Trị thâm nách tại nhà với 3 cách đơn giản, nhìn thấy ngay hiệu quả

Trị thâm nách tại nhà giúp tạm biệt ngay làn da thâm nách, sần sùi khiến nhiều chị em mất tự tin nhanh nhất có thể đấy nhé.

Thói quen nhổ lông nách bằng nhíp, dùng thuốc tẩy lông cũng như sử dụng lăn nách khử mùi, nách đổ nhiều mồ hôi hay mặc những bộ quần áo bó sát khiến da vùng nách va chạm, ma sát nhiều và tối màu theo thời gian, đặc biệt là vùng da nách khá mỏng, nhạy cảm hơn các vùng da khác trên cơ thể. Vùng da nách bị thâm khiến nhiều chị em bị tự ti, không dám mặc những bộ quần áo yêu thích vì sợ bị lộ mảng da tối màu của cơ thể, do đó việc trị thâm nách cấp tốc là một nhu cầu cấp thiết. Nhưng thay vì việc phải tốn nhiều tiền trị thâm tại các spa, thẩm mỹ viện, các chị em hoàn toàn có thể trị thâm nách tại nhà với 3 cách dưới đây, hoàn toàn đơn giản với những nguyên liệu sẵn có, sẽ thấy ngay được sự khác biệt ngay lần đầu tiên áp dụng đấy, đảm bảo 3 cách trị thâm nách sẽ không khiến chị em bị thất vọng đâu.

Trị thâm nách tại nhà bằng khoai tây đơn giản Khoai tây có tính tẩy nhẹ, giúp tẩy da chết làm sáng da, đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin B, vitamin C giúp dưỡng da trắng mịn nhanh chóng, làm chậm quá trình oxi hoá và lão hoá của da, ngăn chặn việc hình thành các sắc tố đen, làm mờ các vết thâm, các vùng da tối màu hiệu quả, giúp công việc trị thâm nách tại nhà của các chị em đơn giản hơn bao giờ hết. Cách trị thâm nách tại nhà bằng khoai tây cũng khá đơn giản. Đầu tiên, các bạn lựa những củ khoai tây còn tươi, không sâu bệnh, rửa sạch rồi thái lát mỏng từ 2-3mm.

Sau đó, làm sạch và ẩm nách, dùng một miếng khoai tây chà nhẹ nhàng theo hình tròn, trong 5 phút, nếu miếng khoai tây bị khô thì thay bằng miếng khác. Chà xong, để yên trong 10 phút rồi đi rửa bằng nước sạch. Mẹo trị thâm nách tại nhà nhanh chóng bằng dưa chuột Dưa chuột có nhiều chất dinh dưỡng giúp dưỡng ẩm và làm sáng da nhanh chóng, làn da vùng nách trắng mịn chỉ sau 3 tuần kiên trì thực hiện, các chị em không thể bỏ qua cách trị thâm nách tại nhà đơn giản này đâu nhé. Cách trị thâm nách tại nhà bằng dưa chuột như sau: Bước 1: Lựa dưa chuột sạch, tươi, rửa sạch, thái lát mỏng 2-3mm. Bước 2: Chà nhẹ nhàng lên vùng da thâm của nách, cũng chà theo chuyển động tròn trong 5 phút, chà xong giữ nguyên miếng dưa chuột kẹp nách trong 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Bí quyết trị thâm nách tại nhà bằng sữa chua và chanh Chanh có tính axit nhẹ giúp tẩy da chết nhẹ nhàng, không làm kích ứng vùng da nách mỏng và nhạy cảm, giàu vitamin C giúp làm sáng da, trắng da nhanh chóng, làm mờ những vùng da thâm hiệu quả. Kết hợp với sữa chua giàu tính dưỡng ẩm, và chất dinh dưỡng nuôi dưỡng da trắng mịn, giúp da vùng nách căng mịn, hấp dẫn. Cách trị thâm nách tại nhà bằng chanh và sữa chua như sau: Bước 1: Lấy 1-2 thìa sữa chua không đường, vắt thêm vài giọt chanh tươi, trộn đều hỗn hợp. Bước 2: Lấy ngón tay sạch, hoặc miếng bông thấm đều hỗn hợp, chà nhẹ nhàng vùng da nách trong 3-5 phút. Đợi hỗn hợp trên nách khô thì rửa lại bằng nước sạch. Những lưu ý để trị thâm nách tại nhà có hiệu quả nhanh chóng Bạn đừng bỏ qua những lưu ý này để vừa trị thâm nách hiệu quả lại giúp hạn chế da bị thâm lại một thời gian sau: Tránh sử dụng thuốc khử mùi vài ngày để tránh gây kích ứng da. Thay vào đó hãy sử dụng mật ong hoặc chanh, hai nguyên liệu có tính kháng khuẩn giúp ngăn mùi hôi cơ thể vô cùng hiệu quả.

Không nhổ lông bằng nhíp làm da bị sần sùi và tổn thương, thay vào đó hãy dùng hỗn hợp chanh, đường mật ong để tẩy lông tự nhiên tại nhà.

Mặc quần áo thoải mái, tránh để da vùng nách cọ xát nhiều với vải khiến bị thâm.

Nếu kiên trì sử dụng mà tình trạng thâm nách không được cải thiện nhiều, hãy xét đến có thể bạn đang ở trạng thái tiền tiểu đường hay thay đổi nội tiết tố quá mạnh hoặc mắc phải tình trạng bệnh lý khác, lúc này bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Trị thâm nách bằng mật ong với 5 cách đơn giản Trị thâm nách bằng mật ong là một phương pháp làm sáng da vùng nách đơn giản, thực hiện tại nhà tiện lợi dành cho chị em tham khảo.

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