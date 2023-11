Quảng Ninh: Lần đầu tiên phẫu thuật thay khớp cho cụ bà 107 tuổi, được xem là trường hợp hi hữu 'xưa nay hiếm'

Nhận định đây là bệnh nhân tuổi cao hiếm gặp, nguy cơ xảy ra rủi ro trong và sau phẫu thuật cao nên các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành hội chẩn giữa khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, tầm soát tất cả các bệnh lý đi kèm, dự phòng huyết khối và tiên lượng trước nguy cơ để có phương án phẫu thuật đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh.

BS. Phạm Trung Đức, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin trên Báo Tin Tức cho biết: “Bệnh nhân tuổi cao với thể trạng gầy yếu, tim phổi kém hoạt động, chức năng hô hấp suy giảm nên chúng tôi quyết định không gây mê nội khí quản mà thực hiện gây tê tủy sống để hạn chế nguy cơ biến chứng. Quá trình gây tê tủy sống khó khăn do tuổi cao, giải phẫu cột sống cong vẹo, biến dạng so với bình thường, từ kinh nghiệm nhiều năm, kíp gây mê đã đảm bảo phương pháp vô cảm tốt, an toàn cũng như theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân trong cuộc mổ để phẫu thuật viên yên tâm xử trí tổn thương”.

Ca mổ kéo dài trong 1 tiếng, diễn ra thuận lợi, bệnh nhân không mất nhiều máu, tỉnh táo hoàn toàn. Sau mổ, sức khỏe cụ Ch. đã ổn định, vết mổ khô, hiện bệnh nhân đã ngồi dậy được và sắp được xuất viện. Để đạt được kết quả cao trong điều trị, cùng với việc làm chủ kỹ thuật của phẫu thuật viên, các bác sĩ đã áp dụng nhiều tiến bộ trong điều trị như: Phối hợp sử dụng kháng sinh dự phòng hạn chế nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, điều trị đau đa phương thức…

Ca mổ kéo dài trong 1 tiếng. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay: “Thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 107 tuổi là một thách thức với nhiều rủi ro biến chứng. Tuy nhiên nếu vì tuổi quá cao mà không phẫu thuật thì chắc chắn người bệnh chỉ có thể nằm một chỗ chịu đau đớn qua ngày, gia đình phải có người chăm sóc 24/24, nằm thời gian lâu còn gây loét các vùng tỳ đè, viêm phổi ứ đọng, cơ thể dần suy kiệt dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Vì vậy dù cụ Ch. đã 107 tuổi nhưng chúng tôi vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. Đây là điều vô cùng cần thiết, giúp bệnh nhân cao tuổi khỏe mạnh, vui vẻ trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngoài đòi hỏi về kỹ thuật mổ, yếu tố tâm lý ở người cao tuổi cũng vô cùng quan trọng. Cụ được gây tê tủy sống nên tỉnh táo hoàn toàn trong suốt cuộc mổ diễn ra, kíp mổ vừa thực hiện chuyên môn, vừa nói chuyện động viên để cụ trải qua cuộc mổ với tâm lý thoải mái, vui vẻ nhất. Ca phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện cho cụ bà cao tuổi nhất từ trước đến nay đã thành công. Trước đó chúng tôi cũng từng phẫu thuật cho cụ bà 102 tuổi với kết quả phục hồi ngoài mong đợi”.

Gãy cổ xương đùi là một tai nạn hay gặp ở người cao tuổi, chủ yếu là do ngã trượt chân trên nền cứng, ngã đập vùng hông xuống đất. Phẫu thuật thay khớp háng hiện là phương pháp điều trị tối ưu đối với những ca gãy cổ xương đùi do chấn thương, giúp phục hồi chức năng vận động. Đây là kỹ thuật khó, được triển khai chủ yếu ở các bệnh viện lớn có đội ngũ phẫu thuật viên dày dặn kinh nghiệm cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thông tin, mỗi năm, khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện thực hiện thay khớp háng nhân tạo cho khoảng 150 - 200 ca ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có những ca ở độ tuổi hiếm (hơn 100 tuổi) với kết quả khả quan, giúp họ chấm dứt đau đớn, tái hòa nhập sinh hoạt và lao động thường ngày, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.