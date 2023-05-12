Hóa trị được xemlà một trong những liệu pháp điều trị ung thư chính. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung thông tin trên Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, hóa trị được ưu tiên chỉ định trong điều trị hầu hết loại bệnh ung thư, tùy theo từng bệnh, từng giai đoạn, tùy tình trạng người bệnh mà có các phác đồ phù hợp. Phương pháp điều trị này có những vai trò chính sau:

Điều trị các triệu chứng: Phương pháp hóa trị ung thư giúp bệnh nhân có thể giảm thiểu được các triệu chứng như đau nhức, chèn ép, từ đó cải thiện được chất lượng sống;

Tác động trực tiếp vào các tế bào ung thư khiến các khối u này giảm kích thước, giảm giai đoạn để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân ung thư bắt đầu các bước điều trị tiếp theo như phẫu thuật hoặc xạ trị;

Điều trị bổ trợ: Trong những trường hợp bệnh nhân vừa trải qua đợt phẫu thuật lấy khối u, bác sĩ sẽ chỉ định thêm phương pháp hóa trị ung thư nhằm mục đích tiêu diệt triệt để các tế bào ung thư còn sót lại, cũng như ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát và di căn.

Mới đây, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin trên Báo VietNamNet, cho hay: Hiện nay, mạng xã hội có rất nhiều thông tin về bệnh ung thư. Bên cạnh các kiến thức hữu ích cho người bệnh từ cơ quan y tế, cũng có thông tin truyền miệng về các phương pháp điều trị không chính thống.

Theo đó, bác sĩ Thịnh dẫn chứng lời khuyên "bệnh nhân ung thư hóa xạ trị rồi cũng chết" được lan truyền khá nhiều. Tuy nhiên, thực tế việc này là hoàn toàn không đúng. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh. Nếu ung thư phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Ví dụ, người bệnh ung thư vú hay ung thư cổ tử cung ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 có tỷ lệ sống trên 5 năm từ 85-90% nếu điều trị đúng và kịp thời.

Trong trường hợp bệnh ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, không điều trị đặc hiệu được nữa, bác sĩ sẽ đồng hành cùng bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời bằng chăm sóc giảm nhẹ. Các phương pháp dân gian truyền miệng như uống lá đu đủ, thuốc gia truyền... hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có ích gì cho người bệnh.

Những bệnh nhân phải điều trị lâu dài về bệnh ung thư. Ảnh: Internet

"Rất nhiều bệnh nhân ung thư không điều trị ngay, nghe theo lời hướng dẫn trên mạng dùng lá này thuốc kia và không hiệu quả. Đến khi quay lại viện, bệnh đã ở giai đoạn quá muộn, khó kiểm soát. Chính vì vậy, người bệnh cần phải tin tưởng và nghe theo lời khuyên từ các bác sĩ, các bệnh viện có chuyên môn, có năng lực", bác sĩ Thịnh bày tỏ.

Tượng tự, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin trên VietNamNet, cho hay cơ hội vàng để cứu sống bệnh nhân ung thư là ngay khi phát hiện bệnh và điều trị đúng quy cách. Người bệnh có thể được phẫu thuật triệt căn hoặc kết hợp các phương pháp hóa, xạ trị.

Hiện nay, điều trị ung thư đã có những bước tiến đáng kể. Với ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm, các bác sĩ sẽ phẫu thuật bảo tồn cho người bệnh. Bệnh nhân được cắt cổ tử cung, nối tử cung vào âm đạo, giữ được buồng tử cung và buồng trứng. Trong số 20 ca được phẫu thuật bảo tồn, một bệnh nhân đã có thai và sinh con thành công.

Đó là một phụ nữ 37 tuổi, bị ung thư cổ tử cung xâm lấn giai đoạn IA1. Sau phẫu thuật 6 tháng, bệnh nhân mang thai. Bé trai sinh ra khỏe mạnh, cân nặng 2,1kg. Đến nay, bệnh nhân chưa ghi nhận tái phát và bé trai phát triển bình thường.