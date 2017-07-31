Cách trị thâm nách lâu năm, giải tỏa chị em khỏi nỗi lo phải sống với nách thâm cả đời

Chăm sóc da 31/07/2017 14:18

Cách trị thâm nách lâu năm sẽ giúp chị em tạm biệt nhanh chóng làn da thâm sì, tối màu gây nhiều tự ti, ám ảnh chỉ trong 1 nốt nhạc ngay và luôn.

Cách trị thâm nách lâu năm với công thức tẩy da chết, cho làn da trắng sáng, rực rỡ

Trong một số trường hợp, sự đổi màu tối ở vùng da dưới cánh tay chủ yếu là do sự tích tụ tế bào da chết và tạp chất. Vì vậy, với những trường hợp này, tẩy da chết sẽ là một thủ thuật hiệu quả để cải thiện tình trạng thâm nách lâu năm. Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết với công thức tự nhiên sẽ loại bỏ da chết gây tối da, vùng nách sạch sẽ và ngấm các dưỡng chất nuôi dưỡng bôi ngoài da được hiệu quả và tốt hơn.

Cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-tham-nach.topic'>trị thâm nách</a> lâu năm thông qua các công thức tẩy da chết nhẹ nhàng
Cách trị thâm nách lâu năm thông qua các công thức tẩy da chết nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

  • Cách 1: Lấy đậu phộng xay thật mịn, trộn 1 thìa nước cốt chanh, mật ong và bột đậu phòng, làm sạch da vùng nách rồi bôi hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, để trên da 10 phút khi hỗn hợp khô lại thì bóc ra và rửa sạch.
  • Cách 2: Cách này rất hữu ích nếu bạn bị thâm nách lâu năm do cạo hay dùng nhíp nhổ lông đấy nhé. Các bạn chỉ cần lấy 1 bát sạch, thêm ít nước chanh và đường nâu (đường cát cũng được), trộn đều rồi thoa hỗn hợp và phần dưới cánh tay, để trong 5-10 phút rồi dùng ngón tay chà nhẹ nhàng cho đường tan hết hẳn trong vài phút. Rửa sạch bằng nước. Thực hiện hàng ngày để trị thâm nách lâu năm trong thời gian ngắn nhất.

Lưu ý: Tẩy da chết mạnh, gây trầy xước có thể gây xước da, sẹo dẫn đến nhiễm trùng trong các lỗ chân lông, tuyến mồ hôi, nang lông và tuyến mồ hôi ở nách. Vì vậy, hãy đảm bảo là nhẹ nhàng và cẩn thận trong khi tẩy tế bào chết.

Cách trị thâm nách lâu năm hiệu qủa bằng giấm táo

Giấm táo có thể giúp làm trắng da vùng nách do nó có đặc tính axit nhẹ và cũng làm sạch da tẩy và ngăn ngừa tế bào chết, thoáng và se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Cách trị thâm nách lâu năm với giấm táo tại nhà đơn giản
Cách trị thâm nách lâu năm với giấm táo tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

  • Cách 1: Pha loãng 2 thìa giấm táo với một chút nước, dùng vải mỏng hoặc bông gạc thấm hết và đặt vào vùng nách bị thâm, xoa nhẹ và để ít nhất trong 10 phút. Thực hiện 4-5 lần/tuần.
  • Cách 2: Khuấy đều 1 thìa giấm táo với 1 thìa baking soda, chờ cho giảm bớt bọt thì bôi hỗn hợp này lên da, xoa nhẹ, rồi đợi khô hoàn toàn thì rửa sạch. Thực hiện tuần 3 lần.

Lưu ý: Thử bôi lên da cổ tay trước khi dùng, vì nó có thể gây kích ứng da.

Trứng gà là cách trị thâm nách lâu năm hiệu quả

Trứng chứa omega-3 giúp thúc đẩy tái tạo biểu mô (tế bào da mới) làm cho da mịn màng và sáng, cải thiện tình trạng thâm nách lâu năm trong thời gian ngắn.

Cách trị thâm nách lâu năm với trứng gà hiệu quả nhanh chóng
Cách trị thâm nách lâu năm với trứng gà hiệu quả nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách thức hiện: Các bạn đánh bông trứng và bôi lên vùng da thâm nách, mát xa nhẹ nhàng cho nó thấm đều, để qua đêm. Buổi sáng thì rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện tuần 4 lần để mang lại hiệu quả.

Nếu lo ngại trứng gây tanh, dính bẩn ra chăn màn, quần áo thì các bạn có thể sử dụng dầu trứng cũng mang lại hiệu quả rất tốt.

Dùng mật ong cũng là một cách trị thâm nách lâu năm nhanh chóng

Mật ong là có tính chống vi khuẩn giúp tiêu diệt vi trùng hoặc vi khuẩn gây ra các tế bào da chết, đồng thời làm dịu tác động, giúp giảm bớt sự kích ứng, dưỡng ẩm mềm mịn và làm sáng da nhanh chóng.

Mật ong là nguyên liệu <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a> giúp trị thâm nách lâu năm cấp tốc
Mật ong là nguyên liệu làm đẹp giúp trị thâm nách lâu năm cấp tốc. Ảnh: Internet

  • Cách 1: Bôi mật ong lên vùng da thâm của nách, xoa nhẹ nhàng cho dàn đều và phủ khắp bề mặt, để đến khi mật ong khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm nách tốt nhất.
  • Cách 2: Trộn 1 thìa mật ong với 1 thìa nước chanh, rồi thoa đều vùng da nách, để trong 15-20 phút thì rửa sạch và lau khô. Thực hiện tuần 3 lần.

Chúc chị em áp dụng các cách trên đây và nhanh chóng có làn da vùng nách trắng hồng, mịn màng nhé.

5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ

5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ

Tin rằng với nhiều thành phần tự nhiên có lợi, trị thâm nách bằng cà chua sẽ nhanh chóng trả lại cho chị em làn da vùng nách sáng mịn, hấp dẫn.

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