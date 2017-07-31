5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ

Bên cạnh việc uống 1 cốc nước ép cà chua tươi mỗi ngày để tăng hiệu quả trị thâm nách từ bên trong, thì các bạn kết hợp, cắt lát cà chua, loại bỏ sạch hột hoặc lấy nước ép cà chua đặc thấm vào miếng bông/gạc, đắp trực tiếp vào vùng da thâm vùng nách, chà nhẹ nhàng trong 2-3 phút, để trong 5 phút rồi rửa sạch. Thực hiện hàng ngày sau khi tắm sẽ giảm thâm nách rõ rệt.

Cà chua chứa lycopene có tác dụng ​​điều trị các vấn đề về da như da nám, thâm, tối màu. Nó cũng là một nguồn giàu các vitamin (A, B và C) và các khoáng chất như canxi, kali và lưu huỳnh hỗ trợ nuôi dưỡng và làm sáng da nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng nó trực tiếp hoặc kết hợp với các sản phẩm tự nhiên tương tự khác để điều trị thâm nách tại nhà đơn giản. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể sử dụng loại quả kỳ diệu này để thoát khỏi những vết thâm nách đáng ghét nhé.

Nha đam được biết đến với tính chất giữ ẩm, trong khi cà chua giúp làm sáng da nhanh chóng. Sự kết hợp của hai thành phần này sẽ làm tăng quá trình hydrat và làm da căng bóng mịn. Trộn nước ép cà chua với nước ép nha đam theo tỉ lệ 1:1 và thoa lên vùng da thâm nách, xoa nhẹ nhàng, để trong 10 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 2 lần/ngày để trị thâm nách nhanh có kết quả hơn.

Mẹo trị thâm nách bằng cà chua và dưa chuột

Cà chua và bạc hà giúp làm sáng da, làm mờ vết thâm nách, trong khi dưa chuột giúp da căng mịn, dưỡng ẩm hiệu quả.

Các bạn xay mịn và trộn đều 100ml cà chua vs 100ml dưa chuột, thêm chút lá bạc hà thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn. Thoa đều lên vùng da nách, sau 10 phút đợi hỗn hợp khô rồi rửa sạch. Hoặc các bạn có thể ngâm miếng bông trong hỗn hợp để trong tủ lạnh một lúc cho mát rồi lấy miếng bông ấy lau nhẹ nhàng hai bên nách trong 5-10 phút rồi rửa sạch. Thực hiện hàng ngày để làn da vùng nách nhanh chóng trắng mịn và hồng hào khoẻ mạnh.

Bí quyết trị thâm nách bằng cà chua và sữa chua

Để trị thâm nách nhanh chóng, các bạn tiến hành trộn 1 thìa nước ép cà chua với 1 thìa sữa chua không đường, thoa hỗn hợp này lên vùng da bị thâm, xoa nhẹ nhàng cho thấm đều, để yên trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày, tốt nhất là sau khi tắm để giảm vết thâm, giúp da vùng nách trắng mịn nhanh chóng tại nhà một cách đơn giản nhất.

Cách trị thâm nách bằng cà chua và mật ong hiệu quả

Mật ong giàu chất chống oxy hoá, có đặc tính kháng khuẩn cũng như làm trắng, sáng da. Khi kết hợp với cà chua, nó tạo thành hỗn hợp không chỉ làm sáng mà còn giữ ẩm làn da vô cùng tốt.

Các bạn chỉ cần đơn giản là trộn 1 thìa mật ong với 1 thìa nước ép cà chua, thành hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch da vùng nách và làm ẩm da, thoa hỗn hợp này lên da, để trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, sau đó là rửa bằng nước lạnh. Thực hiện hàng ngày sẽ làm giảm thâm, làn da vùng nách mịn màng, giảm hẳn sự sần sùi, bì bì da như trước khi trị thâm.

Trên đây là một số cách trị thâm nách bằng cà chua đơn giản tại nhà, vừa tiết kiệm lại vừa tận dụng nguyên liệu có sẵn trong bếp một cách tối đa, hết sức tiết kiệm chi phí mà mang lại hiệu quả bất ngờ, nhanh chóng. Chị em đã lựa chọn được phương pháp nào cho mình chưa? Chúc chị em áp dụng thành công và làn da vùng nách sáng trắng, mịn màng hấp dẫn mọi ánh nhìn nhé.