Trị thâm nách bằng phèn chua, vừa đơn giản, rẻ lại hiệu quả vô cùng

Chăm sóc da 01/08/2017 10:33

Trị thâm nách bằng phèn chua hiệu quả ngay lập tức lại giúp ngăn mùi cơ thể tiện lợi hoàn toàn, mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho các chị em.

Phèn chua có nhiều công dụng, nhưng một trong các công dụng nổi bật của nó là trị thâm nách nhanh chóng mà có lẽ nhiều chị em lại không biết và để ý. Cùng xem các cách trị thâm nách bằng phèn chua có thể áp dụng tại nhà để làm sáng da vùng nách nhanh chóng dưới đây nhé chị em.

Trị thâm nách bằng phèn chua đơn giản

Phèn chua diệt vi khuẩn và cân bằng độ pH của da, tất cả các vi khuẩn gây ngứa, đổ mồ hôi, làm tối, sẫm màu da vùng nách đều được loại bỏ hiệu quả, giúp làn da vùng nách được khô thoáng, dưỡng trắng mịn nhanh chóng.

Phèn chua, nguyên liệu trị thâm nách tại nhà quen thuộc và lâu đời
Phèn chua, nguyên liệu trị thâm nách tại nhà quen thuộc và lâu đời. Ảnh: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Các bạn pha 1-2 thìa bột phèn chua với nước, sao cho được hỗn hợp nhão, lỏng, không quá khô, sau đó thoa đều lên da vùng nách, để trong 10-15 phút trước khi tắm, rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất.

Trị thâm nách bằng phèn chua và chanh

Chanh và phèn chua đều có tác dụng diệt khuẩn, tẩy da chết nhẹ, dưỡng trắng da vùng nách hiệu quả, đồng thời làm mờ vết thâm, trị mùi cơ thể an toàn, duy trì dài lâu, là công thức trị thâm nách không thể bỏ qua đấy các chị em ạ.

Cách trị thâm nách bằng phèn chua và chanh được nhiều chị em yêu thích áp dụng
Cách trị thâm nách bằng phèn chua và chanh được nhiều chị em yêu thích áp dụng. Ảnh: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Trộn 2 thìa bột phèn chua với nước cốt chanh, sao cho được hỗn hợp sền sệt, mịn, không quá khô sẽ không bám dính tốt trên da, còn quá lỏng sẽ chảy thành dòng lãng phí, làm sạch qua vùng nách rồi thoa đều hỗn hợp, để ít nhất trong 15 phút, đợi hỗn hợp khô hoàn toàn mới rửa sạch bằng nước lạnh, vỗ nhẹ, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm nách nhanh nhất.

Trị thâm nách bằng phèn chua và phấn rôm 

Phấn rôm có tác dụng hút mồ hôi, làm mịn, mềm da vùng nách nhanh chóng, cùng với bột phèn chua giúp trị thâm nách nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Trị thâm nách bằng phèn chua và phấn rôm đơn giản tại nhà
Trị thâm nách bằng phèn chua và phấn rôm đơn giản tại nhà. Ảnh: Internet

Cách thực hiện cũng khá đơn giản, trộn 1 thìa phèn chua với 1 thìa phấn rôm, làm sạch và ẩm da vùng nách, thoa đều hỗn hợp này lên, cứ để như thế, không cần rửa lại, nách bạn sẽ được dưỡng trắng đồng thời khử mùi hôi nách tuyệt vời đấy nhé.

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Trị thâm nách bằng phèn chua và bột nghệ

Bột nghệ có chứa curmin giúp nhanh làm lành vết thương trên da, ngăn cản quá trình oxi hóa và lão hóa da, giúp da trắng mịn, mềm mại, còn phèn chua thì làm sạch vi khuẩn và cân bằng độ pH cho da, giúp vừa được trị thâm lại đưỡng chăm sóc da, làm trắng da an toàn, hiệu quả nhanh chóng.

Trị thâm nách bằng phèn chua và bột nghệ hiệu quả cấp tốc
Trị thâm nách bằng phèn chua và bột nghệ hiệu quả cấp tốc. Ảnh: Internet

Chỉ cần trộn 1 thìa bột phèn chua với 1 thìa bột nghệ, hòa với nước sao cho được hỗn hợp sền sệt, mịn, thoa đều lên da, đợi ít nhất 20 phút cho hỗn hợp khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Tuần thực hiện 3 lần cho hiệu quả tốt nhất.

Những lưu ý khi trị thâm nách bằng phèn chua

  • Phèn chua và chanh tuy khá lành nhưng vẫn có thể gây dị ứng cho một số người nên khi tiến hành trị thâm nách bằng phèn chua, hỗn hợp phèn chua và chanh thì nên thử trên da vùng cổ tay xem có bị kích ứng không trước khi sử dụng.
  • Phèn chua, bột phèn chua các bạn sử dụng hãy đảm bảo rằng là phèn chua nguyên chất và tự nhiên, không pha lẫn các hợp chất hóa học khác, để hạn chế gây dị ứng cho da cũng như hiệu quả tị thâm nách sẽ không được như mong đợi. 
  • Các bạn có thể mua phèn chua về, rang nóng trên bếp, cho phèn chua chảy ra, rắn lại và nghiền nhỏ, được bột mịn, cất trong bình thủy tinh sạch, để ở nơi khô ráo là có thể tự làm bột phèn chua để trị thâm nách tại nhà đơn giản. 
Trị thâm nách tại nhà với 3 cách đơn giản, nhìn thấy ngay hiệu quả

Trị thâm nách tại nhà với 3 cách đơn giản, nhìn thấy ngay hiệu quả

Trị thâm nách tại nhà giúp tạm biệt ngay làn da thâm nách, sần sùi khiến nhiều chị em mất tự tin nhanh nhất có thể đấy nhé.

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