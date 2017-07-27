Chỉ bạn những loại nước uống detox giảm cân nhanh

Nước uống detox hầu hết sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên như trái cây, rau củ nên tính an toàn tuyệt đối và còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe . Không chỉ thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa tốt, dưỡng da trắng mịn, đót cháy lượng calo dư thừa để giảm cân hiệu quả

Hiện nay có khá nhiều phương pháp giảm cân khác nhau với những hiệu quả không giống nhau. Trong nhiều cách đó, nhiều người trên thế giới vẫn tin tưởng sử dụng nước uống detox giảm cân nhanh . Đây là biện pháp cho kết quả cao cũng như đảm bảo an toàn cũng như nhanh chóng nhất. Ngoài việc thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện thể thao thì nếu như bạn biết kết hợp với uống nước giảm cân đúng cách thì thời gian lấy lại thân hình gợi cảm, chuẩn đẹp sẽ không còn xa nữa.

Gừng và mật ong đều là sản phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa và cơ thể. Đây là thứ nước uống dễ dàng tìm kiếm ngoài chợ với giá cả phải chăng. Bạn sẽ không cần phải lo lắng vì có thể uống nó mỗi ngày để giải độc cơ thể, giúp tiêu hóa tốt, giữ ấm, giảm ho, sốt và giảm cân tốt nhất.

Để giúp bạn có thể lựa chọn được đúng loại nước uống giảm cân chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý cho bạn tham khảo.

- Gừng tươi cạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành sợi mỏng.

- Đem nấu với nước, cho sôi khoảng 15 phút rồi tắt bếp.

- Khi nước đã nguội bớt thì thêm vào 1 muỗng mật ong.

- Mỗi ngày uống 2 – 3 ly nước gừng mật ong vào trước mỗi bữa ăn để phát huy công dụng giảm cân.

Nước uống detox giảm cân nhanh từ chanh

Chanh là loại trái cây quen thuộc, được chúng ta sử dụng thường xuyên, làm gia vị cho món ăn và là loại nước uống giải nhiệt ngày hè hiệu quả. Ngoài ra, với thành phần vitamin C và chất xơ, chanh còn là sản phẩm tuyệt vời giúp cho quá trình giảm béo diễn ra nhanh chóng và kết quả tốt hơn.

Ngoài việc vắt nước chanh uống hàng ngày, bạn còn có một cách khác và có thể sử dụng được lâu hơn.

Chuẩn bị: Chanh tươi, trái việt quất.

- Cắt chanh thành 8 phần bằng nhau.

- Cho chanh và việt quất vào trong bình thủy tinh.

- Thêm vào chút muối và chút đường.

- Đổ nước vào đầy bình rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 – 2 ngày.

- Mỗi ngày hãy chắt lấy nước ngâm này ra và uống để giảm cân nhé.

Nước uống giảm cân nhanh với bưởi

Bưởi mệnh danh là nữ hoàng chăm sóc sắc đẹp, không chỉ đẹp da, giảm cân mà còn dưỡng tóc, dưỡng môi hiệu quả. Nếu bạn là người sành ăn bưởi thì đó chính là cách giảm cân an toàn và nhanh chóng đấy.

Với chất xơ, vitamin và axit amin, bưởi sẽ giúp tạo cảm giác đầy bụng, thỏa mãn sự thèm ăn của bạn. Giúp bữa ăn của bạn sẽ ít thức ăn hơn và nhờ vậy, cân nặng tự động giảm xuống đều đặn mà không cần các biện pháp tập luyện cực khổ.

Ăn bưởi hay ép lấy nước uống mỗi ngày là cách nhiều người vẫn thường áp dụng, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ chỉ bạn làm nước uống detox giảm cân nhanh hơn.

Chuẩn bị : Bưởi, dưa leo, bạc hà, chanh.

- Bưởi, chanh và dưa leo cắt lát mỏng. Mỗi thứ cho khoảng nửa trái.

- Cho tất cả chanh, bưởi, dưa leo và lá bạc hà vào trong một cái bình.

- Đổ nước đầy bình, thêm vào chút muối.

- Giữ trong tủ lạnh qua đêm và chúng ta có thể sử dụng nước này để uống mỗi ngày.

Với những thứ nước uống detox giảm cân nhanh như thế này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện và sử dụng nó mỗi ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì, cân nặng sẽ giảm và trả lại vóc dáng thon gọn như ngày nào. Hãy chọn cho mình một công thức phù hợp và áp dụng nó hàng ngày bạn nhé.