TP.HCM: Bệnh viện huyện can thiệp mạch vành thành công, cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Sức khỏe 12/05/2023 15:11

Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tăng huyết áp, bệnh nhân còn nghiện thuốc lá.

Thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, sáng 12/5, Bệnh viện huyện Bình Chánh vừa can thiệp thành công trường hợp nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận ông P.N.T (57 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội kèm khó thở.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông T bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy hiểm tính mạng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp động mạch vành cấp cứu.

Lúc đầu, ông T và người nhà lo lắng biến cố xảy ra trong quá trình can thiệp động mạch vành cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi được giải thích cặn kẽ, ông T và gia đình đồng ý.

TP.HCM: Bệnh viện huyện can thiệp mạch vành thành công, cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp - Ảnh 1
Các bác sĩ đang can thiệp động mạch vành cấp cứu cho ông T - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Báo Dân Việt, đơn vị tim mạch can thiệp của bệnh viện đã hội chẩn với chuyên gia Viện Tim để được hỗ trợ can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân có chỉ định can thiệp cấp cứu. Được sự đồng ý của Ban giám đốc, BS.CKI Lê Thanh Tùng kết hợp với chuyên gia Viện Tim BS.CKII Hồ Thanh Tuấn cùng ekip can thiệp tim mạch Bệnh viện huyện Bình Chánh đã thực hiện can thiệp cấp cứu ngay cho bệnh nhân trong "thời gian vàng".

Sau 60 phút, ekip đã can thiệp thành công đặt 1 stent phủ thuốc trên động mạch vành phải hẹp 80-90%. Sau can thiệp bệnh nhân không đau ngực, không khó thở, sinh hiệu ổn định, được đưa về khoa ICU săn sóc đặc biệt, tiếp tục điều trị và theo dõi.

Là bệnh viện tuyến huyện thành lập được Đơn vị tim mạch can thiệp từ tháng 8/2022, Bệnh viện huyện Bình Chánh đã đặt stent mạch vành cho gần 10 trường hợp, thay máy tạo nhịp thành công cho bệnh nhân rung nhĩ đáp ứng thất chậm.

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