Nguyên liệu quen thuộc trong làm bánh lại có công dụng trị thâm nách hoàn toàn tự nhiên, ngăn ngừa mùi hôi nách, làm sạch và thoáng lỗ chân lông mà không hề gây dị ứng cho vùng da dưới nách vốn khá nhạy cảm đấy.

Mẹo: Để tăng hiệu quả khử mùi cơ thể, bạn có thể trộn thêm bột ngô vào hỗn hợp baking soda với nước rồi xoa nhẹ nhàng vùng nách.

Cách thực hiện trị thâm nách tự nhiên với baking soda như sau: Trộn baking soda và nước để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất, xoa đều vùng da dưới nách, nhẹ nhàng chà trong một phút, sau đó rửa sạch bằng nước sạch và bôi kem dưỡng ẩm sau khi sử dụng. Thực hiện 3-4 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.

Trị thâm nách bằng chanh phổ biến nhiều chị em áp dụng

Chanh rất tốt trong việc loại bỏ sự đổi màu do giàu vitamin C tự nhiên. Nó cũng chứa các tinh chất chống nhiễm trùng và chống vi khuẩn làm sáng, sạch vùng da sẫm màu. Ngoài ra, axit của chanh làm tẩy các tế bào da chết nhẹ nhàng và làm trắng da nhanh chóng.

Cách thực hiện:

Cách 1: Cắt chanh vào lát dày, chà xát nó dưới nách dưới tối thiểu vài phút, sau đó, thoa đều nước chanh lên da trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước. Bôi kem dưỡng ẩm để tránh da bị khô. Thực hiện hàng ngày để hiệu quả trị thâm nách tốt nhất.

Cách 2: Trộn 2 thìa nước chanh và ¼ thìa cà phê mỗi mật ong, sữa chua và bột nghệ thành hỗn hợp đồng nhất, sền sệt mịn, bôi dưới nách và mát xa nhẹ nhàng trong vài phút, sau để yên trong 10 phút, rửa sạch lại bằng nước. Thực hiện 3 lần/tuần.

Mẹo: Để tẩy da chết tốt hơn, có thể dùng hỗn hợp đường chanh để mát xa vùng da thâm dưới nách.

Trị thâm nách tự nhiên từ khoai tây

Tính axit nhẹ trong khoai tây hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên, giúp không chỉ làm sáng da mặt mà còn dưỡng trắng da trị thâm nách hiệu quả. Hơn nữa, khoai tây rất lành tính, hiếm khi gây kích ứng da, nên khá an toàn để chị em thử áp dụng.

Cách thực hiện: Cắt lát khoai tây, xoa mỗi bên một lát mỏng trong vài phút, rồi để cho khô trong 10 phút thì rửa bằng nước ấm, thực hiện 2 lần/ngày để có kết quả nhanh nhất.

Dưa chuột, mẹo trị thâm nách tự nhiên nhanh chóng

Các tính chất làm trắng da tự nhiên của dưa chuột làm cải thiện tình trạng da tối màu ở vùng nách, nó còn dưỡng ẩm, và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cho da khỏe mạnh, trắng hồng.

Cách thực hiện:

Cách 1: Cắt dưa leo thành lát và chà vào dưới nách, để trong vài phút rồi rửa sạch. Thực hiện quá trình này 1 hoặc 2 lần trong một ngày cho đến khi bạn đạt được kết quả. Có thể dùng nước ép dưa chuột thay cho chà dưa chuột trực tiếp.

Cách 2: Có sự kết hợp thêm của chanh và nghệ, chanh giúp làm sáng da rõ rệt và nghệ ngăn ngừa sự đổi màu lại của da. Các bạn lấy 3 thìa nước ép dưa chuột pha với 2 thìa nước chanh và 2 thìa bột nghệ. Trộn đều, khuấy kỹ, bôi hỗn hợp vào vùng da thâm dưới nách, để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước. Thực hiện 1 lần/ngày và bạn sẽ thấy làn da thâm thay đổi từng ngày.

Cách trị thâm nách từ sữa không thể bỏ qua

Sữa có chứa nhiều vitamin và axit béo làm sáng mềm da. Bạn chỉ cần dùng 1 thìa sữa ấm bôi lên vùng da nách bị thâm, massage khoảng vài phút và để trong 5-10 phút. Rửa sạch bằng nước và thực hiện hàng ngày cho đến khi hết thâm nách. Hoặc bạn có thể thực hiện theo các phương pháp được đề cập bên dưới.

Cách 1: Trộn 2 thìa sữa tươi nguyên chất, 1 thìa sữa chua không dường và 1 thìa bột mỳ thành hỗn hợp, xoa dưới da vùng nách, để trong 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Tuần thực hiện 4 lần.

Cách 2: Trộn 1 thìa sữa tươi không đường với 1 thìa mật ong, 1 thìa nghệ và vài giọt nước chanh, trộn đều hỗn hợp, thoa đều và mát xa nhẹ nhàng trên da ít nhất 15 phút, rửa bằng nước sạch, thực hiện hàng ngày.

Các cách trên chính là các cách trị thâm nách tự nhiên tiêu biểu, thời gian tác dụng có thể khác nhau với từng người nhưng tin rằng kiên trì chỉ sau 3 tuần áp dụng, nếu không phải do tình trạng bệnh lý thì chắc chắn sẽ trị thâm nách hiệu quả, da trắng sáng, mịn màng hơn nhiều. Chúc chị em thành công và nếu biết thêm được công thức nào thì cùng chia sẻ cho nhau ở dưới comment chị em nhé.