ảnh hưởng đến mật độ xương.

3. Nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da hiện có

Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào 'ngòi nổ' cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe - Ảnh 3

Nếu bạn đã thử mọi cách trị mụn mà bạn có thể nghĩ đến mà vấn đề vẫn còn đó, thì đã đến lúc bạn phải tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Mụn trứng cá Mechanica hình thành do ma sát và áp lực lên da. Mụn này xảy ra khi da tiếp xúc nhiều lần với ma sát hoặc áp lực, như ngồi ở một số tư thế quá lâu. Khả năng khi mụn trứng cá xảy ra do lối sống không vận động là do người ta dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi và gây áp lực lên da.

4. Nó có thể gây ra da sần vỏ cam cellulite

Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào 'ngòi nổ' cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe - Ảnh 4

Ngày nay, hầu hết nhân viên văn phòng dành phần lớn thời gian để ngồi, gõ máy tính. Lối sống không hoạt động này có thể gây ra tình trạng giữ nước. Một số nhà khoa học tin rằng ngồi lâu làm giảm lưu lượng máu và dẫn đến những thay đổi gây ra da sần vỏ cam cellulite.

5. Nó có thể gây ra chứng giãn tĩnh mạch

Ngồi quá lâu và ít vận động chẳng khác nào 'ngòi nổ' cho hàng loạt căn bệnh tiềm ẩn này đối với sức khỏe - Ảnh 5

Khi chúng ta đi bộ, các cơ bắp chân co lại, linh hoạt và tạo áp lực lên các mạch máu chính ở cẳng chân. Giống như mỗi bước đều có tác dụng bơm máu, điều này sẽ giúp lưu thông từ tĩnh mạch về tim. Do đó, ngồi trong một thời gian dài dẫn đến tuần hoàn kém, biểu hiện là giãn tĩnh mạch.

Theo Brightside

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