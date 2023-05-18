Quảng Ninh: Lần đầu tiên phẫu thuật thay khớp cho cụ bà 107 tuổi, được xem là trường hợp hi hữu 'xưa nay hiếm'

Tin y tế 18/05/2023 16:08

Bệnh viện tại tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay phẫu thuật khớp háng thành công, tránh tình trạng bị liệt.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, cách đây 2 tháng cụ Trần Thị Ch. (107 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị ngã đập mông xuống nền cứng, sau tai nạn tình trạng của cụ ngày càng nặng nề hơn, đùi phải sưng đau, không vận động chân được.

Khi được đưa tới khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán cụ Ch. bị gãy cổ xương đùi phải và được chỉ định mổ thay khớp háng nhân tạo.

Nhận định đây là bệnh nhân tuổi cao hiếm gặp, nguy cơ xảy ra rủi ro trong và sau phẫu thuật cao nên các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành hội chẩn giữa khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, tầm soát tất cả các bệnh lý đi kèm, dự phòng huyết khối và tiên lượng trước nguy cơ để có phương án phẫu thuật đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh.

Quảng Ninh: Lần đầu tiên phẫu thuật thay khớp cho cụ bà 107 tuổi, được xem là trường hợp hi hữu 'xưa nay hiếm' - Ảnh 1

Các bác sĩ đã thay khớp háng thành công cho cụ bà 107 tuổi. Ảnh: Báo Giao Thông

BS. Phạm Trung Đức, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin trên Báo Tin Tức cho biết: “Bệnh nhân tuổi cao với thể trạng gầy yếu, tim phổi kém hoạt động, chức năng hô hấp suy giảm nên chúng tôi quyết định không gây mê nội khí quản mà thực hiện gây tê tủy sống để hạn chế nguy cơ biến chứng. Quá trình gây tê tủy sống khó khăn do tuổi cao, giải phẫu cột sống cong vẹo, biến dạng so với bình thường, từ kinh nghiệm nhiều năm, kíp gây mê đã đảm bảo phương pháp vô cảm tốt, an toàn cũng như theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân trong cuộc mổ để phẫu thuật viên yên tâm xử trí tổn thương”.

Ca mổ kéo dài trong 1 tiếng, diễn ra thuận lợi, bệnh nhân không mất nhiều máu, tỉnh táo hoàn toàn. Sau mổ, sức khỏe cụ Ch. đã ổn định, vết mổ khô, hiện bệnh nhân đã ngồi dậy được và sắp được xuất viện. Để đạt được kết quả cao trong điều trị, cùng với việc làm chủ kỹ thuật của phẫu thuật viên, các bác sĩ đã áp dụng nhiều tiến bộ trong điều trị như: Phối hợp sử dụng kháng sinh dự phòng hạn chế nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, điều trị đau đa phương thức…

Quảng Ninh: Lần đầu tiên phẫu thuật thay khớp cho cụ bà 107 tuổi, được xem là trường hợp hi hữu 'xưa nay hiếm' - Ảnh 2
Ca mổ kéo dài trong 1 tiếng. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay: “Thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 107 tuổi là một thách thức với nhiều rủi ro biến chứng. Tuy nhiên nếu vì tuổi quá cao mà không phẫu thuật thì chắc chắn người bệnh chỉ có thể nằm một chỗ chịu đau đớn qua ngày, gia đình phải có người chăm sóc 24/24, nằm thời gian lâu còn gây loét các vùng tỳ đè, viêm phổi ứ đọng, cơ thể dần suy kiệt dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Vì vậy dù cụ Ch. đã 107 tuổi nhưng chúng tôi vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. Đây là điều vô cùng cần thiết, giúp bệnh nhân cao tuổi khỏe mạnh, vui vẻ trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Quảng Ninh: Lần đầu tiên phẫu thuật thay khớp cho cụ bà 107 tuổi, được xem là trường hợp hi hữu 'xưa nay hiếm' - Ảnh 3
Bệnh nhân được phẫu thuật thành công. Ảnh: Đại Đoàn Kết

 

 

Ngoài đòi hỏi về kỹ thuật mổ, yếu tố tâm lý ở người cao tuổi cũng vô cùng quan trọng. Cụ được gây tê tủy sống nên tỉnh táo hoàn toàn trong suốt cuộc mổ diễn ra, kíp mổ vừa thực hiện chuyên môn, vừa nói chuyện động viên để cụ trải qua cuộc mổ với tâm lý thoải mái, vui vẻ nhất. Ca phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện cho cụ bà cao tuổi nhất từ trước đến nay đã thành công. Trước đó chúng tôi cũng từng phẫu thuật cho cụ bà 102 tuổi với kết quả phục hồi ngoài mong đợi”.

Gãy cổ xương đùi là một tai nạn hay gặp ở người cao tuổi, chủ yếu là do ngã trượt chân trên nền cứng, ngã đập vùng hông xuống đất. Phẫu thuật thay khớp háng hiện là phương pháp điều trị tối ưu đối với những ca gãy cổ xương đùi do chấn thương, giúp phục hồi chức năng vận động. Đây là kỹ thuật khó, được triển khai chủ yếu ở các bệnh viện lớn có đội ngũ phẫu thuật viên dày dặn kinh nghiệm cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thông tin, mỗi năm, khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện thực hiện thay khớp háng nhân tạo cho khoảng 150 - 200 ca ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có những ca ở độ tuổi hiếm (hơn 100 tuổi) với kết quả khả quan, giúp họ chấm dứt đau đớn, tái hòa nhập sinh hoạt và lao động thường ngày, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

 

Người nhà từ chối xét nghiệm, bác bỏ thông tin cháu bé nhập viện do ăn kẹo tẩm ma túy

Người nhà từ chối xét nghiệm, bác bỏ thông tin cháu bé nhập viện do ăn kẹo tẩm ma túy

Quá trình xác minh, cần làm rõ việc nguyên nhân cháu bé gây ngộ độc. Tuy nhiên, người nhà đã từ chối thực hiện các phương pháp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thay khớp hàng Quảng Ninh tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 29 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg