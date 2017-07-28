Cách trị thâm nách hiệu quả nhất tại nhà vô cùng đơn giản

Chăm sóc da 28/07/2017 10:44

Trị thâm nách hiệu quả nhất với những nguyên liệu quen thuộc hàng ngày sẽ giúp bạn tự tin tỏa sáng với làn da vùng nách mịn màng, trắng sáng rực rỡ.

Trị thâm nách hiệu quả tại nhà có nhiều cách và phương pháp, xin gửi tới các chị em những cách đã được chắt lọc để các bạn áp dụng theo đơn giản và có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất nhé.

Trị thâm nách hiệu quả nhất với chanh và vitamin E

Chanh có tác dụng tẩy trắng vì nó giàu vitamin C, vừa giúp làm trắng da tự nhiên và tẩy da chết nhẹ nhàng, trị thâm nách hiệu quả, nhược điểm khô da sau khi dùng chanh sẽ được khắc phục tối đa bằng vitamin E vừa giúp dưỡng ẩm da mềm mượt đồng thời cũng cung cấp thêm dưỡng chất, nuôi da mịn màng, khỏe mạnh.

Cách trị thâm nách hiệu quả tại nhà đơn giản với chanh và vitamin E
Cách trị thâm nách hiệu quả tại nhà đơn giản với chanh và vitamin E. Ảnh: Internet

Cách thực hiện để trị thâm nách cũng khá đơn giản và nhanh chóng: Chị em lấy miếng chanh chà xát vùng nách thâm để trong 5 phút rồi rửa sạch và bóc viên nhộng vitamin E ra bôi, sau 10 phút thì rửa lại bằng nước sạch lần nữa. Tuần thực hiện 3 lần.

Hoặc các bạn có thể dùng cách này: Trộn đều nước cốt chanh với vitamin E, khuấy đều cho hòa tan hết rồi thoa đều lên vùng da nách đã được làm sạch, để sau 10 phút thì rửa sạch.

Chú ý:

  • Vùng da nách khá mỏng nên không để nước chanh trên da lâu nhé
  • Các bạn hoàn toàn có thể thay vitamin E bằng dầu dừa, dầu oliu, đều có hiệu quả tương đương.

Trị thâm nách hiệu quả với phèn chua

Nhiều bạn đã biết công dụng của phèn chua là trị hôi nách nhưng nó cũng có tác dụng trị thâm nách hiệu quả đấy các bạn ạ. Thật tuyệt khi sử dụng phèn chua, vừa ngăn mùi cơ thể hiệu quả lại có thể giúp làn da trắng mịn, trắng sáng. Tiện lợi đôi đường, đặc biệt với các bạn bị tiết mồ hôi nhiều vùng nách, phèn chua có thể giảm tình trạng này hết sức nhanh chóng đấy nữa nhé.

Phèn chua vừa trị thâm nách vừa khử mùi hôi nách nhanh chóng
Phèn chua vừa trị thâm nách vừa khử mùi hôi nách nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách làm đơn giản lắm: Mua phèn chua về các bạn nướng, rang trực tiếp trên bếp lửa, sau đó nghiền thành bột mịn, cất trong hộp và sử dụng hàng ngày.

Trị thâm nách hiệu quả nhất với vỏ cam và bột nghệ

Các bạn phơi vỏ cam dưới trời nắng đến khi khô hết nước thì nghiền, xay mịn trộn với bột nghệ. Bạn đã có được một hỗn hợp trị thâm nách tuyệt vời hơn bao giờ hết, hết sức lành tính và phát huy tác dụng với mọi tình trạng da.

Bí quyết trị thâm nách đơn giản với vỏ cam và bột nghệ
Bí quyết trị thâm nách đơn giản với vỏ cam và bột nghệ. Ảnh: Internet

Mỗi lần sử dụng thì chỉ cần trộn với nước sạch để được hỗn hợp sền sệt, mịn, bôi lên vùng da cánh tay, để trong 5-10 phút rồi rửa sạch, lau bằng khăn mềm. Thực hiện hàng ngày để có hiệu quả trị thâm nách nhanh nhất.

Chú ý cẩn thận không dây bột nghệ ra quần áo, khó giặt sạch.

Trị thâm nách hiệu quả nhất bằng giấm và bột gạo

Ngay trong nhà bếp của các chị em luôn sẵn nguyên liệu trị thâm nách hiệu quả mà chị em không nên bỏ quả, không cần phải tốn nhiều tiền ra spa, thẩm mỹ viện làm gì khi mà kết quả thu được cũng tương đương nhau khi so sánh với cách trị thâm nách bằng giấm và bột gạo tại nhà. Giấm và bột gạo, hỗn hợp không chỉ giúp trị thâm nách mà còn diệt khuẩn làm sạch vi khuẩn gây mùi, làm da trắng mịn màng hơn nhiều.

Mẹo trị thâm nách hiệu quả với giấm và bột gạo đơn giản
Mẹo trị thâm nách hiệu quả với giấm và bột gạo đơn giản. Ảnh: Internet

Tốt nhất là ngay sau khi bạn vừa tắm xong, thì áp dụng hỗn hợp này vào vùng da thâm dưới nách, để trong 10-15 phút rồi rửa sạch, cẩn thận có thể bôi chút kem dưỡng ẩm để tránh khô da vùng này, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy kinh ngạc với kết quả nhận được ngay từ lần đầu tiên. Thực hiện ít nhất 3 lần/tuần.

Các chị em đã tìm được ra cách trị thâm nách thuyết phục cho mình chưa? Nhớ khi áp dụng trị thâm nách hiệu quả thì chị em cũng đừng nhổ lông nách bằng nhíp nữa nhé, sẽ hạn chế tác dụng của nguyên liệu dưỡng trắng tự nhiên ở trên mà lại khiến da bị tổn thương. Kiên trì thực hiện và chỉ sau 2 tuần, chị em sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng đấy. Chúc chị em trị thâm nách hiệu quả, không còn tự ti vì làn da vùng nách trong thời gian ngắn nhất nhé. 

Trị thâm nách nhanh chóng, giải tỏa nỗi tự ti vùng da dưới cánh tay

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