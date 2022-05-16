Nếu bạn lo sợ ăn nhiều carb sẽ tăng cân không kiểm soát, hãy tham khảo 3 loại thực phẩm giàu carbohydrate sau vừa tốt cho sức khỏe lại hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả

Các loại rau có củ là nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp với hàm lượng chất xơ dồi dào. Theo một nghiên cứu trên tạp chí , chất xơ có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh táo bón.

Các loại rau củ còn là nguồn cung cấp các vi chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Nutrients, các chuyên gia tin rằng vitamin C rất cần thiết để duy trì hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Chất xơ cũng có thể điều chỉnh lượng carbohydrate đi vào máu, tránh tình trạng kháng insulin trong thời gian dài. Chính nhờ những đặc điểm này mà nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 được giảm đáng kể.

2. Đậu là nguồn cung cấp carbohydrate tuyệt vời

Đậu là một thực phẩm lành mạnh giàu carbohydrate và nên được đưa vào chế độ ăn uống của bạn. Nó không chỉ chứa đường phức hợp và chất xơ mà còn là nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng cần thiết.

Khoáng chất như sắt có trong đậu giúp ngăn ngừa các bệnh như thiếu máu mãn tính. Tuy nhiên, có nhiều người ăn đậu sẽ gây khó chịu cho dạ dày, đường ruột. Trong trường hợp này, bạn có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa bằng cách nấu đậu chín kỹ trên lửa nhỏ cho đến khi đậu mềm.

3. Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến nhất là quinoa - hạt diêm mạch, nó có một số điểm tương đồng với gạo.

Hạt diêm mạch tập hợp các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, cung cấp carbohydrate phức hợp chất lượng cao, ngoài ra còn giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể bạn.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt phù hợp với cả món ăn nóng và lạnh. Ví dụ, bạn có thể thêm chúng vào món salad để tăng hàm lượng calo.

Theo Step To Health