Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy

Sức khỏe 21/03/2022 23:08

Dưới đây là 6 thứ bạn nên ăn và uống thường xuyên nếu bạn dễ bị đau đầu.

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong khi châm cứu, tập thể dục và đào tạo phản hồi sinh học là những cách hữu ích để giảm các triệu chứng mà không cần dùng thuốc, vẫn có một số thức phẩm giúp bạn kìm hãm việc dễ đau đầu này.

Trong những tình huống khẩn cấp về cơn đâu đầu, chuyển sang thức ăn hỗ trợ giảm cơn đau có thể hữu ích. Nhà dinh dưỡng tổng hợp Sarah Goldstein tại Toronto cho biết: "Tôi thấy rằng ba nguyên nhân chính gây đau đầu là mất nước, lượng đường trong máu thấp và căng thẳng. Ăn các bữa ăn cân bằng và đầy đủ có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Giữ đủ nước cũng có thể làm nên điều kỳ diệu giúp giảm đau đầu".

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một lưu ý: Thức ăn cũng có thể gây đau đầu. Đó là lý do tại sao Goldstein khuyên bạn nên viết nhật ký ghi lại cảm giác của bạn sau khi ăn. Cô gợi ý: "Đau đầu có thể do cà phê, rượu vang đỏ, nitrat có trong thịt đã được chế biến hoặc chất sulfit", mặc dù thực sự nếu bạn có  bất kỳ sự nhạy cảm với thực phẩm nào cũng có thể có tác dụng tương tự.

Đây là 6 thứ bạn nên ăn và uống thường xuyên nếu bạn dễ bị đau đầu

1. Nước uống

Bạn hãy uống đủ nước, khoảng 6-8 ly mỗi ngày để nhận được đủ chất điện giải qua chế độ ăn uống. Vì mất nước là nguyên nhân chính gây đau đầu, nên nước sẽ là tuyến bảo vệ đầu tiên của bạn, thậm chí nó còn tốt hơn nếu được thêm với một nhúm muối giàu chất điện giải hoặc một vắt chanh. 

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hãy thử mang theo một chai nước trong suốt cả ngày và đảm bảo rằng nó luôn đầy để bạn có thể uống những cốc nước sâu và trọn vẹn như ý muốn. 

2. Cà phê

Đối với một số người, một lượng nhỏ cà phê thực sự có thể giúp giảm đau đầu, nhờ vào đặc tính làm giãn mạch của caffeine, giúp thư giãn các mạch máu bị co thắt do căng thẳng và căng thẳng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng caffeine giúp thuốc giảm đau hoạt động hiệu quả hơn nếu đó là mứt của bạn.

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tuy nhiên cần lưu ý rằng đối với những người khác, lượng cà phê nhỏ nhất cũng có thể gây đau đầu. Bỏ cà phê cũng có thể là một nguyên nhân gây ra chứng đau đầu hàng ngày. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng bỏ thuốc lá, hãy từ từ lùi lại chứ đừng dứt điểm hẳn. Bạn nên chuyển sang trà như matcha hoặc thay thế cà phê decaf cho một nửa cốc pha thông thường của bạn.

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 5
Ảnh minh họa

3. Sô cô la

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Sôcôla có hàm lượng magiê siêu cao, đã được chứng minh là hữu ích cho chứng đau đầu. Thực phẩm giàu magiê rất quan trọng vì magiê có thể làm giãn cơ căng thẳng. 

4. Salad với protein

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Khi lượng đường trong máu vượt ngưỡng có liên quan đến đau đầu, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ mức đường bằng cách ăn các bữa ăn cân bằng trong ngày. Một món salad giàu protein là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn đang nhận được tất cả các chất dinh dưỡng phù hợp. Ăn đủ chất xơ, chẳng hạn như rau và đậu, chất đạm, như cá, thịt gia cầm và chất béo lành mạnh như dầu ô liu rất quan trọng trong việc quản lý lượng đường trong máu.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên tập trung vào các loại rau lá xanh và các loại đậu, có hàm lượng magiê cao.

5. Trái bơ

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Bơ là loại quả có tác dụng giảm đau đầu kép, giàu magiê và chất béo lành mạnh giúp ổn định lượng đường trong máu và cân bằng nội tiết tố. Thêm vào đó, chúng rất dễ ăn khi di chuyển và bạn có thể thêm chúng vào mọi thứ như: sinh tố, salad, nước chấm,...

6. Các loại hạt

Nếu bạn cảm giác như những 'cơn địa chấn' đang bùng nổ trong đầu bạn, chắc hẳn đây sẽ là 6 loại thực phẩm hữu ích giúp bạn giảm thiểu cơn đau đầu 'kinh hoàng' ấy - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Thưởng thức các loại thực phẩm như quả hạch và hạt như một bữa ăn nhẹ, có thể với một số trái cây, cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu giữa các bữa ăn. Hạt bí ngô, hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt điều, hồ đào và quả hạch Brazil đều đạt điểm số cao về chất béo tốt và magiê.

Theo Well and Good

 

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