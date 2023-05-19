Ca mổ được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường, các chuyên gia cùng trao đổi, bàn luận về một số vấn đề.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện K, 5 chuyên gia Quốc tế và PGS TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc bệnh viện, BSCK II Đỗ Anh Tuấn - Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đã cùng thảo luận, trao đổi và tiến hành mổ thị phạm phẫu thuật nội soi bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi điều trị ung thư thận cho bệnh nhân nam, 48 tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Ca mổ được tiến hành dưới sự theo dõi của các chuyên gia - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Bệnh nhân phát hiện khối u thận qua khám sức khỏe định kỳ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có khối u thận phải kích thước khoảng 5cm với tính chất hình ảnh điển hình của khối u ác tính.

Đội ngũ chuyên gia tham gia buổi trao đổi - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Bệnh nhân được đánh giá có biến đổi giải phẫu có 2 động mạch thận so với người bình thường chỉ có động mạch 1 thận. Do đó việc xử lý vùng cuống thận sẽ khó khăn hơn. Các chuyên gia cùng hội chẩn trước mổ và trao đổi với gia đình người bệnh, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư thận với hệ thống nội soi Robot.

Ca mổ ung thư thận bằng hệ thống robot tại Bệnh viện K - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Ca mổ được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường, các chuyên gia cùng trao đổi, bàn luận về một số vấn đề. Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, các bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu của Bệnh viện K cùng các chuyên gia người Anh đã tiến hành phẫu thuật cắt thận triệt căn cho bệnh nhân bằng robot. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật đã thực hành thành công, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị. Theo chuyên gia, phẫu thuật robot điều trị ung thư thận có nhiều ưu điểm hơn so với phẫu thuật mổ mở hay nội soi thông thường. Ca phẫu thuật nói trên đã đánh dấu bước ngoặt trong phẫu thuật điều trị ung thư thận tại Việt Nam.

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