Trong một số trường hợp, sự đổi màu tối ở vùng da dưới cánh tay chủ yếu là do sự tích tụ tế bào da chết và tạp chất. Vì vậy, với những trường hợp này, tẩy da chết sẽ là một thủ thuật hiệu quả để cải thiện tình trạng thâm nách lâu năm . Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết với công thức tự nhiên sẽ loại bỏ da chết gây tối da, vùng nách sạch sẽ và ngấm các dưỡng chất nuôi dưỡng bôi ngoài da được hiệu quả và tốt hơn.

Giấm táo có thể giúp làm trắng da vùng nách do nó có đặc tính axit nhẹ và cũng làm sạch da tẩy và ngăn ngừa tế bào chết, thoáng và se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Lưu ý: Tẩy da chết mạnh, gây trầy xước có thể gây xước da, sẹo dẫn đến nhiễm trùng trong các lỗ chân lông, tuyến mồ hôi, nang lông và tuyến mồ hôi ở nách. Vì vậy, hãy đảm bảo là nhẹ nhàng và cẩn thận trong khi tẩy tế bào chết.

Cách 2: Cách này rất hữu ích nếu bạn bị thâm nách lâu năm do cạo hay dùng nhíp nhổ lông đấy nhé. Các bạn chỉ cần lấy 1 bát sạch, thêm ít nước chanh và đường nâu (đường cát cũng được), trộn đều rồi thoa hỗn hợp và phần dưới cánh tay, để trong 5-10 phút rồi dùng ngón tay chà nhẹ nhàng cho đường tan hết hẳn trong vài phút. Rửa sạch bằng nước. Thực hiện hàng ngày để trị thâm nách lâu năm trong thời gian ngắn nhất.

Cách 1: Pha loãng 2 thìa giấm táo với một chút nước, dùng vải mỏng hoặc bông gạc thấm hết và đặt vào vùng nách bị thâm, xoa nhẹ và để ít nhất trong 10 phút. Thực hiện 4-5 lần/tuần.

Cách 2: Khuấy đều 1 thìa giấm táo với 1 thìa baking soda, chờ cho giảm bớt bọt thì bôi hỗn hợp này lên da, xoa nhẹ, rồi đợi khô hoàn toàn thì rửa sạch. Thực hiện tuần 3 lần.

Lưu ý: Thử bôi lên da cổ tay trước khi dùng, vì nó có thể gây kích ứng da.

Trứng gà là cách trị thâm nách lâu năm hiệu quả

Trứng chứa omega-3 giúp thúc đẩy tái tạo biểu mô (tế bào da mới) làm cho da mịn màng và sáng, cải thiện tình trạng thâm nách lâu năm trong thời gian ngắn.

Cách thức hiện: Các bạn đánh bông trứng và bôi lên vùng da thâm nách, mát xa nhẹ nhàng cho nó thấm đều, để qua đêm. Buổi sáng thì rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện tuần 4 lần để mang lại hiệu quả.

Nếu lo ngại trứng gây tanh, dính bẩn ra chăn màn, quần áo thì các bạn có thể sử dụng dầu trứng cũng mang lại hiệu quả rất tốt.

Dùng mật ong cũng là một cách trị thâm nách lâu năm nhanh chóng

Mật ong là có tính chống vi khuẩn giúp tiêu diệt vi trùng hoặc vi khuẩn gây ra các tế bào da chết, đồng thời làm dịu tác động, giúp giảm bớt sự kích ứng, dưỡng ẩm mềm mịn và làm sáng da nhanh chóng.

Cách 1: Bôi mật ong lên vùng da thâm của nách, xoa nhẹ nhàng cho dàn đều và phủ khắp bề mặt, để đến khi mật ong khô thì rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm nách tốt nhất.

Cách 2: Trộn 1 thìa mật ong với 1 thìa nước chanh, rồi thoa đều vùng da nách, để trong 15-20 phút thì rửa sạch và lau khô. Thực hiện tuần 3 lần.

Chúc chị em áp dụng các cách trên đây và nhanh chóng có làn da vùng nách trắng hồng, mịn màng nhé.