Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là "nhân tố" bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn

Sức khỏe 30/08/2022 11:54

Trong khi trên hành trình giảm cân, có một số mặt hàng thực phẩm phải tránh và các lựa chọn thực phẩm lành mạnh khác nên được thêm vào chế độ ăn kiêng. Vô tình lại có những món ăn mà chúng ta ăn gần như mỗi ngày và có thể làm việc kỳ diệu cho việc giảm cân, chỉ khi chúng ta ăn chúng theo đúng cách. Một ví dụ hoàn hảo như vậy là hành tây.

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hành tây là một nguyên liệu phổ biến trong mọi món ăn, nhưng hầu hết mọi người đều không biết hành tây cũng có thể giúp giảm cân như thế nào, đặc biệt là giúp loại bỏ mỡ bụng cứng đầu. Mỡ nội tạng dư thừa ở vùng bụng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch cũng như các bất thường về trao đổi chất .

Lợi ích của hành tây để giảm cân

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một loại thực phẩm prebiotic mạnh vì chúng có lượng calo rất thấp và hàm lượng chất xơ nhớt hòa tan cao.

Giá trị dinh dưỡng trên mỗi cốc (160 gram) hành tây băm nhỏ là 64 calo, 15 gram carbohydrate, 16 gram chất béo, 7 gram chất xơ, 76 gram protein, 78 gram đường và 12% giá trị vitamin được khuyến nghị C, vitamin B-6 và mangan.

Cùng với các chất chống oxy hóa như Quercetin và Sulfur, hành tây cũng có hàm lượng vi lượng canxi, sắt, folate, magiê, phốt pho và kali.

Chất xơ hòa tan trong hành tây có thể giúp một người cảm thấy no lâu hơn và tiêu thụ ít calo hơn, điều này sẽ giúp giảm cân. Hành tây có chứa một loại flavonoid gọi là Quercetin, được biết là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo.

Những lợi ích sức khỏe khác của hành tây

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây có nhiều Inulin và fructooligosaccharides, hai loại prebiotics cần thiết cho đường ruột khỏe mạnh. Chúng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng số lượng vi sinh vật có lợi trong dạ dày.

Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường có thể được hưởng lợi từ các thành phần Sulfur và Quercetin của hành tây, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Hàm lượng vitamin C cao trong hành tây giúp hình thành collagen, giúp da và tóc mượt mà hơn. Nó hoạt động kết hợp với Vitamin A để giảm sắc tố và bảo vệ da khỏi tia UV.

Thêm hành tây vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện sức khỏe của xương vì nó chứa một lượng canxi tốt.

Hành tây có hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau, có thể ngăn chặn việc sản xuất các gốc tự do có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Dưới đây là ba cách sử dụng hành tây để giảm cân hiệu quả nhất

1. Uống nước ép hành tây

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp tốt nhất để tận hưởng tất cả những lợi ích sức khỏe của hành tây là theo cách dùng nước ép. Hành tây cần được bóc vỏ, cắt thành từng lát mỏng và cho vào nước đun sôi từ 4 đến 5 phút. Tiếp theo, kết hợp thêm chút đường và nhâm nhi nước ép.

2. Súp hành

Súp rất giàu chất dinh dưỡng và rất tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân. Dưới đây là cách làm món súp hành tây hoàn hảo.

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Trong một nồi súp, thêm dầu ô liu.
  • Thêm gừng và tỏi đã xay và nấu trong 2 phút.
  • Tiếp theo, thêm hành tây cắt nhỏ và các loại rau đã chuẩn bị như cà chua, bắp cải. Nấu chúng trong 30 giây và thỉnh thoảng khuấy đều.
  • Bây giờ thêm thịt gà hoặc rau củ vào.
  • Thêm muối và hạt tiêu sau khi nấu ít nhất 10 đến 15 phút.
  • Trang trí súp với một ít ngò

3. Hành tây nguyên củ

Bất ngờ với loại củ là gia vị món ăn được nhiều người Việt ưa chuộng cũng là 'nhân tố' bứt phá cho quá trình giảm cân của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ăn sống là lý tưởng nhất vì hành tây có thể thu được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Hành củ thái mỏng cho vào bát cùng với ít nước cốt chanh và muối hồng. Hãy dùng món này với bữa trưa hoặc bữa tối như một món ăn phụ hoặc có thể chỉ cần thêm hành tây thái lát vào món salad.

Theo Times of India

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