Muốn eo thon tự tin xuống phố, áp dụng ngay các loại nước uống giảm béo bụng này

Sức khỏe 27/07/2017 10:01

Với các loại nước uống giảm béo bụng này, vòng 2 thon gọn, săn chắc không còn chỉ là trong mơ ước của nhiều chị em nữa rồi.

Có rất nhiều nước uống lành mạnh có thể bổ sung hàng ngày để tăng khả năng đốt cháy và loại bỏ chất béo ra khỏi cơ thể của bạn. Và đây là danh sách tổng hợp một phần các loại nước uống giảm béo bụng xin được gửi đến các chị em tham khảo và nghiên cứu áp dụng nhé.

Nước lọc, nước uống giảm béo bụng tốt nhất

Phải để nước đứng đầu danh sách vì nó là thành phần quan trọng nhất và cũng dễ bị bỏ quên nhất trong công cuộc giảm béo bụng này. Hãy uống đủ 8 ly nước tương đương 1,8-2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể, giúp thải độc hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện cho các quá trình tiêu mỡ, chuyển hóa năng lượng diễn ra hiệu quả, giảm béo bụng một cách tự nhiên.

Nước lọc - Nước uống giảm béo bụng quen thuộc
Nước lọc - Nước uống giảm béo bụng quen thuộc. Ảnh: Internet

Có thể tự tin khẳng định rằng, nước lọc chính là nước uống giảm béo bụng rẻ và thật sự có hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng có được vòng 2 trong mơ.

Giấm, táo, mật ong, nước uống giảm béo bụng dễ thực hiện tại nhà

Sự kết hợp tuyệt vời giữa táo giàu chất chống oxy hóa, mật ong cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và giấm bổ sung axit cho quá trình tiêu hóa diễn ra được hiệu quả hơn, chúng ta có được một đồ uống giảm béo bụng tuyệt vời, thải độc và giúp cân bằng độ pH trong dạ dày tốt nhất. Uống một cốc nước này khi vừa thức dậy là một gợi ý hay ho gửi đến bạn nhé, khởi đầu ngày mới với quyết tâm giảm béo bụng dâng cao.  

Táo, giấm chanh là nước uống giảm béo bụng hiệu quả
Táo, giấm chanh là nước uống giảm béo bụng hiệu quả. Ảnh: Internet

Nước uống giảm béo bụng quan trọng không thể bỏ qua – Trà xanh

Trà xanh có thể làm tăng hoạt động chuyển hóa chất béo. Nước trà xanh nấu từ lá tươi sẽ chứa hàm lượng cao chất chống oxy hoá được biết đến như polyphenol. Trong trà xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhưng đặc biệt nhất vẫn là catechins, bí quyết của việc đốt cháy chất béo, tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể mà không phải loại nước uống hay thực phẩm nào có được.

Trà xanh là nước uống giảm béo bụng được nhiều người yêu thích
Trà xanh là nước uống giảm béo bụng được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet

Hãy uống khoảng 3-5 cốc mỗi ngày để có được lợi ích tối đa.

Sữa tách béo, thức uống dinh dưỡng giúp giảm béo bụng hiệu quả

Sữa tách béo có đầy đủ chất dinh dưỡng như sữa nguyên chất bình thường, nhưng điểm đặc biệt chính là đã được tách chất béo ra khỏi trong sữa, từ đấy lượng calo mà sữa cung cấp cho cơ thể được giảm đi nhiều, chỉ còn 83 calo trong một cốc sữa, thay vì 150 calo như trước đây.

Sữa tách béo giảm cơn thèm ăn, hỗ trợ giảm béo bụng cấp tốc
Sữa tách béo giảm cơn thèm ăn, hỗ trợ giảm béo bụng cấp tốc. Ảnh: Internet

Việc sử dụng sữa tách béo vừa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng lại nạp thêm rất ít calo, sẽ làm giảm cơn thèm ăn của cơ thể, giúp bạn giảm béo bụng nhanh nhất, nhất là khi bạn dùng sữa tách béo hàng ngày.

Trà hoa cúc nước uống giảm béo bụng đẹp da tuyệt vời cho chị em

Trà hoa cúc có tác giảm mỡ máu, hỗ trợ đánh tan lớp mỡ bụng cứng đầu của chị em, giúp mang lại vóc dáng thon thả nhất. Bên cạnh đó, trà hoa cúc còn giúp giải tỏa căng thẳng, ngủ ngon hơn, làm mát gan và thải độc hiệu quả. Giúp không chỉ giảm cân nhanh chóng mà cũng giúp chị em có một làn da đẹp mịn màng nữa nhé.

Trà hoa cúc là đồ uống giảm béo bụng thơm ngon, dễ uống
Trà hoa cúc là đồ uống giảm béo bụng thơm ngon, dễ uống. Ảnh: Internet

Nước chanh – nước uống giảm béo bụng quen thuộc không thể không nhắc tới

Chanh có chứa nhiều vitamin C và axit xitric giúp tăng cường tiêu hóa, chuyển hóa và bài tiết nhanh chất béo trong cơ thể. Ngoài ra nước chanh còn có hiệu quả làm sạch đường tiêu hoá, mát gan và hỗ trợ thải độc, càng mang lại hiệu quả giảm cân, giảm béo bụng tuyệt vời.

Mẹo giảm béo bụng hiệu quả với nước chanh
Mẹo giảm béo bụng hiệu quả với nước chanh. Ảnh: Internet

Chú ý với nước chanh thì nên pha với nước ấm, pha với nước lạnh có thể khiến cơ thể bị sốc, và các bạn có vấn đề đau dạ dày thì nên cân nhắc trước khi sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước nhé. 

Chọn thức uống giảm cân an toàn để có kết quả tốt nhất

Chọn thức uống giảm cân an toàn để có kết quả tốt nhất

Nếu bạn có kiến thức thì sẽ dễ dàng tìm ra loại thức uống giảm cân an toàn và đảm bảo công hiệu như ý. Dưới đây là một vài sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn tham khảo.

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