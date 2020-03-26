Nách bị thâm và ngứa phải làm sao?

Tình trạng nách bị thâm và ngứa khiến cho người mắc phải gặp rất nhiều phiền toái. Nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị triệt để bệnh lý này qua nội dung bài viết dưới đây.

Nách bị thâm và ngứa khiến bạn khó chịu và mất tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến nách bị thâm và ngứa

Nách bị thâm và ngứa có nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý gây ra. Một số căn bệnh thường gặp dẫn đến triệu chứng ngứa và thâm ở nách mà bạn nên biết bao gồm:

Do nấm: Một loại nấm có tên là candida chuyên gây ra nhiễm trùng và ngứa ở những vùng ẩm ướt như nách, háng. Khi nách bị nhiễm nấm sẽ xuất hiện các nốt ban trên da, kèm theo sưng đỏ và ngứa rát ở vùng da xung quanh nách.

Tiết mồ hôi quá mức: Việc ra mồ hôi ở nách quá nhiều đôi khi khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy. Đây có thể là bệnh lý tăng tiết mồ hôi ở nách hoặc ở những người làm việc lao động chân tay quá mức, người chơi thể thao,… Ngoài ra, việc tiết mồ hôi quá mức thường hay gặp ở những người béo phì, thừa cân.

Tiết mồ hôi quá mức dẫn đến nách bị thâm và ngứa - Ảnh minh họa: Internet

Viêm da dị ứng ở nách: Viêm da đau rát ở nách, sưng đỏ có thể là biểu hiện của căn bệnh viêm da. Bệnh thường gặp ở những người hay ra mồ hôi, người có vùng da nách mỏng và dễ bị tổn thương.

Bệnh vảy nến: Người bị bệnh vảy nến thường xuất hiện các triệu chứng ở nách. Biểu hiện chính của bệnh là vùng da mịn màng, sáng bóng, có đường viền xung quanh.

Viêm nang lông: Những người thường xuyên nhổ hoặc cạo lông nách không đúng cách kèm theo phương pháp vệ sinh vùng nách kém có thể dẫn đến viêm nang lông gây ra cảm giác bị thâm và ngứa.

Viêm nang lông dẫn đến nách bị ngứa, thâm - Ảnh minh họa: Internet

U nang có mủ: Khi ống dẫn tuyến mồ hôi bị tắc hoặc bị chặn lại, nó có thể phát triển thành u nang. Những loại u này nếu không được xử lý kịp thời dễ dẫn tới nhiễm khuẩn thứ cấp xuất hiện các nang có mủ. Khi mủ khô sẽ gây ra tình trạng ngứa ngáy, khó chịu.

Vệ sinh không tốt: Với những người lười tắm gội sẽ dễ bị vi khuẩn tấn công trên các vùng da khắp cơ thể và gây bệnh, trong đó có vùng da ở nách.

Nách bị ngứa, thâm do u nang có mủ gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị khi nách bị thâm và ngứa

Cách giảm ngứa nách và thâm còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra triệu chứng này. Với mỗi nguyên nhân thì sẽ có những giải pháp cụ thể như sau: