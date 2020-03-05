Thâm nách đồng nghĩa với việc chị em phải nói tạm biệt với những chiếc áo sát nách hay bikini mỗi mùa hè vì nó thực sự gây mất thẩm mỹ. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách trị thâm nách tại nhà .

Những kẽ rãnh hay mảng da sậm màu xuất hiện ở vùng da nách có thể là do bạn vệ sinh nách không kỹ khiến các tế bào chết tích tụ lại. Tình trạng này kéo dài sẽ tạo ra một lớp sừng dày trên bề mặt da khiến da trở nên sần sùi và đen sạm.

Thói quen tưởng chừng như vô hại này của nhiều người là một trong những nguyên nhân chính gây ra việc thâm sạm ở nách. Khi bạn cạo hay nhổ lông nách sẽ làm cho lỗ chân lông to hơn và xuất hiện những vết trầy xước. Vi khuẩn và mồ hôi thông qua những vết hở này để xâm nhập gây tắc nghẽn và viêm nang lông từ đó tạo nên vùng da sạm màu cùng những vết đen sần sùi và nhỏ li ti. Hơn thế nữa, cạo và nhổ lông thường xuyên cũng khiến cho lông mọc dày, cứng và rậm rạp hơn.

Mặc quần áo bó sát

Nếu bạn thường xuyên mặc quần áo bó sát vào cơ thể sẽ tạo ra ma sát từ đó dẫn đến kích ứng da làm cho da bị tổn thương gây bong tróc và làm cho da bị sạm đi.

Sử dụng lăn khử mùi

Đây là một sản phẩm quen thuộc được rất nhiều người sử dụng để che giấu đi mùi mồ hôi khó chịu từ cơ thể, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên nếu như bạn quá lạm dụng những loại sản phẩm này sẽ khiến da bị sạm màu đi rất nhiều vì hầu hết các loại lăn khử mùi đều chứa chất hóa học gây kích ứng da khiến da sản sinh ra nhiều tiết tố melanin hơn.

Cách trị thâm nách tại nhà hiệu quả

Sử dụng giấm táo

Dùng giấm táo trị thâm nách - Ảnh minh họa: Internet

Dấm táo có công dụng làm mờ vùng thâm nhờ đặc tính axit nhẹ. Bên cạnh đó nó cũng giúp tẩy tế bào chết khi bạn dùng kết hợp với baking soda. Cách dùng như sau:

Bạn trộn giấm táo cùng baking soda thành dạng đặc mịn

Sau đó bạn dùng bông tẩy trang để đắp hỗn hợp trên vào phần da dưới cánh tay và để trong thời gian 15 phút

Khi đủ thời gian bạn rửa sạch lại với nước lạnh

Bạn thực hiện theo cách này từ 3 đến 4 lần 1 tuần để thấy hiệu quả

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Cách trị thâm nách bằng kem đánh răng

Trị thâm nách với kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Để trị thâm nách bằng kem đánh răng bạn chỉ cần lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ sau đó chà nhẹ nhàng hai bên nách. Bạn để trong thời gian 15 phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh. Bạn nên thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 ngày.

Kết hợp kem đánh răng cùng gừng tươi trị thâm nách

Dùng gừng trị thâm nách - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên bạn giã gừng tươi sau đó chắt lấy nước

Trộn kem đánh răng cùng với nước gừng đã thu được rồi thoa hỗn hợp này lên vùng da nách, bạn massage nhẹ nhàng trong thời gian từ 3 đến 4 phút

Bạn để hỗn hợp trên da 15 phút sau đó rửa sạch lại với nước lạnh

Với cách làm này bạn thực hiện thường xuyên mỗi ngày.

Cách trị thâm nách bằng baking soda

Baking soda trị thâm nách - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc của mỗi chị em phụ nữ với công dụng tẩy tế bào chết, làm trắng những vùng da đen sạm và không đều màu. Hơn thế nữa với tinh chất lành tính, baking soda còn giúp ngăn ngừa sản sinh melanin trên làn da, trung hòa độ pH, không gây hại và kích ứng da.

Khi dùng baking soda cho vùng da dưới cánh tay không chỉ làm làn da trắng sáng hơn mà còn hạn chế được việc tiết mồ hôi của cơ thể.

Baking soda kết hợp với nước

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Baking soda: 2 muỗng canh

Nước: 2 muỗng canh

Bát tô: 1 chiếc

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô khuấy đều thành hỗn hợp đặc sệt

Bạn rửa sạch vùng da dưới cánh tay để loại bỏ hết bã bẩn vi khuẩn sau đó dùng khăn bông mềm lau khô

Bước tiếp theo bạn thoa hỗn hợp đã có lên vùng da dưới cánh tay, massage từ 5 đến 7 phút

Khi hỗn hợp đã khô bạn rửa sạch lại bằng nước ấm.

Bạn nên áp dụng theo cách làm trên từ 2 đến 3 lần 1 tuần để thấy hiệu quả

Baking soda kết hợp với chanh

Kết hợp baking soda và chanh - Ảnh minh họa: Internet

Chanh có công dụng sát trùng và loại bỏ vi khuẩn tích tụ trên da đồng thời cũng là nguyên liệu có tính tẩy trắng mạnh. Khi chanh kết hợp cùng baking soda sẽ tạo ra một công thức trị thâm nách hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Baking soda: 2 muỗng cà phê

Nước cốt chanh: 1 chén nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị thành hỗn hợp đặc sệt

Bạn thoa hỗn hợp vừa có lên vùng da dưới cánh tay, massage trong thời gian 5 phút

Để hỗn hợp trên da 10 phút sau đó bạn rửa sạch lại với nước ấm

Áp dụng cách làm này từ 2 đến 3 lần 1 tuần để thấy hiệu quả

Cách trị thâm nách tại nhà rất đơn giản nhưng để đạt được hiệu quả bạn cần kiên trì và chăm sóc vùng da dưới cánh tay thật kỹ.