Cách trị nách thâm đen cho bà bầu, khỏi lo vấn đề thẩm mỹ cho các mẹ

Cách trị nách thâm đen cho bà bầu chỉ cho mẹ bầu biết nguyên nhân vì sao gây thâm nách và cách trị hoàn toàn tự nhiên an toàn cho mẹ bầu đang mang thai nhé.

Nguyên nhân gây nách thâm đen cho bà bầu Các mẹ khi mang thai đều bị ảnh hưởng của hóc môn thai kỳ, các loại hóc môn như melanosit, estrogen hay progesterone,... đều được gia tăng đáng kể, kích thích hình thành những sắc tố melanin làm cho da nách bị thâm đen. Thực ra không phải chỉ có vùng nách mà còn là toàn bộ cơ thể mẹ, đặc biệt da vùng cổ, nách và những phần tiếp xúc nhiều với nắng mặt trời sẽ trở nên đen hơn nhiều, da tối màu hết sức rõ ràng. Và tất cả những điều này sẽ biến mất nhanh chóng sau khi mẹ sinh em bé, sự cân bằng hóc môn sẽ giúp làn da được tươi sáng trở về màu da cũ và nách hoàn toàn khỏi tình trạng bị thâm đen ám ảnh như lúc mẹ mang thai. Do đó, nếu đang bị nách thâm đen khi mang bầu thì mẹ cũng không cần phải lo lắng quá, tuy có ảnh hưởng thẩm mỹ một chút nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi.

Nếu các mẹ muốn mình vẫn xinh đẹp khi mang thai, cải thiện và trị nách thâm đen cho bà bầu, hạn chế sự tác động của sắc tố melanin thì có thể những cách trị nách thâm hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho bà bầu nhé. Cách trị nách thâm đen cho bà bầu bằng dầu dừa và vitamin E Đây là hai thành phần cực an toàn, lành tình không gây dị ứng cho da, đồng thời lại có hiệu quả rõ rệt trong công tác trị thâm nách cho mẹ bầu tham khảo.

Các mẹ chỉ cần trộn 1 thìa dầu dừa và bóc hai viên con nhộng vitamin E, trộn đều với nhau, làm sạch và ẩm da vùng nách rồi thoa hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng 5 phút rồi để trong 10 phút cho dưỡng chất ngấm sâu. Rửa lại bằng nước sạch và lau bằng khăn bông mềm. Các mẹ thực hiện tốt nhất trước khi tắm và sử dụng nó hàng ngày để trị nách thâm đen hiệu quả. Cách trị nách thâm đen cho bà bầu bằng bột mì, nghệ, và sữa chua không đường Hỗn hợp sẽ làm trắng da, cho làn da trắng sáng, mịn màng, cải thiện tình trạng thâm nách cho mẹ bầu, không còn sạm da và tối màu như trước nữa. Các mẹ trộn 1 thìa bột nghệ, 1 thìa bột mì, 2 thìa sữa chua không đường, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh, thành hỗn hợp đồng nhất, sền sệt, làm sạch da vùng nách trước rồi bôi hỗn hợp, mát xa nhẹ nhàng rồi để trong 20 phút khi hỗn hợp khô hoàn toàn thì rửa sạch. Thực hiện ngày 1 lần, kiên trì áp dụng. Chú ý là không để bột nghệ dính vào quần áo sẽ khó giặt sạch. Trị thâm nách cho bà bầu bằng bột đậu xanh, sữa chua bột nghệ và sữa tươi Các mẹ có thể trộn 1 thìa bột đậu xanh với 1 thìa 1 bột nghệ, 1 thìa sữa chua không đường và sữa tươi để làm hỗn hợp không chỉ trị thâm, làm sáng da mà còn dưỡng da trắng mịn, cấp ẩm và làm mềm da nhanh chóng. Hỗn hợp được trộn đều với nhau thành hỗn hợp đồng nhất thì xoa đều và nhẹ nhàng lên cánh tay, để trong 20 phút khô hoàn toàn thì rửa sạch bằng nước ấm. Cách trị nách thâm đen tự nhiên cho bà bầu Để trị thâm nách tự nhiên cho bà bầu cần lưu ý thêm những điểm sau: Cải thiện chế độ ăn uống, bổ sung thêm nhiều rau xanh và hoa quả giàu vitamin C, để cơ thể được trắng sáng từ bên trong.

Hạn chế tối đa việc ra ngoài nắng, tránh gây kích thích các sắc tố làm tình trạng thâm nách nặng nề hơn.

Không sử dụng chất tẩy lông, nhíp nhổ lông hay bất kỳ loại hóa chất, mỹ phẩm dưỡng trắng, trị thâm, nám nào dù là nó an toàn hay được cho là an toàn với bà bầu. Vì da mẹ bầu hết sức nhạy cảm, rất dễ dị ứng và bị ảnh hưởng bởi hóa chất, không tốt cho thai nhi sau này. Đặc biệt các loại thuốc mỹ phẩm bôi da nào chứa vitamin A/retinol thì hãy tránh xa. tuyệt đối không sử dụng vì nó kích ứng, càng làm da nhạy cảm hơn.

Một phần nguyên nhân gây nách thâm đen là trong thai kỳ mẹ thiếu axit folic, gây đổi màu da cơ thể, mẹ nên lưu ý và đi khám bác sĩ để có thể bổ sung kịp thời nhé.

5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ Tin rằng với nhiều thành phần tự nhiên có lợi, trị thâm nách bằng cà chua sẽ nhanh chóng trả lại cho chị em làn da vùng nách sáng mịn, hấp dẫn.

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