Áp dụng công thức nước uống giảm cân cho bạn vóc dáng thon gọn

Chanh là một trong nhiều loại trái cây có ích cho sức khỏe con người và được sử dụng trong nhiều công thức làm đẹp khác nhau. Trong chanh có nhiều vitamin, đặc biệt là thành phần chất xơ và axit amin vừa hỗ trợ chăm sóc da , vừa hỗ trợ giảm cân nhờ quá trình rút năng lượng dư thừa đem tiêu hóa thức ăn, giúp giải phóng calo nhanh chóng và giảm béo tốt nhất.

Phụ nữ ai cũng muốn mình luôn nổi bật trong mắt người đối diện. Nhưng để có thể làm được điều đó, chị em cần phải chăm sóc cơ thể, đặc biệt là ngoại hình sao cho tốt nhất. Vóc dáng nhỏ gọn, gợi cảm chính là thế mạnh của phái đẹp. Để giúp duy trì cũng như loại bỏ lớp mỡ thừa, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho bạn công thức nước uống giảm cân dễ thực hiện và đảm bảo hiệu quả cao hơn mong muốn. Nếu bạn biết áp dụng đúng cách thì cân nặng không còn là nỗi lo thường trực nữa.

Ngoài việc uống nước chanh như thông thường, bạn có thể áp dụng chanh theo cách khác để gia tăng công hiệu.

Chuẩn bị: Chanh tươi, gừng, dưa leo.

Thực hiện:

- Chanh, dưa leo cắt thành lát mỏng.

- Gừng gọt vỏ cũng cắt thành lát mỏng.

- Cho toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào một cái bình.

- Thêm vào gập nước và có chút muối là tốt nhất.

- Để khoảng 1 giờ sau là bạn có thể sử dụng được rồi.

Công thức làm nước dưa hấu giảm cân

Dưa hấu là lại trái cây giàu vitamin, mát lành, giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt rất tốt. Đồng thời, dưa hấu còn là sản phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn và công hiệu. Để tăng giá trị của nó, bạn nên áp dụng công thức làm nước uống giảm cân như dưới đây.

Chuẩn bị: Dưa hấu, mật ong, chanh tươi.

Thực hiện:

- Dưa hấu ép lấy nước.

- Chanh cắt lát mỏng.

- Cho chanh cắt lát vào ly nước dưa hấu rồi thêm vào chút mật ong.

- Bạn có thể bảo quản nó trong tủ lạnh và uống dần.

Công thức làm nước uống giảm cân bằng trà xanh

Trà xanh tốt cho sức khỏe, tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân an toàn. Dùng trà xanh uống mỗi ngày không chỉ giúp xuống ký nhanh chóng mà còn cho bạn làn da căng mịn, hồng hào.

Chuẩn bị: Trà xanh tươi, mật ong.

Thực hiện:

- Trà xanh tươi rửa sạch, đem đun với nước sôi. Để sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp.

- Sau khi nước đã nguội thì thêm vào chút mật ong.

- Bảo quản trong tủ mát và uống dần.

Công thức nước uống giảm cân với cần tây

Cần tây chứa nhiều chất xơ, có khả năng giải tỏa cảm giác đói, giúp bạn không còn thèm ăn nữa. Nhờ như vậy sẽ giảm cân được nhanh chóng hơn. Nếu bạn biết cách áp dụng nó đúng cách thì chỉ sau một thời gian ngắn, vóc dáng của bạn sẽ trở nên thon gọn hơn bao giờ hết.

Chuẩn bị: Rau cần tây, dưa leo.

Thực hiện:

- Cần tây và dưa leo rửa sạch, đem ép lấy nước.

- Hòa vào thêm chút nước cốt chanh.

- Uống mỗi ngày trước các bữa ăn.

Với những công thức nước uống giảm cân này, bạn hãy áp dụng nó mỗi ngày trước các bữa ăn. Đồng thời nên kết hợp ăn nhiều rau xanh, ít thịt và tinh bột để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất. Nếu bạn muốn sở hữu thân hình gọn gàng, thanh mảnh gợi cảm thì hãy chọn ngay cho mình một phương pháp thích hợp nhất và thực hiện ngay hôm nay nhé.