Nách bị thâm và ngứa phải làm sao?

Nách bị thâm và ngứa sẽ gây mất thẩm mỹ, khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Bài viết sau sẽ mách bạn cách trị nách thâm ngứa hiệu quả.
Nội dung bài viết
- Nguyên nhân khiến nách bị thâm và ngứa
- Cách điều trị khi nách bị thâm và ngứa
- Cách phòng ngừa nách bị thâm và ngứa
Tình trạng nách bị thâm và ngứa khiến cho người mắc phải gặp rất nhiều phiền toái. Nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị triệt để bệnh lý này qua nội dung bài viết dưới đây.
Nguyên nhân khiến nách bị thâm và ngứa
Nách bị thâm và ngứa có nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý gây ra. Một số căn bệnh thường gặp dẫn đến triệu chứng ngứa và thâm ở nách mà bạn nên biết bao gồm:
- Do nấm: Một loại nấm có tên là candida chuyên gây ra nhiễm trùng và ngứa ở những vùng ẩm ướt như nách, háng. Khi nách bị nhiễm nấm sẽ xuất hiện các nốt ban trên da, kèm theo sưng đỏ và ngứa rát ở vùng da xung quanh nách.
- Tiết mồ hôi quá mức: Việc ra mồ hôi ở nách quá nhiều đôi khi khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy. Đây có thể là bệnh lý tăng tiết mồ hôi ở nách hoặc ở những người làm việc lao động chân tay quá mức, người chơi thể thao,… Ngoài ra, việc tiết mồ hôi quá mức thường hay gặp ở những người béo phì, thừa cân.
- Viêm da dị ứng ở nách: Viêm da đau rát ở nách, sưng đỏ có thể là biểu hiện của căn bệnh viêm da. Bệnh thường gặp ở những người hay ra mồ hôi, người có vùng da nách mỏng và dễ bị tổn thương.
- Bệnh vảy nến: Người bị bệnh vảy nến thường xuất hiện các triệu chứng ở nách. Biểu hiện chính của bệnh là vùng da mịn màng, sáng bóng, có đường viền xung quanh.
- Viêm nang lông: Những người thường xuyên nhổ hoặc cạo lông nách không đúng cách kèm theo phương pháp vệ sinh vùng nách kém có thể dẫn đến viêm nang lông gây ra cảm giác bị thâm và ngứa.
- U nang có mủ: Khi ống dẫn tuyến mồ hôi bị tắc hoặc bị chặn lại, nó có thể phát triển thành u nang. Những loại u này nếu không được xử lý kịp thời dễ dẫn tới nhiễm khuẩn thứ cấp xuất hiện các nang có mủ. Khi mủ khô sẽ gây ra tình trạng ngứa ngáy, khó chịu.
- Vệ sinh không tốt: Với những người lười tắm gội sẽ dễ bị vi khuẩn tấn công trên các vùng da khắp cơ thể và gây bệnh, trong đó có vùng da ở nách.
Cách điều trị khi nách bị thâm và ngứa
Cách giảm ngứa nách và thâm còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra triệu chứng này. Với mỗi nguyên nhân thì sẽ có những giải pháp cụ thể như sau:
- Nếu nguyên nhân do thói quen lười vệ sinh thì bạn cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chủ động giữ gìn vệ sinh cơ thể một cách hợp lý đồng thời lựa chọn các loại xà phòng tắm có tác dụng khử trùng để tiêu diệt vi khuẩn và vi trùng trên da.
- Với những người bị ngứa nách và thâm do mồ hôi tiết ra quá mức, bạn có thể làm giảm triệu chứng bằng cách sử dụng các loại xà phòng tắm trị khuẩn kết hợp với một số chất chống mồ hôi để làm giảm tiết mồ hôi tại nách.
- Ngoài ra, bạn có thể áp dụng phương pháp hút bỏ tuyến mồ hôi ở nách, nhờ đó tình trạng tiết mồ hôi quá mức ở nách sẽ không còn xuất hiện.
- Khi mắc phải cách bệnh như u nang có mủ, bệnh vảy nến, nấm candida gây ngứa nách, thâm vùng da ở nách, bạn cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám và kê các loại thuốc uống hay thuốc bôi phù hợp.
- Lưu ý: Không được tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà nếu như chưa rõ nguyên nhân gây ngứa nách là gì, tránh để lại những biến chứng không tốt cho sức khỏe.
Cách phòng ngừa nách bị thâm và ngứa
Thực hiện một số giải pháp dưới đây sẽ giúp bạn phòng ngừa được được viêm nhiễm ở nách:
- Luôn giữ gìn cơ thể được sạch sẽ sau khi làm việc hay đi lại trên đường.
- Mặc quần áo thoáng mát và có khả năng thấm được mồ hôi, tránh để mồ hôi tồn đọng trên cơ thể cũng như ở vùng nách.
- Với những người thường xuyên tiết mồ hôi, bạn cần hạn chế ăn những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ ăn chiên xào bởi nó có thể khiến tình trạng ra mồ hôi tăng.
- Không sử dụng rượu bia, các chất kích thích, không hút thuốc lá bởi đây là những nguyên nhân có thể làm ra tăng mồ hôi trên da.
- Với những người bị ra mồ hôi nhiều ở nách, bạn cần hạn chế các hoạt động quá mức ở cánh tay.
- Khi chưa rõ nguyên nhân gây ngứa nách và thâm, cũng như các triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn nên chủ động đến thăm khám tại các cơ sở y tế, tránh để lâu hay tự ý điều trị tại nhà có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trên đây là nội dung tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị khi nách bị thâm và ngứa. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để những ai không may gặp phải tình trạng này có thể áp dụng và điều trị triệt để, từ đó lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống cũng như trong giao tiếp hàng ngày.