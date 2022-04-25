Nếu sống vui vẻ, bạn sẽ kéo dài được tuổi thọ? Cùng chuyên gia tìm hiểu 4 'nguyên tắc vàng' giúp sống lâu trăm tuổi nhé!

Cười làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch, những người hay cười sẽ sống lâu hơn những người hay trầm uất và đau khổ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Hoa Kỳ đã khảo sát 1.500 người trên 80 tuổi. Những người lạc quan với thái độ 'mọi chuyện sẽ ổn thôi' ít có khả năng gặp phải những rủi ro về sức khỏe hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng phải vui, vì cảm xúc của con người không có giá trị tuyệt đối. Điều quan trọng là bạn cần phải biết cân bằng cảm xúc để tận hưởng cuộc sống.

Các nghiên cứu cho thấy những người hay làm việc có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 20-30%. Cùng nhau làm việc hoặc đơn giản là mô phỏng lại các công việc cần làm trong đầu cũng rất tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn. Một nghiên cứu cho thấy rằng hoãn nghỉ hưu một năm sẽ giảm nguy cơ tử vong đến 11%. Bạn cũng có thể tham gia tình nguyện, vừa có ý nghĩa vừa hữu ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng nên làm việc vừa sức, không nên lao động quá đà sẽ gây tác dụng ngược lại.

3. Di truyền

Yếu tố di truyền rõ ràng có ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu cha hoặc mẹ sống trên 70 tuổi, con cái của họ có nhiều khả năng sống lâu hơn thế. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự di truyền còn phụ thuộc vào lối sống và môi trường sống. Nếu bạn đã bước qua tuổi 50, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau để làm tăng tuổi thọ như: duy trì cân nặng hợp lý; có chế độ ăn uống lành mạnh; hạn chế uống rượu bia.

4. Bắt đầu ngay khi có thể

Không bao giờ là 'quá muộn' để bỏ thuốc lá hoặc bắt đầu tập thể dục. Bỏ hút thuốc trong độ tuổi từ 45 đến 54 sẽ tăng thêm sáu năm tuổi thọ của bạn so với khi bạn hút thuốc liên tục. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England cho biết tập thể dục và thoa kem chống nắng cũng giúp bạn tăng tuổi thọ. Nếu bạn chưa làm được điều đó, hãy làm ngay bây giờ. Một nghiên cứu từ Đại học Queensland, Úc còn cho thấy kem chống nắng dành cho lứa tuổi trung niên có thể làm chậm quá trình lão hóa da, giúp bạn giữ được gương mặt trẻ trung.

Theo Kormedi.com