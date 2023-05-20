Nghệ An: Cứu sống trẻ sơ sinh bị thoát vị cuống rốn phức tạp

Sức khỏe 20/05/2023 20:58

Một bệnh viện sản khoa ở Nghệ An vừa cứu sống thành công một trẻ sơ sinh bị thoát vị rốn phức tạp, to 6 cm và vô cùng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sốngchiều ngày 20/5/2023, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công một ca thoát vị rốn to hơn 6 cm ở trẻ sơ sinh.

Nghệ An: Cứu sống trẻ sơ sinh bị thoát vị cuống rốn phức tạp - Ảnh 1
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công một ca thoát vị rốn to hơn 6 cm ở trẻ sơ sinh - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo các bác sĩ, ngày 17/3/2023, sản phụ C.T.H. sinh mổ ở tuần thai 38 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Trong quá trình khám thai ở tuần 12 tuổi, trẻ đã được phát hiện thoát vị rốn, nội tạng ruột, gan trong ổ bụng trẻ thoát ra ngoài, tạo thành một khối lồi khổng lồ tại vùng bụng trẻ. Ngay sau khi được chuẩn đoán, bé được làm phẫu thuật, thở máy. Hiện tai, tình trạng sức khỏe của em đã ổn định và đã được xuất viện.

Trước đó, ekip của bác sĩ sản khoa nơi đây đã tiến hành hội chẩn quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bé trước, sau đó tạo hình và phục hồi vùng thành bụng. Em bé của chị H. đã trải qua 3 lần phẫu thuật phức tạp và phục hồi sức khỏe tốt. 

Nghệ An: Cứu sống trẻ sơ sinh bị thoát vị cuống rốn phức tạp - Ảnh 2
Thoát vị cuống rốn là một dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa và thần kinh rất hiếm gặp - Ảnh: báo Pháp Luật

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật, thoát vị cuống rốn là một dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa và thần kinh rất hiếm gặp. Vì thế, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ. Các bác sĩ khuyến cáo, các bà mẹ đang mang thai cần tầm soát, thăm khám thai thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và bé.

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